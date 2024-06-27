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Мирный житель ранен при атаке БПЛА Грайворона в Белгородской области - РИА Новости Крым, 27.06.2024
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Мирный житель ранен при атаке БПЛА Грайворона в Белгородской области
Мирный житель ранен при атаке БПЛА Грайворона в Белгородской области - РИА Новости Крым, 27.06.2024
Мирный житель ранен при атаке БПЛА Грайворона в Белгородской области
Мирный житель ранен при атаке Вооруженных сил Украины с помощью дронов на город Грайворон в Белгородской области. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 27.06.2024
2024-06-27T16:45
2024-06-27T16:45
белгородская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Мирный житель ранен при атаке Вооруженных сил Украины с помощью дронов на город Грайворон в Белгородской области. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.По информации губернатора, раненого доставили в больницу для прохождения дальнейшего лечения. Кроме того, после детонации другого БПЛА на проезжей части в одном коммерческом объекте выбиты окна.Также при помощи дрона было атаковано село Березовка. В результате, повреждена кровля одного частного дома.На местах работают оперативные службы. Информация о последствиях уточняется.В четверг утром стало известно, что российские силы ПВО отразили очередную попытку ВСУ атаковать регионы России при помощи беспилотников. Семь вражеских дронов были уничтожены минувшей ночью над Тверской, Московской и Белгородской областями.Читайте также на РИА Новости Крым:Два дрона ВСУ пытались атаковать военные объекты в Смоленской областиНеразорвавшийся кассетный боеприпас нашли в Севастополе после атакиНад Азовским морем сбили шесть беспилотников ВСУ
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РИА Новости Крым
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белгородская область
Мирный житель ранен при атаке БПЛА Грайворона в Белгородской области

Осколочные ранения получил мирный житель при атаке дронами ВСУ Белгородской области

16:45 27.06.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Мирный житель ранен при атаке Вооруженных сил Украины с помощью дронов на город Грайворон в Белгородской области. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Город Грайворон атакован двумя БПЛА. В результате атаки дрона-камикадзе пострадал один мирный житель – у мужчины осколочные ранения плеча и предплечья", – написал он в Telegram-канале.

По информации губернатора, раненого доставили в больницу для прохождения дальнейшего лечения. Кроме того, после детонации другого БПЛА на проезжей части в одном коммерческом объекте выбиты окна.
Также при помощи дрона было атаковано село Березовка. В результате, повреждена кровля одного частного дома.
На местах работают оперативные службы. Информация о последствиях уточняется.
В четверг утром стало известно, что российские силы ПВО отразили очередную попытку ВСУ атаковать регионы России при помощи беспилотников. Семь вражеских дронов были уничтожены минувшей ночью над Тверской, Московской и Белгородской областями.
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