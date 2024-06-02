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Женщина ранена при минометном обстреле ВСУ Днепрян - РИА Новости Крым, 02.06.2024
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Женщина ранена при минометном обстреле ВСУ Днепрян
Женщина ранена при минометном обстреле ВСУ Днепрян - РИА Новости Крым, 02.06.2024
Женщина ранена при минометном обстреле ВСУ Днепрян
Украинские боевики ударили по Днепрянам - в результате ранена продавец. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 02.06.2024
2024-06-02T13:29
2024-06-02T13:29
херсонская область
владимир сальдо
днепряны
происшествия
обстрелы всу
новые регионы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Украинские боевики ударили по Днепрянам - в результате ранена продавец. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Кроме того, удар пришелся и по Новой Каховке. В результате артиллерийского удара был разрушен частный дом. Пострадавших нет.В конце мая 63-летний мирных житель Днепрян погиб от ранения при сбросе взрывчатки с дрона ВСУ. В пятницу утром стало известно о гибели мужчины после обстрела ВСУ жилого сектора в селе Каиры Горностаевского муниципального образования в Херсонской области.22 мая пятилетний мальчик серьезно травмирован в результате атаки украинского беспилотника в городе Алешки.Читайте также на РИА Новости Крым:Женщина с ребенком погибли при обстреле ВСУ Запорожской областиУдар ВСУ по жилому дому в Херсонской области: ранены мирные жителиОмбудсмен Херсонщины доставил медикаменты из Крыма в Нижние Серогозы
херсонская область
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
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96
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херсонская область, владимир сальдо, днепряны, происшествия, обстрелы всу, новые регионы россии, новости
Женщина ранена при минометном обстреле ВСУ Днепрян

Продавец в магазине ранена в Днепрянах в результате минометного обстрела ВСУ - Сальдо

13:29 02.06.2024
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоПоследствия обстрела ВСУ Херсонской области
Последствия обстрела ВСУ Херсонской области
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Украинские боевики ударили по Днепрянам - в результате ранена продавец. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Вчерашним вечером и минувшей ночью украинские террористы вели интенсивный минометный обстрел пгт Днепряны Новокаховского городского округа. На рабочем месте ранена 34-летняя женщина — продавец местного магазина", - написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, удар пришелся и по Новой Каховке. В результате артиллерийского удара был разрушен частный дом. Пострадавших нет.
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоПоследствия обстрела ВСУ Херсонской области
Последствия обстрела ВСУ Херсонской области
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
Последствия обстрела ВСУ Херсонской области
В конце мая 63-летний мирных житель Днепрян погиб от ранения при сбросе взрывчатки с дрона ВСУ. В пятницу утром стало известно о гибели мужчины после обстрела ВСУ жилого сектора в селе Каиры Горностаевского муниципального образования в Херсонской области.
22 мая пятилетний мальчик серьезно травмирован в результате атаки украинского беспилотника в городе Алешки.
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Херсонская областьВладимир СальдоДнепряныПроисшествияОбстрелы ВСУНовые регионы РоссииНовости
 
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