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ВСУ атаковали Запорожскую область: погиб ребенок, много раненых - РИА Новости Крым, 05.06.2024
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ВСУ атаковали Запорожскую область: погиб ребенок, много раненых
ВСУ атаковали Запорожскую область: погиб ребенок, много раненых - РИА Новости Крым, 05.06.2024
ВСУ атаковали Запорожскую область: погиб ребенок, много раненых
В результате атаки ВСУ на Запорожскую область ранения получили 11 человек, в больнице скончался 5-летний ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Евгений... РИА Новости Крым, 05.06.2024
2024-06-05T09:12
2024-06-05T09:21
запорожская область
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обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. В результате атаки ВСУ на Запорожскую область ранения получили 11 человек, в больнице скончался 5-летний ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. По его словам, накануне вечером украинские боевики из артиллерии обстреляли село Новозлатополь Куйбышевского муниципального округа.Ранее в результате обстрела села Новогоровка Токмакского района погибли женщина и ее 13-летняя дочь. По информации губернатора Балицкого, ВСУ целенаправленно бьют по частному сектору, в результате чего гибнут и получают ранения мирные жители.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар ВСУ по электростанции на Запорожье - 1,8 тыс абонентов без светаНовый удар по Васильевке – погиб мирный жительУкраинский дрон сбросил взрывчатку на курское село - ранены люди
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РИА Новости Крым
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запорожская область, россия, новости, обстрелы всу, происшествия
ВСУ атаковали Запорожскую область: погиб ребенок, много раненых

Пятилетний ребенок умер в больнице после обстрела запорожского села Новозлатополь

09:12 05.06.2024 (обновлено: 09:21 05.06.2024)
 
© РИА Новости . Светлана Шевченко / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости . Светлана Шевченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. В результате атаки ВСУ на Запорожскую область ранения получили 11 человек, в больнице скончался 5-летний ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
По его словам, накануне вечером украинские боевики из артиллерии обстреляли село Новозлатополь Куйбышевского муниципального округа.
"Тяжелые ранения получили 11 человек, они госпитализированы в медицинские учреждения. В реанимации от полученных ранений скончался ребенок пяти лет. Выражаю свои искренние соболезнования родным погибшего ребенка, им будет оказана вся возможная помощь", - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее в результате обстрела села Новогоровка Токмакского района погибли женщина и ее 13-летняя дочь. По информации губернатора Балицкого, ВСУ целенаправленно бьют по частному сектору, в результате чего гибнут и получают ранения мирные жители.
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