Женщина ранена при минометном обстреле ВСУ Днепрян
Продавец в магазине ранена в Днепрянах в результате минометного обстрела ВСУ - Сальдо
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоПоследствия обстрела ВСУ Херсонской области
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Украинские боевики ударили по Днепрянам - в результате ранена продавец. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Вчерашним вечером и минувшей ночью украинские террористы вели интенсивный минометный обстрел пгт Днепряны Новокаховского городского округа. На рабочем месте ранена 34-летняя женщина — продавец местного магазина", - написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, удар пришелся и по Новой Каховке. В результате артиллерийского удара был разрушен частный дом. Пострадавших нет.
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоПоследствия обстрела ВСУ Херсонской области
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
Последствия обстрела ВСУ Херсонской области
В конце мая 63-летний мирных житель Днепрян погиб от ранения при сбросе взрывчатки с дрона ВСУ. В пятницу утром стало известно о гибели мужчины после обстрела ВСУ жилого сектора в селе Каиры Горностаевского муниципального образования в Херсонской области.
22 мая пятилетний мальчик серьезно травмирован в результате атаки украинского беспилотника в городе Алешки.
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