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В Севастополе автобус попал в ДТП – погиб водитель и ранены четверо
В Севастополе автобус попал в ДТП – погиб водитель и ранены четверо - РИА Новости Крым, 05.07.2024
В Севастополе автобус попал в ДТП – погиб водитель и ранены четверо
В Севастополе утром в пятницу пассажирский автобус попал в ДТП. В результате аварии погиб водитель, сообщили в городском дептрансе. РИА Новости Крым, 05.07.2024
2024-07-05T08:10
2024-07-05T08:10
2024-07-05T08:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе утром в пятницу пассажирский автобус попал в ДТП. В результате аварии погиб водитель, сообщили в городском дептрансе.Все пострадавшие доставлены в больницу, где им оказывается необходимая помощь. По данным УМВД по Севастополю, авария произошла около 6 часов утра на улице Карантинная. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Mitsubishi Lancer не выбрал безопасную скорость и не учел погодных условий, выехал на встречную полосу, где столкнулся с пассажирским маршрутным автобусом под управлением 52-летнего водителя.Как отметили в прокуратуре Севастополя, для координации действий правоохранительных органов и экстренных служб на место выехал прокурор Ленинского района Севастополя Антон Кугатов.
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РИА Новости Крым
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В Севастополе автобус попал в ДТП – погиб водитель и ранены четверо
Водитель погиб и четыре человека ранены в ДТП с пассажирским автобусом в Севастополе
08:10 05.07.2024 (обновлено: 08:53 05.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе утром в пятницу пассажирский автобус попал в ДТП. В результате аварии погиб водитель, сообщили в городском дептрансе.
"На Стрелецком спуске произошло ДТП с участием пассажирского автобуса К сожалению, водитель автобуса погиб. Еще четыре человека пострадали", - сказано в сообщении.
Все пострадавшие доставлены в больницу, где им оказывается необходимая помощь.
По данным УМВД по Севастополю, авария произошла около 6 часов утра на улице Карантинная. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Mitsubishi Lancer не выбрал безопасную скорость и не учел погодных условий, выехал на встречную полосу, где столкнулся с пассажирским маршрутным автобусом под управлением 52-летнего водителя.
"От удара автобус БАЗ произвел выезд за пределы проезжей части влево. В результате ДТП водитель автобуса погиб на месте ДТП, телесные повреждения получили предварительно три пассажира автобуса БАЗ и водитель Mitsubishi. В ходе медосвидетельствования установлено, что водитель иномарки трезв", - отметили правоохранители.
Как отметили в прокуратуре Севастополя, для координации действий правоохранительных органов и экстренных служб на место выехал прокурор Ленинского района Севастополя Антон Кугатов.
"По факту дорожной аварии проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264 УК РФ. Прокуратурой будет дана оценка принятому следственными органами процессуальному решению", - сообщили в надзорном ведомстве.