https://crimea.ria.ru/20240610/vsu-udarili-po-donetsku-dronami-i--fugasnymi-raketami-jrof-m--raneny-troe-1138008645.html

ВСУ ударили по Донецку дронами и фугасными ракетами JROF-M – ранены трое

ВСУ ударили по Донецку дронами и фугасными ракетами JROF-M – ранены трое - РИА Новости Крым, 10.06.2024

ВСУ ударили по Донецку дронами и фугасными ракетами JROF-M – ранены трое

Три мирных жителя Донецкой Народной Республики ранены в результате сброса взрывчатки с беспилотников ВСУ. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 10.06.2024

2024-06-10T20:52

2024-06-10T20:52

2024-06-10T20:52

донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн — РИА Новости Крым. Три мирных жителя Донецкой Народной Республики ранены в результате сброса взрывчатки с беспилотников ВСУ. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.Он отметил, что состояние пострадавших медики оценивают как средней степени тяжести.Также взрывами повреждены три жилых дома в Кировском районе Донецка и в поселке Еленовка Докучаевского округа, больница, трансформаторная подстанция, ЛЭП, инфраструктура оптовых баз, памятники и легковой автомобиль в Кировском районе Донецка.Всего украинские боевики совершили 32 обстрела Донецка, Горловки, Докучаевска и Ясиноватского района с применением унифицированных фугасных ракет JROF-M, ствольной артиллерия, в том числе кассетного типа, ударных дронов и дронов-камикадзе.Ранее в понедельник ВСУ ударили по общественной приемной городской администрации Каховки, еще несколько прилетов были зафиксированы в жилой застройке города. Пострадал один мирный житель. Еще два человека ранены при повторной атаке ВСУ на КаховкуТакже в понедельник в Белгородской области три бойца самообороны и журналист подорвались на мине в Шебекино, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Читайте также на РИА Новости Крым:Два человека пострадали после сброса взрывоопасного предмета на ДонецкПри обстреле Донецка ВСУ погиб спасатель и ранены журналистыРакетный удар ВСУ по Херсонщине: погиб мирный житель и разрушены дома

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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