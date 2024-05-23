https://crimea.ria.ru/20240523/udar-vsu-po-gorlovke--pogib-odin-i-raneny-11-mirnykh-zhiteley-1137522317.html

Удар ВСУ по Горловке – погиб один и ранены 11 мирных жителей

Удар ВСУ по Горловке – погиб один и ранены 11 мирных жителей - РИА Новости Крым, 23.05.2024

Удар ВСУ по Горловке – погиб один и ранены 11 мирных жителей

В результате массированного обстрела Горловки в четверг один мирный житель погиб, еще 11 получили ранения. Об этом сообщил губернатор Донецкой народной... РИА Новости Крым, 23.05.2024

2024-05-23T14:34

2024-05-23T14:34

2024-05-23T15:17

денис пушилин

новости

горловка

скорая помощь

донецкая народная республика (днр)

происшествия

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. В результате массированного обстрела Горловки в четверг один мирный житель погиб, еще 11 получили ранения. Об этом сообщил губернатор Донецкой народной республики Денис Пушилин.По его данным, погибший – 70-летнй мужчина, который в момент обстрела находился в автомобиле в поле между селом Озеряновка и поселком Михайловка. Остальные пострадавшие попали под огонь ВСУ, находясь возле одного из местных магазинов, среди них - 22-летний парень.Повреждены жилой дом, линии электропередачи, магазин в Горловке, а также ЛЭП в Петровском районе Донецка. Всего зафиксировано семь обстрелов, выпущено 17 155-миллиметровых артиллерийских снарядов.21 мая мирный житель погиб при обстреле Донецка украинскими формированиями, еще четыре человека получили ранения. 20 мая пятеро ранены при ударе ВСУ ракетой JROF-М по Макеевке, еще один человек пострадал при атаке украинского беспилотника на Донецк. 17 мая восемь мирных жителей пострадали в результате атак ВСУ на мирное население Донецкой Народной РеспубликиЧитайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали Белгородскую и Брянскую области РСЗО и дронами-камикадзеПятилетний ребенок тяжело ранен при атаке дрона ВСУ в АлешкахДрон ВСУ ударил по автобусу с людьми в Херсонской области - есть погибший

горловка

донецкая народная республика (днр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис пушилин, новости, горловка, скорая помощь, донецкая народная республика (днр), происшествия, обстрелы всу