https://crimea.ria.ru/20240705/vsu-nanesli-seriyu-udarov-po-donbassu-iz-himars-est-pogibshie-i-ranenye-1138628610.html

ВСУ нанесли серию ударов по Донбассу из HIMARS: есть погибшие и раненые

ВСУ нанесли серию ударов по Донбассу из HIMARS: есть погибшие и раненые - РИА Новости Крым, 05.07.2024

ВСУ нанесли серию ударов по Донбассу из HIMARS: есть погибшие и раненые

Два человека погибли и 15 получили ранения различной степени тяжести в результате атаки украинских боевиков по Волновахе, Горловке и Донецку. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 05.07.2024

2024-07-05T15:10

2024-07-05T15:10

2024-07-05T15:10

ситуация в донбассе: новости и комментарии

события в донбассе

донецкая народная республика (днр)

денис пушилин

происшествия

обстрелы всу

новые регионы россии

новости

донецк

горловка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/05/1138627176_0:122:1280:842_1920x0_80_0_0_b04d335caeb89809ec99448d2a3889c8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. Два человека погибли и 15 получили ранения различной степени тяжести в результате атаки украинских боевиков по Волновахе, Горловке и Донецку. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.По информации Пушилина, боевики ударили по Волновахе из HIMARS. в результате погибли два сотрудника строительной компании, еще четверо ранены. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.При повторной атаке по городу пострадали два сотрудника МЧС России, которые прибыли на место происшествия.В Ясиноватой ранены 78-летняя женщина и 64-летний мужчина, а в Центрально-Городском районе Горловки пострадали женщины 31-го и 85-ти лет.Александровку ВСУ атаковали при помощи беспилотника, поврежден гражданский автомобиль. В Петровском районе Донецка также из-за атаки вражеского дрона разбит автомобиль.Ударами повреждены семь жилых домов в двух районах Донецка, в Ясиноватой и в Горловке, один объект гражданской инфраструктуры в Волновахе. А также два рейсовых автобуса в Ленинском районе Донецка, служебный автомобиль МЧС и автобус в Волновахе, перечислил Пушилин."К этому часу совершены 24 вооруженных атаки, выпущено 56 боеприпасов. Применялись реактивная артиллерия HIMARS M-30 F1 (шрапнельная), ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", - резюмировал глава региона.30 июня в Ясиноватой эвакуировали жильцов многоквартирного дома, в котором снаряд HIMARS пробил девять этажей и не разорвался. В середине июня Пушилин сообщал, что три женщины погибли в Донецке при атаке украинских боевиков. Еще шесть человек ранены, среди них – четыре спасателя МЧС России.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое детей ранены в Горловке в результате обстрела ВСУСемь детей погибли из-за атак украинских дронов с начала года12-летняя девочка контужена после атаки дрона ВСУ на авто под Белгородом

донецкая народная республика (днр)

новые регионы россии

донецк

горловка

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, донецкая народная республика (днр), денис пушилин, происшествия, обстрелы всу, новые регионы россии, новости, донецк, горловка