https://crimea.ria.ru/20240627/mirnyy-zhitel-ranen-pri-atake-bpla-grayvorona-v-belgorodskoy-oblasti-1138409676.html

Мирный житель ранен при атаке БПЛА Грайворона в Белгородской области

Мирный житель ранен при атаке БПЛА Грайворона в Белгородской области - РИА Новости Крым, 27.06.2024

Мирный житель ранен при атаке БПЛА Грайворона в Белгородской области

Мирный житель ранен при атаке Вооруженных сил Украины с помощью дронов на город Грайворон в Белгородской области. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 27.06.2024

2024-06-27T16:45

2024-06-27T16:45

2024-06-27T16:45

белгородская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Мирный житель ранен при атаке Вооруженных сил Украины с помощью дронов на город Грайворон в Белгородской области. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.По информации губернатора, раненого доставили в больницу для прохождения дальнейшего лечения. Кроме того, после детонации другого БПЛА на проезжей части в одном коммерческом объекте выбиты окна.Также при помощи дрона было атаковано село Березовка. В результате, повреждена кровля одного частного дома.На местах работают оперативные службы. Информация о последствиях уточняется.В четверг утром стало известно, что российские силы ПВО отразили очередную попытку ВСУ атаковать регионы России при помощи беспилотников. Семь вражеских дронов были уничтожены минувшей ночью над Тверской, Московской и Белгородской областями.Читайте также на РИА Новости Крым:Два дрона ВСУ пытались атаковать военные объекты в Смоленской областиНеразорвавшийся кассетный боеприпас нашли в Севастополе после атакиНад Азовским морем сбили шесть беспилотников ВСУ

белгородская область

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2024

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белгородская область