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Центр Энергодара попал под артобстрел ВСУ – ранены люди - РИА Новости Крым, 27.05.2024
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Центр Энергодара попал под артобстрел ВСУ – ранены люди
Центр Энергодара попал под артобстрел ВСУ – ранены люди - РИА Новости Крым, 27.05.2024
Центр Энергодара попал под артобстрел ВСУ – ранены люди
Два человека получили ранения в результате обстрела Энергодара со стороны украинских боевиков. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 27.05.2024
2024-05-27T18:16
2024-05-27T18:16
энергодар
евгений балицкий
запорожская область
новости
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Два человека получили ранения в результате обстрела Энергодара со стороны украинских боевиков. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.Пострадавших с осколочными ранениями доставили в медицинское учреждение.Также в результате обстрела повреждены близлежащие здания и три автомобиля.На месте происшествия работают оперативные службы.Минувшим утром один человек погиб и шестеро получили ранения в результате атаки украинских дронов по городу Ливны Орловской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Повторный удар ВСУ по Соцфонду на Херсонщине: умерла мирная жительницаВСУ атаковали дроном автостоянку в Грайвороне: ранена женщинаВСУ наносят до 300 ударов в сутки по гражданским объектам в России – МИД
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энергодар, евгений балицкий, запорожская область, новости, происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Центр Энергодара попал под артобстрел ВСУ – ранены люди

Под артобстрел ВСУ попал центр Энергодара – ранены два человека

18:16 27.05.2024
 
© Telegram главы Запорожской области Евгения Балицкого ВСУ обстреляли центр Энергодара из ствольной артиллерии
 ВСУ обстреляли центр Энергодара из ствольной артиллерии
© Telegram главы Запорожской области Евгения Балицкого
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Два человека получили ранения в результате обстрела Энергодара со стороны украинских боевиков. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

"Около четырех часов террористы ВСУ обстреляли центр Энергодара из ствольной артиллерии, – написал в своем Telegram-канале Балицкий. – По предварительным данным, пострадали два сотрудника коммунальных служб".

Пострадавших с осколочными ранениями доставили в медицинское учреждение.
Также в результате обстрела повреждены близлежащие здания и три автомобиля.
На месте происшествия работают оперативные службы.
Минувшим утром один человек погиб и шестеро получили ранения в результате атаки украинских дронов по городу Ливны Орловской области.
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ЭнергодарЕвгений БалицкийЗапорожская областьНовостиПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУ
 
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