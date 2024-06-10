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ВСУ ударили по Донецку дронами и фугасными ракетами JROF-M – ранены трое - РИА Новости Крым, 10.06.2024
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ВСУ ударили по Донецку дронами и фугасными ракетами JROF-M – ранены трое
ВСУ ударили по Донецку дронами и фугасными ракетами JROF-M – ранены трое - РИА Новости Крым, 10.06.2024
ВСУ ударили по Донецку дронами и фугасными ракетами JROF-M – ранены трое
Три мирных жителя Донецкой Народной Республики ранены в результате сброса взрывчатки с беспилотников ВСУ. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 10.06.2024
2024-06-10T20:52
2024-06-10T20:52
донецкая народная республика (днр)
донецк
ситуация в донбассе: новости и комментарии
события в донбассе
денис пушилин
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн — РИА Новости Крым. Три мирных жителя Донецкой Народной Республики ранены в результате сброса взрывчатки с беспилотников ВСУ. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.Он отметил, что состояние пострадавших медики оценивают как средней степени тяжести.Также взрывами повреждены три жилых дома в Кировском районе Донецка и в поселке Еленовка Докучаевского округа, больница, трансформаторная подстанция, ЛЭП, инфраструктура оптовых баз, памятники и легковой автомобиль в Кировском районе Донецка.Всего украинские боевики совершили 32 обстрела Донецка, Горловки, Докучаевска и Ясиноватского района с применением унифицированных фугасных ракет JROF-M, ствольной артиллерия, в том числе кассетного типа, ударных дронов и дронов-камикадзе.Ранее в понедельник ВСУ ударили по общественной приемной городской администрации Каховки, еще несколько прилетов были зафиксированы в жилой застройке города. Пострадал один мирный житель. Еще два человека ранены при повторной атаке ВСУ на КаховкуТакже в понедельник в Белгородской области три бойца самообороны и журналист подорвались на мине в Шебекино, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Читайте также на РИА Новости Крым:Два человека пострадали после сброса взрывоопасного предмета на ДонецкПри обстреле Донецка ВСУ погиб спасатель и ранены журналистыРакетный удар ВСУ по Херсонщине: погиб мирный житель и разрушены дома
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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ВСУ ударили по Донецку дронами и фугасными ракетами JROF-M – ранены трое

Три мирных жителя ДНР ранены при атаках дронами-камикадзе и фугасными ракетами – Пушилин

20:52 10.06.2024
 
© МЧС РоссииОбстрел Донецка ВСУ
Обстрел Донецка ВСУ
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн — РИА Новости Крым. Три мирных жителя Донецкой Народной Республики ранены в результате сброса взрывчатки с беспилотников ВСУ. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.
"В Петровском районе Донецка тяжело ранен мужчина 1959 года рождения, в Верхнеторецком Ясиноватского муниципального округа ранены женщина 1957 года рождения и мужчина 1949 года рождения", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что состояние пострадавших медики оценивают как средней степени тяжести.
Также взрывами повреждены три жилых дома в Кировском районе Донецка и в поселке Еленовка Докучаевского округа, больница, трансформаторная подстанция, ЛЭП, инфраструктура оптовых баз, памятники и легковой автомобиль в Кировском районе Донецка.
Всего украинские боевики совершили 32 обстрела Донецка, Горловки, Докучаевска и Ясиноватского района с применением унифицированных фугасных ракет JROF-M, ствольной артиллерия, в том числе кассетного типа, ударных дронов и дронов-камикадзе.
Ранее в понедельник ВСУ ударили по общественной приемной городской администрации Каховки, еще несколько прилетов были зафиксированы в жилой застройке города. Пострадал один мирный житель. Еще два человека ранены при повторной атаке ВСУ на Каховку
Также в понедельник в Белгородской области три бойца самообороны и журналист подорвались на мине в Шебекино, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
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Донецкая Народная Республика (ДНР)ДонецкСитуация в Донбассе: новости и комментарииСобытия в ДонбассеДенис ПушилинОбстрелы ВСУПроисшествияНовости
 
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