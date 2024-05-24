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Три человека ранены в Донецке при атаке ВСУ - РИА Новости Крым, 24.05.2024
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Три человека ранены в Донецке при атаке ВСУ
Три человека ранены в Донецке при атаке ВСУ - РИА Новости Крым, 24.05.2024
Три человека ранены в Донецке при атаке ВСУ
В Донецке три человека получили ранения в результате обстрела ВСУ в пятницу. Боевики киевского режима выпустили по региону 27 боеприпасов, сообщил глава... РИА Новости Крым, 24.05.2024
2024-05-24T20:48
2024-05-24T20:53
денис пушилин
донецкая народная республика (днр)
донецк
горловка
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
ситуация в донбассе: новости и комментарии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. В Донецке три человека получили ранения в результате обстрела ВСУ в пятницу. Боевики киевского режима выпустили по региону 27 боеприпасов, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.По информации Пушилина, пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.Также повреждены пять домов в Петровском районе города и в Никитовском районе Горловки, где повреждено здание ЗАГСа."В Донецке и Горловке зафиксированы 12 обстрелов со стороны противника, выпущено 27 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа", - утонил он.Кроме того, противник применил и ударный беспилотник.Накануне в результате массированного обстрела Горловки один мирный житель погиб, еще 11 получили ранения. 21 мая мирный житель погиб при обстреле Донецка украинскими формированиями, еще четыре человека получили ранения. 20 мая пятеро ранены при ударе ВСУ ракетой JROF-М по Макеевке, еще один человек пострадал при атаке украинского беспилотника на Донецк. 17 мая восемь мирных жителей пострадали в результате атак ВСУ на мирное население Донецкой Народной Республики.Читайте также на РИА Новости Крым:Один человек погиб и четверо ранены в результате ударов ВСУ по ДонецкВСУ ударили дальнобойной словацкой ракетой по МакеевкеПятилетний ребенок тяжело ранен при атаке дрона ВСУ в Алешках
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денис пушилин, донецкая народная республика (днр), донецк, горловка, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, новости
Три человека ранены в Донецке при атаке ВСУ

В Донецке трое мужчин получили ранения при ударе ВСУ кассетными боеприпасами - Пушилин

20:48 24.05.2024 (обновлено: 20:53 24.05.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Батурин / Перейти в фотобанкВСУ обстреляли Донецк
ВСУ обстреляли Донецк - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости . Сергей Батурин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. В Донецке три человека получили ранения в результате обстрела ВСУ в пятницу. Боевики киевского режима выпустили по региону 27 боеприпасов, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Три человека пострадали в результате обстрела вооруженными формированиями Украины Петровского района Донецка. Ранения различной степени тяжести получили мужчины 1948, 1952 и 1986 годов рождений", - написал он в своем Тelegram-канале.

По информации Пушилина, пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Также повреждены пять домов в Петровском районе города и в Никитовском районе Горловки, где повреждено здание ЗАГСа.
"В Донецке и Горловке зафиксированы 12 обстрелов со стороны противника, выпущено 27 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа", - утонил он.
Кроме того, противник применил и ударный беспилотник.
Накануне в результате массированного обстрела Горловки один мирный житель погиб, еще 11 получили ранения. 21 мая мирный житель погиб при обстреле Донецка украинскими формированиями, еще четыре человека получили ранения. 20 мая пятеро ранены при ударе ВСУ ракетой JROF-М по Макеевке, еще один человек пострадал при атаке украинского беспилотника на Донецк. 17 мая восемь мирных жителей пострадали в результате атак ВСУ на мирное население Донецкой Народной Республики.
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