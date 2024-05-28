Омбудсмен Херсонщины доставил медикаменты из Крыма в Нижние Серогозы
Омбудсмен Херсонщины доставил раненым в Нижних Серогозах лекарства от волонтеров из Крыма
22:17 28.05.2024 (обновлено: 22:30 28.05.2024)
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоСостояние раненных при ударе по Соцфонду на Херсонщине оценил омбудсмен региона Георгиев
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев во вторник доставил в больницу поселка Нижние Серогозы медикаменты и вещи первой необходимости для пострадавших при атаке ВСУ по Соцфонду, которые передали волонтеры "Крымские феи".
27 мая во время обстрела ВСУ поселка Нижние Серогозы Генического района Херсонской области ракеты дважды попали в здание Социального фонда. В первый раз сообщалось, что пятеро человек получили ранения. Из находящейся рядом школы эвакуировали детей. После повторного удара по Пенсионному фонду стало известно о гибели женщины, находившейся рядом с местом прилета. По данным губернатора региона Владимира Сальдо, удары наносились снарядами с поражающими элементами.
Как рассказал РИА Новости Крым Георгиев после посещения больницы, состояние мужчины, который попал в реанимацию в тяжелом состоянии, удалось стабилизировать.
"Он остается в реанимации под наблюдением врачей. Я переговорил с главным врачом больницы. Понадобится, конечно, дальнейшее лечение, но самое главное, что состояние его стабилизировано. Это огромная заслуга херсонских врачей. Спасибо им", – сказал Георгиев.
Омбудсмен подчеркнул, что все раненые мирные жители получают комплексную медицинскую помощь на высоком профессиональном уровне. Благодаря этому жизням еще двух пострадавших женщин сегодня ничто не угрожает.
"Две женщины получили различные ранения средней степени тяжести. Сегодня они были доставлены в Геническую центральную районную больницу для дополнительного обследования и консультаций специалистов. Я с ними пообщался, завтра еще раз заеду. Они под наблюдением врачей, и с ними все хорошо", – добавил Георгиев.
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоСостояние раненных при ударе по Соцфонду на Херсонщине оценил омбудсмен региона Георгиев
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
Состояние раненных при ударе по Соцфонду на Херсонщине оценил омбудсмен региона Георгиев
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