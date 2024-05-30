https://crimea.ria.ru/20240530/udar-vsu-po-elektrostantsii-na-zaporozhe---18-tys-abonentov-bez-sveta-1137712417.html

Удар ВСУ по электростанции на Запорожье - 1,8 тыс абонентов без света

Удар ВСУ по электростанции на Запорожье - 1,8 тыс абонентов без света - РИА Новости Крым, 30.05.2024

Удар ВСУ по электростанции на Запорожье - 1,8 тыс абонентов без света

Украинские войска нанесли беспилотный удар по электроподстанции в Каменке-Днепровской Запорожской области, без света остаются более 1,8 тысяч абонентов. Об этом РИА Новости Крым, 30.05.2024

2024-05-30T10:15

2024-05-30T10:15

2024-05-30T10:15

запорожская область

евгений балицкий

жкх

энергетика

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Украинские войска нанесли беспилотный удар по электроподстанции в Каменке-Днепровской Запорожской области, без света остаются более 1,8 тысяч абонентов. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.По его данным, при ударе дрона никто не пострадал, однако сохраняется угроза повторных атак. Сейчас специалисты работают над ликвидацией последствий удара и восстановлением инфраструктуры.Утром в четверг российские средства противовоздушной обороны отразили очередную атаку ВСУ на объекты инфраструктуры в Краснодарском крае. Кроме того, в ночь на четверг ВС России пресекли попытку украинских боевиков атаковать Крымский полуостров. Дежурными средствами ПВО восемь ракет ATACMS уничтожены над акваторией Азовского моря и восемь БПЛА перехвачены над акваторией Черного моря вблизи побережья Крыма. Дежурными огневыми средствами в акватории уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении полуострова.Во время отражения вражеской атаки по объектам транспортной инфраструктуры от обломков сбитых ракет пострадали два парома в Керчи – автомобильный и железнодорожный. У них повреждено остекление надстроек.Читайте также на РИА Новости Крым:У берегов Крыма уничтожен безэкипажный катер ВСУЦентр Энергодара попал под артобстрел ВСУ – ранены людиНовый удар по Васильевке – погиб мирный житель

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, евгений балицкий, жкх, энергетика, обстрелы всу