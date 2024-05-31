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Массированный обстрел Донецка из РСЗО: пятеро погибших и трое раненых

Массированный обстрел Донецка из РСЗО: пятеро погибших и трое раненых - РИА Новости Крым, 31.05.2024

Массированный обстрел Донецка из РСЗО: пятеро погибших и трое раненых

Пять мирных жителей Донецка погибли, еще трое получили ранения в результате артиллерийских обстрелов города со стороны украинских боевиков. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 31.05.2024

2024-05-31T20:56

2024-05-31T20:56

2024-05-31T20:56

донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Пять мирных жителей Донецка погибли, еще трое получили ранения в результате артиллерийских обстрелов города со стороны украинских боевиков. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.При обстреле села Луганское Петровского района Донецка из ствольной артиллерии калибром 155 мм погибла женщина 1961 года рождения, в Александровке – мирная жительница 1963 года рождения. В Ясиноватском муниципальном округе при детонации взрывоопасного предмета ранения получил 41-летний мужчина.В результате ударов повреждены 11 жилых домов и три легковых автомобиля в Кировском районе, сельская амбулатория и клуб в Петровском районе столицы региона.За текущие сутки враг 22 раза обстрелял республику, выпустив 66 боеприпасов из реактивной и ствольной артиллерии калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, а также атаковал дронами-камикадзе.24 мая три человека пострадали в результате обстрела вооруженными формированиями Украины Петровского района Донецка. Ранения различной степени тяжести получили трое мужчин.Днем ранее в результате массированного обстрела Горловки один мирный житель погиб, еще 11 получили ранения. 21 мая мирный житель погиб при обстреле Донецка украинскими формированиями, еще четыре человека получили ранения. 20 мая пятеро ранены при ударе ВСУ ракетой JROF-М по Макеевке, еще один человек пострадал при атаке украинского беспилотника на Донецк. 17 мая восемь мирных жителей пострадали в результате атак ВСУ на мирное население Донецкой Народной Республики.Читайте также на РИА Новости Крым:Один человек погиб и четверо ранены в результате ударов ВСУ по ДонецкВСУ ударили дальнобойной словацкой ракетой по МакеевкеПятилетний ребенок тяжело ранен при атаке дрона ВСУ в Алешках

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), донецк, денис пушилин, происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), общество, новости, новые регионы россии