https://crimea.ria.ru/20240523/vsu-atakovali-belgorodskuyu-i-bryanskuyu-oblasti-rszo-i-dronami-kamikadze-1137521688.html
ВСУ атаковали Белгородскую и Брянскую области РСЗО и дронами-камикадзе
ВСУ атаковали Белгородскую и Брянскую области РСЗО и дронами-камикадзе - РИА Новости Крым, 23.05.2024
ВСУ атаковали Белгородскую и Брянскую области РСЗО и дронами-камикадзе
Два человека получили ранения в результате обстрела из украинской РСЗО Белгородской области, еще один человек пострадал в Брянской области в результате атаки... РИА Новости Крым, 23.05.2024
2024-05-23T14:02
2024-05-23T14:02
2024-05-23T14:09
белгородская область
брянская область
вячеслав гладков
александр богомаз
происшествия
новости
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Два человека получили ранения в результате обстрела из украинской РСЗО Белгородской области, еще один человек пострадал в Брянской области в результате атаки дрона-камикадзе.У пожилого мужчины множественные осколочные ранения поясничной области. Бригадой скорой он доставляется в городскую больницу №2 города Белгорода. У пожилой женщины осколочные ранения головы и плеча. В Шебекинскую ЦРБ ее доставили на попутной машине. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.Кроме того, в 14 частных жилых домовладениях выбиты окна, посечены фасады, кровли и заборы. На месте работают оперативные службы. Обход территории продолжается – информация по разрушениям уточняется.Также украинские террористы атаковали с помощью дрона-камикадзе село Демьянки Стародубского муниципального округа. Сообщил губернатор Брянкой области Александр Богомаз.Мужчине оказана необходимая медицинская помощь. Значительные повреждения получил атакованный дроном. Оперативные и экстренные службы работают на месте, добавил он.Утром в четверг украинский беспилотник самолетного типа сдетонировал над селом Красный Восток в Яковлевском городском округе Белгородской области. В результате погибла женщина.В ночь на четверг дежурными средствами российской ПВО над Белгородской областью уничтожены 32 запущенных с Украины снаряда РСЗО Vampire и три реактивных снаряда РСЗО "Ольха".Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что от удара украинских боевиков пострадали территории двух детских лагерей. По предварительным данным, пострадавших нет.Накануне в Грайвороне Белгородской области дрон-камикадзе атаковал авто на заправке – был ранен сотрудник АЗС. Также в результате атаки по селу Беленькое в Белгородской области погиб один мирный житель, еще один получил ранения. Кроме того, из-за атаки украинского беспилотника на электропоезд было остановлено движение пригородных поездов.Украинские боевики атаковали область с применением реактивной системы залпового огня "Град", также над регионом уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата и четыре противорадиолокационные ракеты HARM.Читайте также на РИА Новости Крым:Пятилетний ребенок тяжело ранен при атаке дрона ВСУ в АлешкахСемилетний ребенок подорвался на боеприпасе в Белгородской областиЖитель Белгородской области погиб при очередном ударе ВСУ
белгородская область
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белгородская область, брянская область, вячеслав гладков, александр богомаз, происшествия, новости, обстрелы всу
ВСУ атаковали Белгородскую и Брянскую области РСЗО и дронами-камикадзе
ВСУ атаковали села в Белгородской и Брянской областях – ранены три человека
14:02 23.05.2024 (обновлено: 14:09 23.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Два человека получили ранения в результате обстрела из украинской РСЗО Белгородской области, еще один человек пострадал в Брянской области в результате атаки дрона-камикадзе.
"ВСУ обстреляли из РСЗО село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе. По предварительной информации, два мирных жителя пострадали", – написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
У пожилого мужчины множественные осколочные ранения поясничной области. Бригадой скорой он доставляется в городскую больницу №2 города Белгорода. У пожилой женщины осколочные ранения головы и плеча. В Шебекинскую ЦРБ ее доставили на попутной машине. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.
Кроме того, в 14 частных жилых домовладениях выбиты окна, посечены фасады, кровли и заборы. На месте работают оперативные службы. Обход территории продолжается – информация по разрушениям уточняется.
Также украинские террористы атаковали с помощью дрона-камикадзе село Демьянки Стародубского муниципального округа. Сообщил губернатор Брянкой области Александр Богомаз.
"Целенаправленный удар нанесен по сельхозтехнике, работающей в полях. В результате террористической атаки водитель трактора получил легкую контузию", – написал в своем Telegram-канале Богомаз.
Мужчине оказана необходимая медицинская помощь. Значительные повреждения получил атакованный дроном. Оперативные и экстренные службы работают на месте, добавил он.
Утром в четверг украинский беспилотник самолетного типа сдетонировал над селом Красный Восток в Яковлевском городском округе Белгородской области. В результате погибла женщина
.
В ночь на четверг дежурными средствами российской ПВО над Белгородской областью уничтожены
32 запущенных с Украины снаряда РСЗО Vampire и три реактивных снаряда РСЗО "Ольха".
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил
, что от удара украинских боевиков пострадали территории двух детских лагерей. По предварительным данным, пострадавших нет.
Накануне в Грайвороне
Белгородской области дрон-камикадзе атаковал авто на заправке – был ранен сотрудник АЗС. Также в результате атаки по селу Беленькое в Белгородской области погиб один мирный
житель, еще один получил ранения. Кроме того, из-за атаки украинского беспилотника на электропоезд
было остановлено движение пригородных поездов.
Украинские боевики атаковали область с применением реактивной системы залпового огня "Град"
, также над регионом уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата и четыре противорадиолокационные ракеты HARM
.
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