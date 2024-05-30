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Пять украинских дронов уничтожены над Кубанью

Пять украинских дронов уничтожены над Кубанью - РИА Новости Крым, 30.05.2024

Пять украинских дронов уничтожены над Кубанью

Российские средства противовоздушной обороны отразили очередную атаку ВСУ на объекты инфраструктуры в Краснодарском крае. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 30.05.2024

2024-05-30T08:02

2024-05-30T08:02

2024-05-30T08:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны отразили очередную атаку ВСУ на объекты инфраструктуры в Краснодарском крае. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Дежурными средствами ПВО пять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Краснодарского края.В ночь на четверг военные армии России пресекли попытку украинских боевиков атаковать Крымский полуостров. Дежурными средствами ПВО восемь ракет ATACMS уничтожены над акваторией Азовского моря и восемь БПЛА перехвачены над акваторией Черного моря вблизи побережья Крыма. Кроме того, дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении полуострова.Во время отражения вражеской атаки по объектам транспортной инфраструктуры в Керчи от обломков сбитых ракет пострадали два парома – автомобильный и железнодороный: повреждено остекление надстроек.Накануне вечером военные Черноморского флота России пресекли попытку украинских боевиков атаковать Крымский полуостров со стороны Черного моря.Днем в среду в северо-западной части акватории Черного моря авиация уничтожила два морских дрона ВМС Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:У берегов Крыма морская авиация уничтожила три безэкипажных катераДва человека погибли в Симферопольском районе при атаке ВСУНад Крымом уничтожены 9 ракет ATACMS

краснодарский край

кубань

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, краснодарский край, кубань, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, пво