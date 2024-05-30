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Пять украинских дронов уничтожены над Кубанью - РИА Новости Крым, 30.05.2024
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Пять украинских дронов уничтожены над Кубанью
Пять украинских дронов уничтожены над Кубанью - РИА Новости Крым, 30.05.2024
Пять украинских дронов уничтожены над Кубанью
Российские средства противовоздушной обороны отразили очередную атаку ВСУ на объекты инфраструктуры в Краснодарском крае. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 30.05.2024
2024-05-30T08:02
2024-05-30T08:21
новости
краснодарский край
кубань
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министерство обороны рф
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безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны отразили очередную атаку ВСУ на объекты инфраструктуры в Краснодарском крае. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Дежурными средствами ПВО пять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Краснодарского края.В ночь на четверг военные армии России пресекли попытку украинских боевиков атаковать Крымский полуостров. Дежурными средствами ПВО восемь ракет ATACMS уничтожены над акваторией Азовского моря и восемь БПЛА перехвачены над акваторией Черного моря вблизи побережья Крыма. Кроме того, дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении полуострова.Во время отражения вражеской атаки по объектам транспортной инфраструктуры в Керчи от обломков сбитых ракет пострадали два парома – автомобильный и железнодороный: повреждено остекление надстроек.Накануне вечером военные Черноморского флота России пресекли попытку украинских боевиков атаковать Крымский полуостров со стороны Черного моря.Днем в среду в северо-западной части акватории Черного моря авиация уничтожила два морских дрона ВМС Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:У берегов Крыма морская авиация уничтожила три безэкипажных катераДва человека погибли в Симферопольском районе при атаке ВСУНад Крымом уничтожены 9 ракет ATACMS
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РИА Новости Крым
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новости, краснодарский край, кубань, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, пво
Пять украинских дронов уничтожены над Кубанью

Пять украинских беспилотников уничтожены над Краснодарским краем

08:02 30.05.2024 (обновлено: 08:21 30.05.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкПолк С-400 в Крыму
Полк С-400 в Крыму - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны отразили очередную атаку ВСУ на объекты инфраструктуры в Краснодарском крае. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Около 7:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", – сказано в сообщении.

Дежурными средствами ПВО пять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Краснодарского края.
В ночь на четверг военные армии России пресекли попытку украинских боевиков атаковать Крымский полуостров. Дежурными средствами ПВО восемь ракет ATACMS уничтожены над акваторией Азовского моря и восемь БПЛА перехвачены над акваторией Черного моря вблизи побережья Крыма. Кроме того, дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении полуострова.
Во время отражения вражеской атаки по объектам транспортной инфраструктуры в Керчи от обломков сбитых ракет пострадали два парома – автомобильный и железнодороный: повреждено остекление надстроек.
Накануне вечером военные Черноморского флота России пресекли попытку украинских боевиков атаковать Крымский полуостров со стороны Черного моря.
Днем в среду в северо-западной части акватории Черного моря авиация уничтожила два морских дрона ВМС Украины.
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НовостиКраснодарский крайКубаньВооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФБеспилотник (БПЛА, дрон)БезопасностьПВО
 
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