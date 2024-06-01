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Женщина с ребенком погибли при обстреле ВСУ Запорожской области
Женщина с ребенком погибли при обстреле ВСУ Запорожской области - РИА Новости Крым, 01.06.2024
Женщина с ребенком погибли при обстреле ВСУ Запорожской области
Женщина и ее 13-летняя дочь погибли при обстреле частного сектора в селе Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 01.06.2024
2024-06-01T21:22
2024-06-01T21:22
2024-06-01T21:52
новости
евгений балицкий
запорожская область
происшествия
больница
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
донецк
алексей кулемзин
белгородская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Женщина и ее 13-летняя дочь погибли при обстреле частного сектора в селе Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.По словам Балицкого, новыми жертвами украинских боевиков стали жители частного сектора села Новогоровка Токмакского района."От рук нацистов погибли два человека – 36-летняя женщина и ее 13-летняя дочь. Женщина погибла на месте, девочка скончалась в реанимации, не приходя в сознание", – написал Балицкий в своем Telegram-канале.Также об очередной жертве в результате варварского обстрела ВСУ сообщил глава городской администрации Донецка Алексей Кулемзин."В результате вражеской агрессии в Петровском районе на ул. Добровольского погибла женщина 1974 года рождения", – сообщил он.По словам Кулемзина, при артобстреле Кировского и Петровского районов города ВСУ использовали кассетные боеприпасы. На улице Добровольского повреждены окна в трех многоквартирных домах и автомобиль."По информации Представительства ДНР в СЦКК, 1 июня с 9:00 до 21:00 враг пять раз открывал огонь по мирным жителям нашего города", – добавил Кулемзин.Накануне в результате массированного обстрела Донецка из РСЗО пять человек погибли и трое получили ранения.Также вечером в субботу в Белгородской области движущийся по дороге автомобиль подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."В результате взрыва пострадал 19-летний молодой человек, который был за рулем автомобиля", – написал Гладков в своем Telegram-канале.Пострадавший со множественными осколочными ранениями головы, туловища, верхних и нижних конечностей был доставлен попутным транспортом в Волоконовскую ЦРБ, где врачи оказали ему первую медицинскую помощь. В настоящее время бригадой скорой он доставляется в Валуйскую ЦРБ для диагностики и дальнейшего лечения. Транспортное средство полностью сгорело, рассказал губернатор.Ранее Гладков сообщил о прямом попадании в школу в Белгородской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Очередная атака ВСУ на Херсонскую область: погиб мужчина ВСУ ударили по Соцфонду на Херсонщине снарядами с поражающими элементамиУдар ВСУ по Кубани: уничтожены пять "Нептунов" и 29 беспилотников
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новости, евгений балицкий, запорожская область, происшествия, больница, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, донецк, алексей кулемзин, белгородская область, вячеслав гладков
Женщина с ребенком погибли при обстреле ВСУ Запорожской области
Женщина и ее несовершеннолетняя дочь погибли при обстреле ВСУ домов в Запорожской области
21:22 01.06.2024 (обновлено: 21:52 01.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Женщина и ее 13-летняя дочь погибли при обстреле частного сектора в селе Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
По словам Балицкого, новыми жертвами украинских боевиков стали жители частного сектора села Новогоровка Токмакского района.
"От рук нацистов погибли два человека – 36-летняя женщина и ее 13-летняя дочь. Женщина погибла на месте, девочка скончалась в реанимации, не приходя в сознание", – написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Также об очередной жертве в результате варварского обстрела ВСУ сообщил глава городской администрации Донецка Алексей Кулемзин.
"В результате вражеской агрессии в Петровском районе на ул. Добровольского погибла женщина 1974 года рождения", – сообщил он.
По словам Кулемзина, при артобстреле Кировского и Петровского районов города ВСУ использовали кассетные боеприпасы. На улице Добровольского повреждены окна в трех многоквартирных домах и автомобиль.
"По информации Представительства ДНР в СЦКК, 1 июня с 9:00 до 21:00 враг пять раз открывал огонь по мирным жителям нашего города", – добавил Кулемзин.
Накануне
в результате массированного обстрела Донецка из РСЗО пять человек погибли и трое получили ранения.
Также вечером в субботу в Белгородской области движущийся по дороге автомобиль подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В результате взрыва пострадал 19-летний молодой человек, который был за рулем автомобиля", – написал Гладков в своем Telegram-канале.
Пострадавший со множественными осколочными ранениями головы, туловища, верхних и нижних конечностей был доставлен попутным транспортом в Волоконовскую ЦРБ, где врачи оказали ему первую медицинскую помощь. В настоящее время бригадой скорой он доставляется в Валуйскую ЦРБ для диагностики и дальнейшего лечения. Транспортное средство полностью сгорело, рассказал губернатор.
Ранее Гладков сообщил о прямом попадании в школу
в Белгородской области.
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