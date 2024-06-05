https://crimea.ria.ru/20240605/vsu-atakovali-zaporozhskuyu-oblast-pogib-rebenok-mnogo-ranenykh--1137858987.html

ВСУ атаковали Запорожскую область: погиб ребенок, много раненых

ВСУ атаковали Запорожскую область: погиб ребенок, много раненых - РИА Новости Крым, 05.06.2024

ВСУ атаковали Запорожскую область: погиб ребенок, много раненых

В результате атаки ВСУ на Запорожскую область ранения получили 11 человек, в больнице скончался 5-летний ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Евгений... РИА Новости Крым, 05.06.2024

2024-06-05T09:12

2024-06-05T09:12

2024-06-05T09:21

запорожская область

россия

новости

обстрелы всу

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. В результате атаки ВСУ на Запорожскую область ранения получили 11 человек, в больнице скончался 5-летний ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. По его словам, накануне вечером украинские боевики из артиллерии обстреляли село Новозлатополь Куйбышевского муниципального округа.Ранее в результате обстрела села Новогоровка Токмакского района погибли женщина и ее 13-летняя дочь. По информации губернатора Балицкого, ВСУ целенаправленно бьют по частному сектору, в результате чего гибнут и получают ранения мирные жители.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар ВСУ по электростанции на Запорожье - 1,8 тыс абонентов без светаНовый удар по Васильевке – погиб мирный жительУкраинский дрон сбросил взрывчатку на курское село - ранены люди

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, россия, новости, обстрелы всу, происшествия