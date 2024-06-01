https://crimea.ria.ru/20240601/zhenschina-s-rebenkom-pogibli-pri-obstrele-vsu-zaporozhskoy-oblasti-1137787147.html

Женщина с ребенком погибли при обстреле ВСУ Запорожской области

Женщина с ребенком погибли при обстреле ВСУ Запорожской области - РИА Новости Крым, 01.06.2024

Женщина с ребенком погибли при обстреле ВСУ Запорожской области

Женщина и ее 13-летняя дочь погибли при обстреле частного сектора в селе Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 01.06.2024

2024-06-01T21:22

2024-06-01T21:22

2024-06-01T21:52

новости

евгений балицкий

запорожская область

происшествия

больница

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

донецк

алексей кулемзин

белгородская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/08/1132639817_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ac1064fc2bffb0917c6d108473c64735.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Женщина и ее 13-летняя дочь погибли при обстреле частного сектора в селе Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.По словам Балицкого, новыми жертвами украинских боевиков стали жители частного сектора села Новогоровка Токмакского района."От рук нацистов погибли два человека – 36-летняя женщина и ее 13-летняя дочь. Женщина погибла на месте, девочка скончалась в реанимации, не приходя в сознание", – написал Балицкий в своем Telegram-канале.Также об очередной жертве в результате варварского обстрела ВСУ сообщил глава городской администрации Донецка Алексей Кулемзин."В результате вражеской агрессии в Петровском районе на ул. Добровольского погибла женщина 1974 года рождения", – сообщил он.По словам Кулемзина, при артобстреле Кировского и Петровского районов города ВСУ использовали кассетные боеприпасы. На улице Добровольского повреждены окна в трех многоквартирных домах и автомобиль."По информации Представительства ДНР в СЦКК, 1 июня с 9:00 до 21:00 враг пять раз открывал огонь по мирным жителям нашего города", – добавил Кулемзин.Накануне в результате массированного обстрела Донецка из РСЗО пять человек погибли и трое получили ранения.Также вечером в субботу в Белгородской области движущийся по дороге автомобиль подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."В результате взрыва пострадал 19-летний молодой человек, который был за рулем автомобиля", – написал Гладков в своем Telegram-канале.Пострадавший со множественными осколочными ранениями головы, туловища, верхних и нижних конечностей был доставлен попутным транспортом в Волоконовскую ЦРБ, где врачи оказали ему первую медицинскую помощь. В настоящее время бригадой скорой он доставляется в Валуйскую ЦРБ для диагностики и дальнейшего лечения. Транспортное средство полностью сгорело, рассказал губернатор.Ранее Гладков сообщил о прямом попадании в школу в Белгородской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Очередная атака ВСУ на Херсонскую область: погиб мужчина ВСУ ударили по Соцфонду на Херсонщине снарядами с поражающими элементамиУдар ВСУ по Кубани: уничтожены пять "Нептунов" и 29 беспилотников

запорожская область

донецк

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, евгений балицкий, запорожская область, происшествия, больница, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, донецк, алексей кулемзин, белгородская область, вячеслав гладков