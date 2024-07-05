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Пенсионер на иномарке сбил 73-летнего пешехода под Саками в Крыму - РИА Новости Крым, 05.07.2024
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Пенсионер на иномарке сбил 73-летнего пешехода под Саками в Крыму
Пенсионер на иномарке сбил 73-летнего пешехода под Саками в Крыму - РИА Новости Крым, 05.07.2024
Пенсионер на иномарке сбил 73-летнего пешехода под Саками в Крыму
73-летний пешеход погиб под колесами иномарки на трассе Симферополь – Евпатория. Об этом сообщает Госавтоинспекция Крыма. РИА Новости Крым, 05.07.2024
2024-07-05T14:52
2024-07-05T14:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. 73-летний пешеход погиб под колесами иномарки на трассе Симферополь – Евпатория. Об этом сообщает Госавтоинспекция Крыма.Отмечается, что авария произошла 5 июля в 00.05 в районе города Саки."По предварительным данным, 66-летний водитель автомобиля HAVAL, двигаясь со стороны Евпатории в сторону города Саки в районе мемориала "Евпаторийскому десанту", совершил наезд на 73-летнего пешехода", - говорится в сообщении.По информации правоохранителей, пенсионер по неустановленной причине находился на проезжей части, при этом на его одежде не было световозвращающих элементов.В пятницу утром в Севастополе пассажирский автобус попал в ДТП. В результате аварии погиб водитель и пострадали четыре челоека. Накануне в Калининском районе Краснодарского края в столкновении двух легковушек пострадали две девочки-подростка и еще двое взрослых.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму рейсовый автобус с пассажирами сбил подростков на мопедеРебенок пострадал в лобовом столкновении легковушки и фургона на КубаниРебенок пострадал в лобовом столкновении легковушки и фургона на Кубани
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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Пенсионер на иномарке сбил 73-летнего пешехода под Саками в Крыму

В Крыму иномарка насмерть сбила пенсионера на трассе Симферополь – Евпатория

14:52 05.07.2024
 
© Госавтоинспекция КрымаПенсионер на иномарке сбил 73-летнего пешехода под Евпаторией
Пенсионер на иномарке сбил 73-летнего пешехода под Евпаторией
© Госавтоинспекция Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. 73-летний пешеход погиб под колесами иномарки на трассе Симферополь – Евпатория. Об этом сообщает Госавтоинспекция Крыма.
Отмечается, что авария произошла 5 июля в 00.05 в районе города Саки.
"По предварительным данным, 66-летний водитель автомобиля HAVAL, двигаясь со стороны Евпатории в сторону города Саки в районе мемориала "Евпаторийскому десанту", совершил наезд на 73-летнего пешехода", - говорится в сообщении.
По информации правоохранителей, пенсионер по неустановленной причине находился на проезжей части, при этом на его одежде не было световозвращающих элементов.
"В результате ДТП пешеход смертельно травмирован. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП", - уточняют в ГАИ.
В пятницу утром в Севастополе пассажирский автобус попал в ДТП. В результате аварии погиб водитель и пострадали четыре челоека. Накануне в Калининском районе Краснодарского края в столкновении двух легковушек пострадали две девочки-подростка и еще двое взрослых.
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