https://crimea.ria.ru/20240523/vsu-atakovali-belgorodskuyu-i-bryanskuyu-oblasti-rszo-i-dronami-kamikadze-1137521688.html

ВСУ атаковали Белгородскую и Брянскую области РСЗО и дронами-камикадзе

ВСУ атаковали Белгородскую и Брянскую области РСЗО и дронами-камикадзе - РИА Новости Крым, 23.05.2024

ВСУ атаковали Белгородскую и Брянскую области РСЗО и дронами-камикадзе

Два человека получили ранения в результате обстрела из украинской РСЗО Белгородской области, еще один человек пострадал в Брянской области в результате атаки... РИА Новости Крым, 23.05.2024

2024-05-23T14:02

2024-05-23T14:02

2024-05-23T14:09

белгородская область

брянская область

вячеслав гладков

александр богомаз

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новости

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Два человека получили ранения в результате обстрела из украинской РСЗО Белгородской области, еще один человек пострадал в Брянской области в результате атаки дрона-камикадзе.У пожилого мужчины множественные осколочные ранения поясничной области. Бригадой скорой он доставляется в городскую больницу №2 города Белгорода. У пожилой женщины осколочные ранения головы и плеча. В Шебекинскую ЦРБ ее доставили на попутной машине. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.Кроме того, в 14 частных жилых домовладениях выбиты окна, посечены фасады, кровли и заборы. На месте работают оперативные службы. Обход территории продолжается – информация по разрушениям уточняется.Также украинские террористы атаковали с помощью дрона-камикадзе село Демьянки Стародубского муниципального округа. Сообщил губернатор Брянкой области Александр Богомаз.Мужчине оказана необходимая медицинская помощь. Значительные повреждения получил атакованный дроном. Оперативные и экстренные службы работают на месте, добавил он.Утром в четверг украинский беспилотник самолетного типа сдетонировал над селом Красный Восток в Яковлевском городском округе Белгородской области. В результате погибла женщина.В ночь на четверг дежурными средствами российской ПВО над Белгородской областью уничтожены 32 запущенных с Украины снаряда РСЗО Vampire и три реактивных снаряда РСЗО "Ольха".Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что от удара украинских боевиков пострадали территории двух детских лагерей. По предварительным данным, пострадавших нет.Накануне в Грайвороне Белгородской области дрон-камикадзе атаковал авто на заправке – был ранен сотрудник АЗС. Также в результате атаки по селу Беленькое в Белгородской области погиб один мирный житель, еще один получил ранения. Кроме того, из-за атаки украинского беспилотника на электропоезд было остановлено движение пригородных поездов.Украинские боевики атаковали область с применением реактивной системы залпового огня "Град", также над регионом уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата и четыре противорадиолокационные ракеты HARM.Читайте также на РИА Новости Крым:Пятилетний ребенок тяжело ранен при атаке дрона ВСУ в АлешкахСемилетний ребенок подорвался на боеприпасе в Белгородской областиЖитель Белгородской области погиб при очередном ударе ВСУ

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брянская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, брянская область, вячеслав гладков, александр богомаз, происшествия, новости, обстрелы всу