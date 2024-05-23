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Удар ВСУ по Горловке – погиб один и ранены 11 мирных жителей - РИА Новости Крым, 23.05.2024
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Удар ВСУ по Горловке – погиб один и ранены 11 мирных жителей
Удар ВСУ по Горловке – погиб один и ранены 11 мирных жителей - РИА Новости Крым, 23.05.2024
Удар ВСУ по Горловке – погиб один и ранены 11 мирных жителей
В результате массированного обстрела Горловки в четверг один мирный житель погиб, еще 11 получили ранения. Об этом сообщил губернатор Донецкой народной... РИА Новости Крым, 23.05.2024
2024-05-23T14:34
2024-05-23T15:17
денис пушилин
новости
горловка
скорая помощь
донецкая народная республика (днр)
происшествия
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. В результате массированного обстрела Горловки в четверг один мирный житель погиб, еще 11 получили ранения. Об этом сообщил губернатор Донецкой народной республики Денис Пушилин.По его данным, погибший – 70-летнй мужчина, который в момент обстрела находился в автомобиле в поле между селом Озеряновка и поселком Михайловка. Остальные пострадавшие попали под огонь ВСУ, находясь возле одного из местных магазинов, среди них - 22-летний парень.Повреждены жилой дом, линии электропередачи, магазин в Горловке, а также ЛЭП в Петровском районе Донецка. Всего зафиксировано семь обстрелов, выпущено 17 155-миллиметровых артиллерийских снарядов.21 мая мирный житель погиб при обстреле Донецка украинскими формированиями, еще четыре человека получили ранения. 20 мая пятеро ранены при ударе ВСУ ракетой JROF-М по Макеевке, еще один человек пострадал при атаке украинского беспилотника на Донецк. 17 мая восемь мирных жителей пострадали в результате атак ВСУ на мирное население Донецкой Народной РеспубликиЧитайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали Белгородскую и Брянскую области РСЗО и дронами-камикадзеПятилетний ребенок тяжело ранен при атаке дрона ВСУ в АлешкахДрон ВСУ ударил по автобусу с людьми в Херсонской области - есть погибший
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РИА Новости Крым
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денис пушилин, новости, горловка, скорая помощь, донецкая народная республика (днр), происшествия, обстрелы всу
Удар ВСУ по Горловке – погиб один и ранены 11 мирных жителей

В результате обстрела Горловки один мирный житель погиб и 11 ранены – Пушилин

14:34 23.05.2024 (обновлено: 15:17 23.05.2024)
 
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© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. В результате массированного обстрела Горловки в четверг один мирный житель погиб, еще 11 получили ранения. Об этом сообщил губернатор Донецкой народной республики Денис Пушилин.

"Один мирный житель погиб, еще 11 человек пострадали сегодня в результате массированного артиллерийского огня со стороны противника по Центрально-Городскому району Горловки", – написал Пушилин в своем Telegram-канале.

По его данным, погибший – 70-летнй мужчина, который в момент обстрела находился в автомобиле в поле между селом Озеряновка и поселком Михайловка. Остальные пострадавшие попали под огонь ВСУ, находясь возле одного из местных магазинов, среди них - 22-летний парень.
Повреждены жилой дом, линии электропередачи, магазин в Горловке, а также ЛЭП в Петровском районе Донецка. Всего зафиксировано семь обстрелов, выпущено 17 155-миллиметровых артиллерийских снарядов.
21 мая мирный житель погиб при обстреле Донецка украинскими формированиями, еще четыре человека получили ранения. 20 мая пятеро ранены при ударе ВСУ ракетой JROF-М по Макеевке, еще один человек пострадал при атаке украинского беспилотника на Донецк. 17 мая восемь мирных жителей пострадали в результате атак ВСУ на мирное население Донецкой Народной Республики
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