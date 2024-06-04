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В Херсонской области назвали число погибших и раненых детей с начала СВО - РИА Новости Крым, 04.06.2024
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В Херсонской области назвали число погибших и раненых детей с начала СВО
В Херсонской области назвали число погибших и раненых детей с начала СВО - РИА Новости Крым, 04.06.2024
В Херсонской области назвали число погибших и раненых детей с начала СВО
От агрессии украинских боевиков в Херсонской области с начала специальной военной операции погибло семеро детей и почти тридцать получили ранения. Такие данные... РИА Новости Крым, 04.06.2024
2024-06-04T06:02
2024-06-04T06:02
херсонская область
эксклюзивы риа новости крым
сергей георгиев
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
дети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. От агрессии украинских боевиков в Херсонской области с начала специальной военной операции погибло семеро детей и почти тридцать получили ранения. Такие данные в Международный день невинных детей – жертв агрессии РИА Новости Крым сообщил омбудсмен по Херсонской области Сергей Георгиев.Все пострадавшие дети получают необходимую медицинскую помощь, при необходимости их отправляют на лечение в Крым. Кроме того, крымские медики оказывают постоянную консультативную помощь."Тут я благодарю и херсонских, и крымских врачей Республиканской детской клинической больницы, потому что там, где нам не хватает возможностей по объективным причинам, помощь оказывает Крым. Оперативно помогают и другие субъекты России, этот вопрос на контроле у министерства здравоохранения РФ и губернатора области", - говорит Сергей Георгиев.Обстрелы со стороны ВСУ, в результате которых страдают взрослые и дети, продолжаются ежедневно, сказал омбудсмен по Херсонской области. Так, 22 мая в результате атаки украинского беспилотника в Алешках был тяжело ранен пятилетний мальчик. 27 мая украинские боевики атаковали здание Соцфонда в поселке Нижние Серогозы Херсонской области ракетами HIMARS. Из расположенной рядом школы срочно эвакуировали детей. В результате этого удара погибла одна мирная жительница.Международный день невинных детей – жертв агрессии отмечается 4 июня по решению Генеральной ассамблеи ООН, принятому в 1982 году, после обсуждения чрезвычайной ситуации в Палестине. В своей резолюции Генассамблея отметила, что "потрясена огромным числом невинных палестинских и ливанских детей – жертв актов агрессии Израиля".Читайте также на РИА Новости Крым:Семилетний ребенок подорвался на боеприпасе в Белгородской областиВСУ ударили по Соцфонду на Херсонщине снарядами с поражающими элементамиБеспилотник влетел в окно квартиры в Белгороде: осколки упали на ребенка
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херсонская область, сергей георгиев, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости, дети
В Херсонской области назвали число погибших и раненых детей с начала СВО

В Херсонской области от агрессии украинских нацистов погибло семеро детей

06:02 04.06.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. От агрессии украинских боевиков в Херсонской области с начала специальной военной операции погибло семеро детей и почти тридцать получили ранения. Такие данные в Международный день невинных детей – жертв агрессии РИА Новости Крым сообщил омбудсмен по Херсонской области Сергей Георгиев.

"Если брать статистику регионального минздрава, с начала специальной военной операции от обстрелов вооруженных формирований Украины у нас погибло семь детей и 26 получили ранения различной степени тяжести", - сказал он.

Все пострадавшие дети получают необходимую медицинскую помощь, при необходимости их отправляют на лечение в Крым. Кроме того, крымские медики оказывают постоянную консультативную помощь.
"Тут я благодарю и херсонских, и крымских врачей Республиканской детской клинической больницы, потому что там, где нам не хватает возможностей по объективным причинам, помощь оказывает Крым. Оперативно помогают и другие субъекты России, этот вопрос на контроле у министерства здравоохранения РФ и губернатора области", - говорит Сергей Георгиев.
Обстрелы со стороны ВСУ, в результате которых страдают взрослые и дети, продолжаются ежедневно, сказал омбудсмен по Херсонской области. Так, 22 мая в результате атаки украинского беспилотника в Алешках был тяжело ранен пятилетний мальчик. 27 мая украинские боевики атаковали здание Соцфонда в поселке Нижние Серогозы Херсонской области ракетами HIMARS. Из расположенной рядом школы срочно эвакуировали детей. В результате этого удара погибла одна мирная жительница.
Международный день невинных детей – жертв агрессии отмечается 4 июня по решению Генеральной ассамблеи ООН, принятому в 1982 году, после обсуждения чрезвычайной ситуации в Палестине. В своей резолюции Генассамблея отметила, что "потрясена огромным числом невинных палестинских и ливанских детей – жертв актов агрессии Израиля".
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