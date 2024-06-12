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Три человека погибли и шесть ранены: последствия атак ВСУ на Донецк - РИА Новости Крым, 12.06.2024
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Три человека погибли и шесть ранены: последствия атак ВСУ на Донецк
Три человека погибли и шесть ранены: последствия атак ВСУ на Донецк - РИА Новости Крым, 12.06.2024
Три человека погибли и шесть ранены: последствия атак ВСУ на Донецк
Три женщины погибли в Донецке при атаке украинских боевиков в среду. Еще шесть человек ранены, среди них – четыре спасателя МЧС России. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 12.06.2024
2024-06-12T21:39
2024-06-12T21:39
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денис пушилин
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Три женщины погибли в Донецке при атаке украинских боевиков в среду. Еще шесть человек ранены, среди них – четыре спасателя МЧС России. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.По словам Пушилина, двое из раненых при атаке ВСУ спасателей МЧС России получили контузии и находятся в тяжелом состоянии, еще у двоих ранения средней степени тяжести.Кроме того, в Ясиноватой поврежден объект энергетики. В течение дня ВСУ совершили 17 обстрелов республики, выпустив 51 боеприпас. Применялись реактивная и ствольная артиллерия калибром 155 мм, ударные БПЛА. Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре специалиста МЧС России попали под обстрел в ДонецкеПод Белгородом после атаки дрона-камикадзе сгорел дом – есть раненыйЖенщина погибла в Горловке в результате обстрела ВСУ
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донецк, донецкая народная республика (днр), денис пушилин, обстрелы всу, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, происшествия, новые регионы россии, новости
Три человека погибли и шесть ранены: последствия атак ВСУ на Донецк

Три женщины погибли и шесть мужчин ранены в результате атак ВСУ на ДНР - Пушилин

21:39 12.06.2024
 
© РИА Новости . Сергей Батурин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела Донецка из РСЗО "Град"
Последствия обстрела Донецка из РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости . Сергей Батурин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Три женщины погибли в Донецке при атаке украинских боевиков в среду. Еще шесть человек ранены, среди них – четыре спасателя МЧС России. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"Во время обстрела с применением ствольной артиллерии калибром 155 мм погибли женщины 47 и 65 лет в Петровском районе столицы региона. Также в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ВФУ на легковой автомобиль погибла 46-летняя женщина и ранения средней степени тяжести получили двое мужчин", - написал он в Telegram.
По словам Пушилина, двое из раненых при атаке ВСУ спасателей МЧС России получили контузии и находятся в тяжелом состоянии, еще у двоих ранения средней степени тяжести.
Кроме того, в Ясиноватой поврежден объект энергетики.
В течение дня ВСУ совершили 17 обстрелов республики, выпустив 51 боеприпас. Применялись реактивная и ствольная артиллерия калибром 155 мм, ударные БПЛА.
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ДонецкДонецкая Народная Республика (ДНР)Денис ПушилинОбстрелы ВСУСитуация в Донбассе: новости и комментарииСобытия в ДонбассеПроисшествияНовые регионы РоссииНовости
 
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Заголовок открываемого материала
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