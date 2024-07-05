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ВСУ нанесли серию ударов по Донбассу из HIMARS: есть погибшие и раненые - РИА Новости Крым, 05.07.2024
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ВСУ нанесли серию ударов по Донбассу из HIMARS: есть погибшие и раненые
ВСУ нанесли серию ударов по Донбассу из HIMARS: есть погибшие и раненые - РИА Новости Крым, 05.07.2024
ВСУ нанесли серию ударов по Донбассу из HIMARS: есть погибшие и раненые
Два человека погибли и 15 получили ранения различной степени тяжести в результате атаки украинских боевиков по Волновахе, Горловке и Донецку. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 05.07.2024
2024-07-05T15:10
2024-07-05T15:10
ситуация в донбассе: новости и комментарии
события в донбассе
донецкая народная республика (днр)
денис пушилин
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. Два человека погибли и 15 получили ранения различной степени тяжести в результате атаки украинских боевиков по Волновахе, Горловке и Донецку. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.По информации Пушилина, боевики ударили по Волновахе из HIMARS. в результате погибли два сотрудника строительной компании, еще четверо ранены. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.При повторной атаке по городу пострадали два сотрудника МЧС России, которые прибыли на место происшествия.В Ясиноватой ранены 78-летняя женщина и 64-летний мужчина, а в Центрально-Городском районе Горловки пострадали женщины 31-го и 85-ти лет.Александровку ВСУ атаковали при помощи беспилотника, поврежден гражданский автомобиль. В Петровском районе Донецка также из-за атаки вражеского дрона разбит автомобиль.Ударами повреждены семь жилых домов в двух районах Донецка, в Ясиноватой и в Горловке, один объект гражданской инфраструктуры в Волновахе. А также два рейсовых автобуса в Ленинском районе Донецка, служебный автомобиль МЧС и автобус в Волновахе, перечислил Пушилин."К этому часу совершены 24 вооруженных атаки, выпущено 56 боеприпасов. Применялись реактивная артиллерия HIMARS M-30 F1 (шрапнельная), ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", - резюмировал глава региона.30 июня в Ясиноватой эвакуировали жильцов многоквартирного дома, в котором снаряд HIMARS пробил девять этажей и не разорвался. В середине июня Пушилин сообщал, что три женщины погибли в Донецке при атаке украинских боевиков. Еще шесть человек ранены, среди них – четыре спасателя МЧС России.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое детей ранены в Горловке в результате обстрела ВСУСемь детей погибли из-за атак украинских дронов с начала года12-летняя девочка контужена после атаки дрона ВСУ на авто под Белгородом
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ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, донецкая народная республика (днр), денис пушилин, происшествия, обстрелы всу, новые регионы россии, новости, донецк, горловка
ВСУ нанесли серию ударов по Донбассу из HIMARS: есть погибшие и раненые

Два человека погибли и 15 ранены после атаки ВСУ из HIMARS по Донбассу – Пушилин

15:10 05.07.2024
 
© Telegram-канал главы ДНР Дениса ПушилинаПоследствия атаки украинских боевиков по ДНР
Последствия атаки украинских боевиков по ДНР
© Telegram-канал главы ДНР Дениса Пушилина
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. Два человека погибли и 15 получили ранения различной степени тяжести в результате атаки украинских боевиков по Волновахе, Горловке и Донецку. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Два человека погибли в результате киевской агрессии, еще 10 мирных жителей ранены (в том числе девочка-подросток), пострадали два сотрудника МЧС России", - написал он в своем Telegram-канале.
По информации Пушилина, боевики ударили по Волновахе из HIMARS. в результате погибли два сотрудника строительной компании, еще четверо ранены. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.
© Telegram-канал главы ДНР Дениса ПушилинаПоследствия атаки украинских боевиков по ДНР
Последствия атаки украинских боевиков по ДНР
© Telegram-канал главы ДНР Дениса Пушилина
Последствия атаки украинских боевиков по ДНР
При повторной атаке по городу пострадали два сотрудника МЧС России, которые прибыли на место происшествия.
"В результате атаки со стороны ВФУ в Ленинском районе Донецка ранены пять человек: семья (отец и дочь) – мужчина 1979 года рождения, и 13-летняя девочка–подросток, а также трое мужчин – сотрудник АЗС и двое мужчин ранены в своих машинах", - перечислил Пушилин.
В Ясиноватой ранены 78-летняя женщина и 64-летний мужчина, а в Центрально-Городском районе Горловки пострадали женщины 31-го и 85-ти лет.
Александровку ВСУ атаковали при помощи беспилотника, поврежден гражданский автомобиль. В Петровском районе Донецка также из-за атаки вражеского дрона разбит автомобиль.
Ударами повреждены семь жилых домов в двух районах Донецка, в Ясиноватой и в Горловке, один объект гражданской инфраструктуры в Волновахе. А также два рейсовых автобуса в Ленинском районе Донецка, служебный автомобиль МЧС и автобус в Волновахе, перечислил Пушилин.
© Telegram-канал главы ДНР Дениса ПушилинаПоследствия атаки украинских боевиков по ДНР
Последствия атаки украинских боевиков по ДНР
© Telegram-канал главы ДНР Дениса Пушилина
Последствия атаки украинских боевиков по ДНР
"К этому часу совершены 24 вооруженных атаки, выпущено 56 боеприпасов. Применялись реактивная артиллерия HIMARS M-30 F1 (шрапнельная), ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", - резюмировал глава региона.
30 июня в Ясиноватой эвакуировали жильцов многоквартирного дома, в котором снаряд HIMARS пробил девять этажей и не разорвался. В середине июня Пушилин сообщал, что три женщины погибли в Донецке при атаке украинских боевиков. Еще шесть человек ранены, среди них – четыре спасателя МЧС России.
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Ситуация в Донбассе: новости и комментарииСобытия в ДонбассеДонецкая Народная Республика (ДНР)Денис ПушилинПроисшествияОбстрелы ВСУНовые регионы РоссииНовостиДонецкГорловка
 
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