https://crimea.ria.ru/20240602/zhenschina-ranena-pri-minometnom-obstrele-vsu-dnepryan-1137794416.html

Женщина ранена при минометном обстреле ВСУ Днепрян

Женщина ранена при минометном обстреле ВСУ Днепрян - РИА Новости Крым, 02.06.2024

Женщина ранена при минометном обстреле ВСУ Днепрян

Украинские боевики ударили по Днепрянам - в результате ранена продавец. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 02.06.2024

2024-06-02T13:29

2024-06-02T13:29

2024-06-02T13:29

херсонская область

владимир сальдо

днепряны

происшествия

обстрелы всу

новые регионы россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Украинские боевики ударили по Днепрянам - в результате ранена продавец. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Кроме того, удар пришелся и по Новой Каховке. В результате артиллерийского удара был разрушен частный дом. Пострадавших нет.В конце мая 63-летний мирных житель Днепрян погиб от ранения при сбросе взрывчатки с дрона ВСУ. В пятницу утром стало известно о гибели мужчины после обстрела ВСУ жилого сектора в селе Каиры Горностаевского муниципального образования в Херсонской области.22 мая пятилетний мальчик серьезно травмирован в результате атаки украинского беспилотника в городе Алешки.Читайте также на РИА Новости Крым:Женщина с ребенком погибли при обстреле ВСУ Запорожской областиУдар ВСУ по жилому дому в Херсонской области: ранены мирные жителиОмбудсмен Херсонщины доставил медикаменты из Крыма в Нижние Серогозы

херсонская область

днепряны

новые регионы россии

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, владимир сальдо, днепряны, происшествия, обстрелы всу, новые регионы россии, новости