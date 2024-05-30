Удар ВСУ по электростанции на Запорожье - 1,8 тыс абонентов без света
Украинский дрон атаковал электроподстанцию в Запорожской области - Балицкий
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭлектрическая подстанция "Северная" в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Украинские войска нанесли беспилотный удар по электроподстанции в Каменке-Днепровской Запорожской области, без света остаются более 1,8 тысяч абонентов. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"В результате атаки вражеского БПЛА по электроподстанции без электричества остаются 1875 абонентов части города Каменка-Днепровская и села Великая Знаменка", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
По его данным, при ударе дрона никто не пострадал, однако сохраняется угроза повторных атак. Сейчас специалисты работают над ликвидацией последствий удара и восстановлением инфраструктуры.
Утром в четверг российские средства противовоздушной обороны отразили очередную атаку ВСУ на объекты инфраструктуры в Краснодарском крае. Кроме того, в ночь на четверг ВС России пресекли попытку украинских боевиков атаковать Крымский полуостров. Дежурными средствами ПВО восемь ракет ATACMS уничтожены над акваторией Азовского моря и восемь БПЛА перехвачены над акваторией Черного моря вблизи побережья Крыма. Дежурными огневыми средствами в акватории уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении полуострова.
Во время отражения вражеской атаки по объектам транспортной инфраструктуры от обломков сбитых ракет пострадали два парома в Керчи – автомобильный и железнодорожный. У них повреждено остекление надстроек.
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