https://crimea.ria.ru/20240627/mirnyy-zhitel-ranen-pri-atake-bpla-grayvorona-v-belgorodskoy-oblasti-1138409676.html
Мирный житель ранен при атаке БПЛА Грайворона в Белгородской области
Мирный житель ранен при атаке БПЛА Грайворона в Белгородской области - РИА Новости Крым, 27.06.2024
Мирный житель ранен при атаке БПЛА Грайворона в Белгородской области
Мирный житель ранен при атаке Вооруженных сил Украины с помощью дронов на город Грайворон в Белгородской области. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 27.06.2024
2024-06-27T16:45
2024-06-27T16:45
2024-06-27T16:45
белгородская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/04/1136274000_0:101:3283:1947_1920x0_80_0_0_03c80704a1cf7b0e67c12296947d1607.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Мирный житель ранен при атаке Вооруженных сил Украины с помощью дронов на город Грайворон в Белгородской области. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.По информации губернатора, раненого доставили в больницу для прохождения дальнейшего лечения. Кроме того, после детонации другого БПЛА на проезжей части в одном коммерческом объекте выбиты окна.Также при помощи дрона было атаковано село Березовка. В результате, повреждена кровля одного частного дома.На местах работают оперативные службы. Информация о последствиях уточняется.В четверг утром стало известно, что российские силы ПВО отразили очередную попытку ВСУ атаковать регионы России при помощи беспилотников. Семь вражеских дронов были уничтожены минувшей ночью над Тверской, Московской и Белгородской областями.Читайте также на РИА Новости Крым:Два дрона ВСУ пытались атаковать военные объекты в Смоленской областиНеразорвавшийся кассетный боеприпас нашли в Севастополе после атакиНад Азовским морем сбили шесть беспилотников ВСУ
белгородская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/04/1136274000_276:0:3005:2047_1920x0_80_0_0_8f46b928e1dce4649c7cec9b8345f838.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область
Мирный житель ранен при атаке БПЛА Грайворона в Белгородской области
Осколочные ранения получил мирный житель при атаке дронами ВСУ Белгородской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Мирный житель ранен при атаке Вооруженных сил Украины с помощью дронов на город Грайворон в Белгородской области. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Город Грайворон атакован двумя БПЛА. В результате атаки дрона-камикадзе пострадал один мирный житель – у мужчины осколочные ранения плеча и предплечья", – написал он в Telegram-канале.
По информации губернатора, раненого доставили в больницу для прохождения дальнейшего лечения. Кроме того, после детонации другого БПЛА на проезжей части в одном коммерческом объекте выбиты окна.
Также при помощи дрона было атаковано село Березовка. В результате, повреждена кровля одного частного дома.
На местах работают оперативные службы. Информация о последствиях уточняется.
В четверг утром стало известно, что российские силы ПВО отразили очередную попытку ВСУ
атаковать регионы России при помощи беспилотников. Семь вражеских дронов были уничтожены минувшей ночью над Тверской, Московской и Белгородской областями.
Читайте также на РИА Новости Крым: