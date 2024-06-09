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Ракетный удар ВСУ по Херсонщине: погиб мирный житель и разрушены дома - РИА Новости Крым, 09.06.2024
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Ракетный удар ВСУ по Херсонщине: погиб мирный житель и разрушены дома
Ракетный удар ВСУ по Херсонщине: погиб мирный житель и разрушены дома - РИА Новости Крым, 09.06.2024
Ракетный удар ВСУ по Херсонщине: погиб мирный житель и разрушены дома
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что при обстреле ВСУ поселка в Херсонской области убит мирный житель и разрушены два дома. РИА Новости Крым, 09.06.2024
2024-06-09T16:03
2024-06-09T16:30
владимир сальдо
новости
происшествия
херсонская область
алешки
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что при обстреле ВСУ поселка в Херсонской области убит мирный житель и разрушены два дома.Также ранена женщина, ее отправили в Каланчакскую центральную районную больницу, уточнил губернатор.9 и 10 июня в связи с гибелью 22 жителей Херсонской области в селе Садовое вследствие террористического акта со стороны боевиков киевского режима объявлены в регионе днями траура по погибшим.7 июня 2024 года вооруженные формирования Украины обстреляли села Садовое Голопристанского муниципального округа. В момент совершения террористического акта в магазине находилось значительное количество посетителей и персонала.Вследствие бесчеловечной и целенаправленной атаки объекта гражданской инфраструктуры погибли 22 мирных жителя, 15 человек получили ранения.Читайте также на РИА Новости Крым:Десант ВСУ уничтожен при попытке высадки в Херсонской областиВ Херсонской области ФСБ задержала украинского шпионаГорит лесопилка и ранен мужчина: ВСУ атаковали Херсонскую область
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РИА Новости Крым
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владимир сальдо, новости, происшествия, херсонская область, алешки, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Ракетный удар ВСУ по Херсонщине: погиб мирный житель и разрушены дома

При ракетном ударе ВСУ по Херсонской области погиб мирный житель и разрушены два дома

16:03 09.06.2024 (обновлено: 16:30 09.06.2024)
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоДва дома разрушены ракетным ударом в Херсонской области
Два дома разрушены ракетным ударом в Херсонской области
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что при обстреле ВСУ поселка в Херсонской области убит мирный житель и разрушены два дома.

"Украинские террористы обстреляли из РСЗО жилой сектор поселка городского типа Новая Маячка Алешкинского округа, разрушив два домовладения. Убит местный житель – молодой человек 1998 года рождения", – написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Также ранена женщина, ее отправили в Каланчакскую центральную районную больницу, уточнил губернатор.
9 и 10 июня в связи с гибелью 22 жителей Херсонской области в селе Садовое вследствие террористического акта со стороны боевиков киевского режима объявлены в регионе днями траура по погибшим.
7 июня 2024 года вооруженные формирования Украины обстреляли села Садовое Голопристанского муниципального округа. В момент совершения террористического акта в магазине находилось значительное количество посетителей и персонала.
Вследствие бесчеловечной и целенаправленной атаки объекта гражданской инфраструктуры погибли 22 мирных жителя, 15 человек получили ранения.
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