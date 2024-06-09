https://crimea.ria.ru/20240609/dva-cheloveka-postradali-posle-sbrosa-vzryvoopasnogo-predmeta-na-donetsk-1137972785.html
Два человека пострадали после сброса взрывоопасного предмета на Донецк
Два человека пострадали после сброса взрывоопасного предмета на Донецк - РИА Новости Крым, 09.06.2024
Два человека пострадали после сброса взрывоопасного предмета на Донецк
Два человека получили ранения в результате сброса взрывоопасного предмета (ВОП) с украинского беспилотника на Петровский район Донецка в воскресенье утром,... РИА Новости Крым, 09.06.2024
2024-06-09T10:50
2024-06-09T10:50
2024-06-09T10:51
донецк
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
алексей кулемзин
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/1b/1136918723_0:1:2436:1371_1920x0_80_0_0_c02ad998a3b7585235fd2268a79b8415.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Два человека получили ранения в результате сброса взрывоопасного предмета (ВОП) с украинского беспилотника на Петровский район Донецка в воскресенье утром, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.Кроме того, пострадал мужчина 1985 года рождения, у него осколочные ранения левого плеча и ушной раковины.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало о сбросе ВОП на Петровский район.Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://crimea.ria.ru/20240609/spasatelnye-raboty-na-meste-obstrela-doma-v-luganske-zaversheny-1137971632.html
донецк
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/1b/1136918723_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_37f68721b66f8cb46b32e5117d16290b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), алексей кулемзин, новости
Два человека пострадали после сброса взрывоопасного предмета на Донецк
Два человека пострадали после сброса взрывоопасного предмета на Донецк - мэр
10:50 09.06.2024 (обновлено: 10:51 09.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Два человека получили ранения в результате сброса взрывоопасного предмета (ВОП) с украинского беспилотника на Петровский район Донецка в воскресенье утром, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"В результате утреннего сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата в Петровском районе осколочные ранения обеих ног получил мужчина 1971 года рождения, который ехал в личном автомобиле. Направлен в медицинское учреждение", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Кроме того, пострадал мужчина 1985 года рождения, у него осколочные ранения левого плеча и ушной раковины.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало о сбросе ВОП на Петровский район.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.