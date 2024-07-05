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Пенсионер на иномарке сбил 73-летнего пешехода под Саками в Крыму

Пенсионер на иномарке сбил 73-летнего пешехода под Саками в Крыму - РИА Новости Крым, 05.07.2024

Пенсионер на иномарке сбил 73-летнего пешехода под Саками в Крыму

73-летний пешеход погиб под колесами иномарки на трассе Симферополь – Евпатория. Об этом сообщает Госавтоинспекция Крыма. РИА Новости Крым, 05.07.2024

2024-07-05T14:52

2024-07-05T14:52

2024-07-05T14:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. 73-летний пешеход погиб под колесами иномарки на трассе Симферополь – Евпатория. Об этом сообщает Госавтоинспекция Крыма.Отмечается, что авария произошла 5 июля в 00.05 в районе города Саки."По предварительным данным, 66-летний водитель автомобиля HAVAL, двигаясь со стороны Евпатории в сторону города Саки в районе мемориала "Евпаторийскому десанту", совершил наезд на 73-летнего пешехода", - говорится в сообщении.По информации правоохранителей, пенсионер по неустановленной причине находился на проезжей части, при этом на его одежде не было световозвращающих элементов.В пятницу утром в Севастополе пассажирский автобус попал в ДТП. В результате аварии погиб водитель и пострадали четыре челоека. Накануне в Калининском районе Краснодарского края в столкновении двух легковушек пострадали две девочки-подростка и еще двое взрослых.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму рейсовый автобус с пассажирами сбил подростков на мопедеРебенок пострадал в лобовом столкновении легковушки и фургона на КубаниРебенок пострадал в лобовом столкновении легковушки и фургона на Кубани

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