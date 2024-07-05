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Хватит ли в России бензина и дизельного топлива на высокий сезон

Хватит ли в России бензина и дизельного топлива на высокий сезон - РИА Новости Крым, 05.07.2024

Хватит ли в России бензина и дизельного топлива на высокий сезон

Ситуация с обеспечением топливом всех субъектов Российской Федерации стабильная и находится под контролем. Об этом сообщает Минэнерго. РИА Новости Крым, 05.07.2024

2024-07-05T13:42

2024-07-05T13:42

2024-07-05T13:42

топливо

россия

дизельное топливо

топливно-энергетический комплекс

бензин

министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. Ситуация с обеспечением топливом всех субъектов Российской Федерации стабильная и находится под контролем. Об этом сообщает Минэнерго.По информации ведомства, на начало июля в стране сформированы достаточные запасы для стабильного и бесперебойного обеспечения внутреннего рынка. По бензину они составляют 1,96 млн тонн, по дизельному топливу – 3,38 млн тонн. Это на 2% и 8% выше, чем в июле 2023 года.В Минэнерго уточняют, что на нефтеперерабатывающих заводах идут плановые ремонтные и профилактические работы в соответствии с ранее намеченным графиком и не влияют на выполнение плановых показателей по производству и поставкам топлива на внутренний рынок."Среднесуточный уровень отгрузки автомобильного бензина на внутренний рынок в июле 2024 года соответствуют среднесуточному уровню июля прошлого года (около 106 тыс. тонн в сутки)", - говорят в министерстве.Отгрузка дизельного топлива выше аналогичного периода прошлого года на 13%: в среднем около 166 тысяч тонн в сутки.Предполагается, что предложение бензина на внутреннем рынке после этого увеличится примерно на 2 тысяч тонн в сутки.В Минэнерго напомнили, что экспорт бензина был продолен до 31 июля. При этом его поставки в дружественные страны сейчас на 70% ниже среднесуточного уровня июля 2023 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Что будет с ценами на бензин из-за отмены запрета на экспорт из РоссииС чем связан рост цен на бензин в Крыму летомПеревод машины на газ: есть ли выгода и насколько безопасно

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топливо, россия, дизельное топливо, топливно-энергетический комплекс, бензин, министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф), новости