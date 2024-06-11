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Женщина погибла в Горловке в результате обстрела ВСУ
Женщина погибла в Горловке в результате обстрела ВСУ - РИА Новости Крым, 11.06.2024
Женщина погибла в Горловке в результате обстрела ВСУ
В результате очередной атаки Вооруженных сил Украины на населенный пункт Донецкой Народной Республики погибла мирная жительница. Об этом сообщает глава ДНР... РИА Новости Крым, 11.06.2024
2024-06-11T20:57
2024-06-11T20:57
2024-06-11T20:57
донецкая народная республика (днр)
новости
горловка
происшествия
денис пушилин
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. В результате очередной атаки Вооруженных сил Украины на населенный пункт Донецкой Народной Республики погибла мирная жительница. Об этом сообщает глава ДНР Денис Пушилин.По информации Пушилина, повреждены три жилых домостроения в Петровском районе Донецка, Никитовском районе Горловки. Кроме того, разрушен дачный дом в поселке Александровка. В Никитовском районе Горловки поврежден автомобиль.Всего совершено 14 обстрелов со стороны ВФУ, выпущено 38 боеприпасов."Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм (в том числе кассетного типа), ударный БПЛА. Под огнем ВФУ Донецк, Горловка", – уточнил Денис Пушилин.Накануне три мирных жителя Донецкой Народной Республики были ранены в результате сброса взрывчатки с беспилотников ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Три человека ранены и один погиб под украинскими обстрелами в ДНРОдин человек погиб и четверо ранены в результате ударов ВСУ по ДонецкВСУ ударили дальнобойной словацкой ракетой по Макеевке
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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донецкая народная республика (днр), новости, горловка, происшествия, денис пушилин, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Женщина погибла в Горловке в результате обстрела ВСУ
Мирная жительница погибла в ДНР в результате обстрела ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. В результате очередной атаки Вооруженных сил Украины на населенный пункт Донецкой Народной Республики погибла мирная жительница. Об этом сообщает глава ДНР Денис Пушилин.
"В результате обстрела Никитовского района Горловки со стороны вооруженных формирований Украины сегодня погибла женщина 1986 года рождения", – говорится в сообщении его официального Telegram-канала.
По информации Пушилина, повреждены три жилых домостроения в Петровском районе Донецка, Никитовском районе Горловки. Кроме того, разрушен дачный дом в поселке Александровка. В Никитовском районе Горловки поврежден автомобиль.
Всего совершено 14 обстрелов со стороны ВФУ, выпущено 38 боеприпасов.
"Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм (в том числе кассетного типа), ударный БПЛА. Под огнем ВФУ Донецк, Горловка", – уточнил Денис Пушилин.
Накануне три мирных жителя Донецкой Народной Республики были ранены
в результате сброса взрывчатки с беспилотников ВСУ.
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