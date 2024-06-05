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ВСУ атаковали Запорожскую область: погиб ребенок, много раненых
ВСУ атаковали Запорожскую область: погиб ребенок, много раненых - РИА Новости Крым, 05.06.2024
ВСУ атаковали Запорожскую область: погиб ребенок, много раненых
В результате атаки ВСУ на Запорожскую область ранения получили 11 человек, в больнице скончался 5-летний ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Евгений... РИА Новости Крым, 05.06.2024
2024-06-05T09:12
2024-06-05T09:12
2024-06-05T09:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. В результате атаки ВСУ на Запорожскую область ранения получили 11 человек, в больнице скончался 5-летний ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. По его словам, накануне вечером украинские боевики из артиллерии обстреляли село Новозлатополь Куйбышевского муниципального округа.Ранее в результате обстрела села Новогоровка Токмакского района погибли женщина и ее 13-летняя дочь. По информации губернатора Балицкого, ВСУ целенаправленно бьют по частному сектору, в результате чего гибнут и получают ранения мирные жители.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар ВСУ по электростанции на Запорожье - 1,8 тыс абонентов без светаНовый удар по Васильевке – погиб мирный жительУкраинский дрон сбросил взрывчатку на курское село - ранены люди
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запорожская область, россия, новости, обстрелы всу, происшествия
ВСУ атаковали Запорожскую область: погиб ребенок, много раненых
Пятилетний ребенок умер в больнице после обстрела запорожского села Новозлатополь
09:12 05.06.2024 (обновлено: 09:21 05.06.2024)