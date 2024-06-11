https://crimea.ria.ru/20240611/zhenschina-pogibla-v-gorlovke-v-rezultate-obstrela-vsu-1138045320.html

Женщина погибла в Горловке в результате обстрела ВСУ

Женщина погибла в Горловке в результате обстрела ВСУ - РИА Новости Крым, 11.06.2024

Женщина погибла в Горловке в результате обстрела ВСУ

В результате очередной атаки Вооруженных сил Украины на населенный пункт Донецкой Народной Республики погибла мирная жительница. Об этом сообщает глава ДНР... РИА Новости Крым, 11.06.2024

2024-06-11T20:57

2024-06-11T20:57

2024-06-11T20:57

донецкая народная республика (днр)

новости

горловка

происшествия

денис пушилин

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. В результате очередной атаки Вооруженных сил Украины на населенный пункт Донецкой Народной Республики погибла мирная жительница. Об этом сообщает глава ДНР Денис Пушилин.По информации Пушилина, повреждены три жилых домостроения в Петровском районе Донецка, Никитовском районе Горловки. Кроме того, разрушен дачный дом в поселке Александровка. В Никитовском районе Горловки поврежден автомобиль.Всего совершено 14 обстрелов со стороны ВФУ, выпущено 38 боеприпасов."Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм (в том числе кассетного типа), ударный БПЛА. Под огнем ВФУ Донецк, Горловка", – уточнил Денис Пушилин.Накануне три мирных жителя Донецкой Народной Республики были ранены в результате сброса взрывчатки с беспилотников ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Три человека ранены и один погиб под украинскими обстрелами в ДНРОдин человек погиб и четверо ранены в результате ударов ВСУ по ДонецкВСУ ударили дальнобойной словацкой ракетой по Макеевке

донецкая народная республика (днр)

горловка

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), новости, горловка, происшествия, денис пушилин, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу