https://crimea.ria.ru/20240604/v-khersonskoy-oblasti-nazvali-chislo-pogibshikh-i-ranenykh-detey-s-nachala-svo-1137813984.html

В Херсонской области назвали число погибших и раненых детей с начала СВО

В Херсонской области назвали число погибших и раненых детей с начала СВО - РИА Новости Крым, 04.06.2024

В Херсонской области назвали число погибших и раненых детей с начала СВО

От агрессии украинских боевиков в Херсонской области с начала специальной военной операции погибло семеро детей и почти тридцать получили ранения. Такие данные... РИА Новости Крым, 04.06.2024

2024-06-04T06:02

2024-06-04T06:02

2024-06-04T06:02

херсонская область

эксклюзивы риа новости крым

сергей георгиев

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

новости

дети

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. От агрессии украинских боевиков в Херсонской области с начала специальной военной операции погибло семеро детей и почти тридцать получили ранения. Такие данные в Международный день невинных детей – жертв агрессии РИА Новости Крым сообщил омбудсмен по Херсонской области Сергей Георгиев.Все пострадавшие дети получают необходимую медицинскую помощь, при необходимости их отправляют на лечение в Крым. Кроме того, крымские медики оказывают постоянную консультативную помощь."Тут я благодарю и херсонских, и крымских врачей Республиканской детской клинической больницы, потому что там, где нам не хватает возможностей по объективным причинам, помощь оказывает Крым. Оперативно помогают и другие субъекты России, этот вопрос на контроле у министерства здравоохранения РФ и губернатора области", - говорит Сергей Георгиев.Обстрелы со стороны ВСУ, в результате которых страдают взрослые и дети, продолжаются ежедневно, сказал омбудсмен по Херсонской области. Так, 22 мая в результате атаки украинского беспилотника в Алешках был тяжело ранен пятилетний мальчик. 27 мая украинские боевики атаковали здание Соцфонда в поселке Нижние Серогозы Херсонской области ракетами HIMARS. Из расположенной рядом школы срочно эвакуировали детей. В результате этого удара погибла одна мирная жительница.Международный день невинных детей – жертв агрессии отмечается 4 июня по решению Генеральной ассамблеи ООН, принятому в 1982 году, после обсуждения чрезвычайной ситуации в Палестине. В своей резолюции Генассамблея отметила, что "потрясена огромным числом невинных палестинских и ливанских детей – жертв актов агрессии Израиля".Читайте также на РИА Новости Крым:Семилетний ребенок подорвался на боеприпасе в Белгородской областиВСУ ударили по Соцфонду на Херсонщине снарядами с поражающими элементамиБеспилотник влетел в окно квартиры в Белгороде: осколки упали на ребенка

https://crimea.ria.ru/20240603/11-shkol-zatopleno-i-tridtsat-razrusheno-statistika-po-khersonskoy-oblasti-1137816739.html

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, сергей георгиев, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости, дети