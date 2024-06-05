https://crimea.ria.ru/20240605/gorit-lesopilka-i-ranen-muzhchina-vsu-atakovali-khersonskuyu-oblast-1137863260.html

Горит лесопилка и ранен мужчина: ВСУ атаковали Херсонскую область

Горит лесопилка и ранен мужчина: ВСУ атаковали Херсонскую область - РИА Новости Крым, 05.06.2024

Горит лесопилка и ранен мужчина: ВСУ атаковали Херсонскую область

Мирный житель получил множественные осколочные ранения в результате атаки вооруженных сил Украины на жилой массив города Алешки в Херсонской области. Об этом... РИА Новости Крым, 05.06.2024

2024-06-05T11:55

2024-06-05T11:55

2024-06-05T12:23

херсонская область

обстрелы всу

происшествия

владимир сальдо

новая каховка

алешки

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новости

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Мирный житель получил множественные осколочные ранения в результате атаки вооруженных сил Украины на жилой массив города Алешки в Херсонской области. Об этом сообщает губернатор региона Владимир Сальдо.Кроме того, минометных удар ВСУ пришелся по Новой Каховке. В результате на лесопилке вспыхнул сильный пожар. Сейчас возгорание полностью ликвидировано.В среду утром ВСУ атаковали село Новозлатополь Куйбышевского муниципального округа Запорожской области. Серьезные ранения получили 11 человек, в больнице скончался 5-летний ребенок.Накануне украинские беспилотники вели массированный обстрел гражданских машин в Новой Каховке. В результате взрыва пострадал водитель машины скорой помощи. В начале июня украинские боевики обстреляли поселок Днепряны, при минометном обстреле пострадала продавец магазина.Читайте также на РИА Новости Крым:Машина сгорела дотла: в Новой Каховке после атаки ВСУ ранен водительВ Херсонской области назвали число погибших и раненых детей с начала СВОВ Херсонской области назвали ущерб от обстрелов ВСУ для местных лесов

херсонская область

новая каховка

алешки

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, обстрелы всу, происшествия, владимир сальдо, новая каховка, алешки, новости, новости, новые регионы россии