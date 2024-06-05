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Горит лесопилка и ранен мужчина: ВСУ атаковали Херсонскую область
Горит лесопилка и ранен мужчина: ВСУ атаковали Херсонскую область - РИА Новости Крым, 05.06.2024
Горит лесопилка и ранен мужчина: ВСУ атаковали Херсонскую область
Мирный житель получил множественные осколочные ранения в результате атаки вооруженных сил Украины на жилой массив города Алешки в Херсонской области. Об этом... РИА Новости Крым, 05.06.2024
2024-06-05T11:55
2024-06-05T11:55
2024-06-05T12:23
херсонская область
обстрелы всу
происшествия
владимир сальдо
новая каховка
алешки
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Мирный житель получил множественные осколочные ранения в результате атаки вооруженных сил Украины на жилой массив города Алешки в Херсонской области. Об этом сообщает губернатор региона Владимир Сальдо.Кроме того, минометных удар ВСУ пришелся по Новой Каховке. В результате на лесопилке вспыхнул сильный пожар. Сейчас возгорание полностью ликвидировано.В среду утром ВСУ атаковали село Новозлатополь Куйбышевского муниципального округа Запорожской области. Серьезные ранения получили 11 человек, в больнице скончался 5-летний ребенок.Накануне украинские беспилотники вели массированный обстрел гражданских машин в Новой Каховке. В результате взрыва пострадал водитель машины скорой помощи. В начале июня украинские боевики обстреляли поселок Днепряны, при минометном обстреле пострадала продавец магазина.Читайте также на РИА Новости Крым:Машина сгорела дотла: в Новой Каховке после атаки ВСУ ранен водительВ Херсонской области назвали число погибших и раненых детей с начала СВОВ Херсонской области назвали ущерб от обстрелов ВСУ для местных лесов
херсонская область
новая каховка
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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херсонская область, обстрелы всу, происшествия, владимир сальдо, новая каховка, алешки, новости, новости, новые регионы россии
Горит лесопилка и ранен мужчина: ВСУ атаковали Херсонскую область
Мирный житель ранен при атаке ВСУ жилого сектора в Алешках – Сальдо
11:55 05.06.2024 (обновлено: 12:23 05.06.2024)