https://crimea.ria.ru/20240705/v-sevastopole-avtobus-popal-v-dtp--pogib-voditel-i-raneny-chetvero-1138615657.html

В Севастополе автобус попал в ДТП – погиб водитель и ранены четверо

В Севастополе автобус попал в ДТП – погиб водитель и ранены четверо - РИА Новости Крым, 05.07.2024

В Севастополе автобус попал в ДТП – погиб водитель и ранены четверо

В Севастополе утром в пятницу пассажирский автобус попал в ДТП. В результате аварии погиб водитель, сообщили в городском дептрансе. РИА Новости Крым, 05.07.2024

2024-07-05T08:10

2024-07-05T08:10

2024-07-05T08:53

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе утром в пятницу пассажирский автобус попал в ДТП. В результате аварии погиб водитель, сообщили в городском дептрансе.Все пострадавшие доставлены в больницу, где им оказывается необходимая помощь. По данным УМВД по Севастополю, авария произошла около 6 часов утра на улице Карантинная. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Mitsubishi Lancer не выбрал безопасную скорость и не учел погодных условий, выехал на встречную полосу, где столкнулся с пассажирским маршрутным автобусом под управлением 52-летнего водителя.Как отметили в прокуратуре Севастополя, для координации действий правоохранительных органов и экстренных служб на место выехал прокурор Ленинского района Севастополя Антон Кугатов.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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