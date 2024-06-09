https://crimea.ria.ru/20240609/dva-cheloveka-postradali-posle-sbrosa-vzryvoopasnogo-predmeta-na-donetsk-1137972785.html

Два человека пострадали после сброса взрывоопасного предмета на Донецк

Два человека пострадали после сброса взрывоопасного предмета на Донецк - РИА Новости Крым, 09.06.2024

Два человека пострадали после сброса взрывоопасного предмета на Донецк

Два человека получили ранения в результате сброса взрывоопасного предмета (ВОП) с украинского беспилотника на Петровский район Донецка в воскресенье утром,... РИА Новости Крым, 09.06.2024

2024-06-09T10:50

2024-06-09T10:50

2024-06-09T10:51

донецк

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

алексей кулемзин

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Два человека получили ранения в результате сброса взрывоопасного предмета (ВОП) с украинского беспилотника на Петровский район Донецка в воскресенье утром, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.Кроме того, пострадал мужчина 1985 года рождения, у него осколочные ранения левого плеча и ушной раковины.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало о сбросе ВОП на Петровский район.Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://crimea.ria.ru/20240609/spasatelnye-raboty-na-meste-obstrela-doma-v-luganske-zaversheny-1137971632.html

донецк

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донецк, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), алексей кулемзин, новости