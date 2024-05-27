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Центр Энергодара попал под артобстрел ВСУ – ранены люди

Центр Энергодара попал под артобстрел ВСУ – ранены люди - РИА Новости Крым, 27.05.2024

Центр Энергодара попал под артобстрел ВСУ – ранены люди

Два человека получили ранения в результате обстрела Энергодара со стороны украинских боевиков. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 27.05.2024

2024-05-27T18:16

2024-05-27T18:16

2024-05-27T18:16

энергодар

евгений балицкий

запорожская область

новости

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Два человека получили ранения в результате обстрела Энергодара со стороны украинских боевиков. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.Пострадавших с осколочными ранениями доставили в медицинское учреждение.Также в результате обстрела повреждены близлежащие здания и три автомобиля.На месте происшествия работают оперативные службы.Минувшим утром один человек погиб и шестеро получили ранения в результате атаки украинских дронов по городу Ливны Орловской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Повторный удар ВСУ по Соцфонду на Херсонщине: умерла мирная жительницаВСУ атаковали дроном автостоянку в Грайвороне: ранена женщинаВСУ наносят до 300 ударов в сутки по гражданским объектам в России – МИД

энергодар

запорожская область

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2024

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энергодар, евгений балицкий, запорожская область, новости, происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу