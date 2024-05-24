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Три человека ранены в Донецке при атаке ВСУ

Три человека ранены в Донецке при атаке ВСУ - РИА Новости Крым, 24.05.2024

Три человека ранены в Донецке при атаке ВСУ

В Донецке три человека получили ранения в результате обстрела ВСУ в пятницу. Боевики киевского режима выпустили по региону 27 боеприпасов, сообщил глава... РИА Новости Крым, 24.05.2024

2024-05-24T20:48

2024-05-24T20:48

2024-05-24T20:53

денис пушилин

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донецк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. В Донецке три человека получили ранения в результате обстрела ВСУ в пятницу. Боевики киевского режима выпустили по региону 27 боеприпасов, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.По информации Пушилина, пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.Также повреждены пять домов в Петровском районе города и в Никитовском районе Горловки, где повреждено здание ЗАГСа."В Донецке и Горловке зафиксированы 12 обстрелов со стороны противника, выпущено 27 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа", - утонил он.Кроме того, противник применил и ударный беспилотник.Накануне в результате массированного обстрела Горловки один мирный житель погиб, еще 11 получили ранения. 21 мая мирный житель погиб при обстреле Донецка украинскими формированиями, еще четыре человека получили ранения. 20 мая пятеро ранены при ударе ВСУ ракетой JROF-М по Макеевке, еще один человек пострадал при атаке украинского беспилотника на Донецк. 17 мая восемь мирных жителей пострадали в результате атак ВСУ на мирное население Донецкой Народной Республики.Читайте также на РИА Новости Крым:Один человек погиб и четверо ранены в результате ударов ВСУ по ДонецкВСУ ударили дальнобойной словацкой ракетой по МакеевкеПятилетний ребенок тяжело ранен при атаке дрона ВСУ в Алешках

донецкая народная республика (днр)

донецк

горловка

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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