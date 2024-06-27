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Двое детей ранены в Горловке в результате обстрела ВСУ - РИА Новости Крым, 27.06.2024
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Двое детей ранены в Горловке в результате обстрела ВСУ
Двое детей ранены в Горловке в результате обстрела ВСУ - РИА Новости Крым, 27.06.2024
Двое детей ранены в Горловке в результате обстрела ВСУ
Один человек погиб и пять ранены, в том числе двое детей, при обстреле Горловки в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 27.06.2024
2024-06-27T18:41
2024-06-27T18:41
горловка
донецкая народная республика (днр)
денис пушилин
дети
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Один человек погиб и пять ранены, в том числе двое детей, при обстреле Горловки в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает глава ДНР Денис Пушилин.Также, по информации Пушилина, ранение средней тяжести получил сотрудник шахты им. Калинина – мужчина 1974 года рождения. Женщина 1972 года рождения ранена в Кировском районе Донецка."Со стороны ВФУ совершено 19 обстрелов, выпущено 49 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа", – уточнил глава ДНР.В результате киевской агрессии также повреждены 15 жилых домостроений в Кировском районе Донецка, Центрально-Городском районе Горловки и два объекта гражданской инфраструктуры в Калининском районе Горловки (АБК шахты им. Калинина, магазин).Ранее стало известно о ранении мирного жителя при атаке Вооруженных сил Украины с помощью дронов на город Грайворон в Белгородской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Семь дронов ВСУ уничтожены над регионами России за ночьВзрывы и пожар в Воронежской области: что известно о ночной атаке ВСУДва дрона ВСУ пытались атаковать военные объекты в Смоленской области
горловка
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РИА Новости Крым
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горловка, донецкая народная республика (днр), денис пушилин, дети, происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Двое детей ранены в Горловке в результате обстрела ВСУ

Ранены двое детей и погибла женщин при обстреле Киевом Горловки в ДНР

18:41 27.06.2024
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Один человек погиб и пять ранены, в том числе двое детей, при обстреле Горловки в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает глава ДНР Денис Пушилин.

"В Центрально-Городском районе Горловки при обстреле погибла женщина 1970 года рождения и пострадал мужчина 1963 года рождения. В Калининском районе Горловки в результате обстрела пострадали дети: мальчик 2014 года рождения и девочка 2009 года рождения", – говорится в сообщении.

Также, по информации Пушилина, ранение средней тяжести получил сотрудник шахты им. Калинина – мужчина 1974 года рождения. Женщина 1972 года рождения ранена в Кировском районе Донецка.
"Со стороны ВФУ совершено 19 обстрелов, выпущено 49 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа", – уточнил глава ДНР.
В результате киевской агрессии также повреждены 15 жилых домостроений в Кировском районе Донецка, Центрально-Городском районе Горловки и два объекта гражданской инфраструктуры в Калининском районе Горловки (АБК шахты им. Калинина, магазин).
Ранее стало известно о ранении мирного жителя при атаке Вооруженных сил Украины с помощью дронов на город Грайворон в Белгородской области.
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ГорловкаДонецкая Народная Республика (ДНР)Денис ПушилиндетиПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУ
 
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