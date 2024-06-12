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Три человека погибли и шесть ранены: последствия атак ВСУ на Донецк

Три человека погибли и шесть ранены: последствия атак ВСУ на Донецк - РИА Новости Крым, 12.06.2024

Три человека погибли и шесть ранены: последствия атак ВСУ на Донецк

Три женщины погибли в Донецке при атаке украинских боевиков в среду. Еще шесть человек ранены, среди них – четыре спасателя МЧС России. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 12.06.2024

2024-06-12T21:39

2024-06-12T21:39

2024-06-12T21:39

донецк

донецкая народная республика (днр)

денис пушилин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Три женщины погибли в Донецке при атаке украинских боевиков в среду. Еще шесть человек ранены, среди них – четыре спасателя МЧС России. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.По словам Пушилина, двое из раненых при атаке ВСУ спасателей МЧС России получили контузии и находятся в тяжелом состоянии, еще у двоих ранения средней степени тяжести.Кроме того, в Ясиноватой поврежден объект энергетики. В течение дня ВСУ совершили 17 обстрелов республики, выпустив 51 боеприпас. Применялись реактивная и ствольная артиллерия калибром 155 мм, ударные БПЛА. Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре специалиста МЧС России попали под обстрел в ДонецкеПод Белгородом после атаки дрона-камикадзе сгорел дом – есть раненыйЖенщина погибла в Горловке в результате обстрела ВСУ

донецк

донецкая народная республика (днр)

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2024

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