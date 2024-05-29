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У берегов Крыма уничтожен безэкипажный катер ВСУ - РИА Новости Крым, 29.05.2024
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У берегов Крыма уничтожен безэкипажный катер ВСУ
У берегов Крыма уничтожен безэкипажный катер ВСУ - РИА Новости Крым, 29.05.2024
У берегов Крыма уничтожен безэкипажный катер ВСУ
Военные Черноморского флота России пресекли новую попытку украинских боевиков атаковать Крымский полуостров со стороны Черного моря. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 29.05.2024
2024-05-29T19:25
2024-05-29T19:35
министерство обороны рф
крым
черное море
чф рф (черноморский флот российской федерации)
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Военные Черноморского флота России пресекли новую попытку украинских боевиков атаковать Крымский полуостров со стороны Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что около 18:30 у полуострова был обнаружен украинский морской дрон.Ранее в среду в северо-западной части акватории Черного моря авиация уже уничтожила два морских дрона ВМС Украины.ВСУ регулярно пытаются атаковать Крым и другие приграничные российские регионы. Боевики используют беспилотники, безэкипажные катера, ракеты и снаряды, в том числе поставленные Западом. Эти попытки пресекаются российскими военнослужащими.24 мая у крымского побережья были разбиты три безэкипажных катера ВМС Украины в Черном море, а также уничтожены три ракеты ATACMS. В результате ракетной атаки в Симферопольском районе погибли два человека.В ночь на 19 мая системы ПВО отражали ракетную атаку на Севастополь. Жители сообщали об упавших суббоеприпасах. В Минобороны отметили, что всего над Крымским полуостровом были уничтожены девять американских оперативно-тактических ракет ATACMS и один беспилотник.В ночь на 17 мая силы ПВО ликвидировали в небе над Крымским полуостровом пятьдесят один вражеский беспилотник. Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные разбили склад безэкипажных катеров ВСУЗа ночь над Крымом уничтожили три ракеты ATACMSСилы ПВО сбили ракету "Нептун" на подлете к Крыму
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министерство обороны рф, крым, черное море, чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, новости крыма, безэкипажные катера
У берегов Крыма уничтожен безэкипажный катер ВСУ

Морская авиация ЧФ уничтожила украинский безэкипажный катер у побережья Крыма - Минобороны

19:25 29.05.2024 (обновлено: 19:35 29.05.2024)
 
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Атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Военные Черноморского флота России пресекли новую попытку украинских боевиков атаковать Крымский полуостров со стороны Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны.
Отмечается, что около 18:30 у полуострова был обнаружен украинский морской дрон.
"Морской авиацией Черноморского флота в северо-западной части акватории Черного моря был обнаружен и уничтожен следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВМС Украины", - сказано в сообщении.
Ранее в среду в северо-западной части акватории Черного моря авиация уже уничтожила два морских дрона ВМС Украины.
ВСУ регулярно пытаются атаковать Крым и другие приграничные российские регионы. Боевики используют беспилотники, безэкипажные катера, ракеты и снаряды, в том числе поставленные Западом. Эти попытки пресекаются российскими военнослужащими.
24 мая у крымского побережья были разбиты три безэкипажных катера ВМС Украины в Черном море, а также уничтожены три ракеты ATACMS. В результате ракетной атаки в Симферопольском районе погибли два человека.
В ночь на 19 мая системы ПВО отражали ракетную атаку на Севастополь. Жители сообщали об упавших суббоеприпасах. В Минобороны отметили, что всего над Крымским полуостровом были уничтожены девять американских оперативно-тактических ракет ATACMS и один беспилотник.
В ночь на 17 мая силы ПВО ликвидировали в небе над Крымским полуостровом пятьдесят один вражеский беспилотник.
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Министерство обороны РФКрымЧерное мореЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Армия и флотБезопасность Республики Крым и СевастополяАтаки ВСУ на КрымНовости КрымаБезэкипажные катера
 
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