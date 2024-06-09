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Два человека пострадали после сброса взрывоопасного предмета на Донецк - РИА Новости Крым, 09.06.2024
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Два человека пострадали после сброса взрывоопасного предмета на Донецк
Два человека пострадали после сброса взрывоопасного предмета на Донецк - РИА Новости Крым, 09.06.2024
Два человека пострадали после сброса взрывоопасного предмета на Донецк
Два человека получили ранения в результате сброса взрывоопасного предмета (ВОП) с украинского беспилотника на Петровский район Донецка в воскресенье утром,... РИА Новости Крым, 09.06.2024
2024-06-09T10:50
2024-06-09T10:51
донецк
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
алексей кулемзин
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Два человека получили ранения в результате сброса взрывоопасного предмета (ВОП) с украинского беспилотника на Петровский район Донецка в воскресенье утром, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.Кроме того, пострадал мужчина 1985 года рождения, у него осколочные ранения левого плеча и ушной раковины.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало о сбросе ВОП на Петровский район.Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://crimea.ria.ru/20240609/spasatelnye-raboty-na-meste-obstrela-doma-v-luganske-zaversheny-1137971632.html
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донецк, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), алексей кулемзин, новости
Два человека пострадали после сброса взрывоопасного предмета на Донецк

Два человека пострадали после сброса взрывоопасного предмета на Донецк - мэр

10:50 09.06.2024 (обновлено: 10:51 09.06.2024)
 
© РИА Новости КрымСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Два человека получили ранения в результате сброса взрывоопасного предмета (ВОП) с украинского беспилотника на Петровский район Донецка в воскресенье утром, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"В результате утреннего сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата в Петровском районе осколочные ранения обеих ног получил мужчина 1971 года рождения, который ехал в личном автомобиле. Направлен в медицинское учреждение", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Кроме того, пострадал мужчина 1985 года рождения, у него осколочные ранения левого плеча и ушной раковины.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало о сбросе ВОП на Петровский район.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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ДонецкОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Алексей КулемзинНовости
 
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