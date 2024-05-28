https://crimea.ria.ru/20240528/ombudsmen-khersonschiny-dostavil-medikamenty-iz-kryma-v-nizhnie-serogozy-1137669882.html

Омбудсмен Херсонщины доставил медикаменты из Крыма в Нижние Серогозы

Омбудсмен Херсонщины доставил медикаменты из Крыма в Нижние Серогозы - РИА Новости Крым, 28.05.2024

Омбудсмен Херсонщины доставил медикаменты из Крыма в Нижние Серогозы

Уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев во вторник доставил в больницу поселка Нижние Серогозы медикаменты и вещи первой... РИА Новости Крым, 28.05.2024

2024-05-28T22:17

2024-05-28T22:17

2024-05-28T22:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев во вторник доставил в больницу поселка Нижние Серогозы медикаменты и вещи первой необходимости для пострадавших при атаке ВСУ по Соцфонду, которые передали волонтеры "Крымские феи". 27 мая во время обстрела ВСУ поселка Нижние Серогозы Генического района Херсонской области ракеты дважды попали в здание Социального фонда. В первый раз сообщалось, что пятеро человек получили ранения. Из находящейся рядом школы эвакуировали детей. После повторного удара по Пенсионному фонду стало известно о гибели женщины, находившейся рядом с местом прилета. По данным губернатора региона Владимира Сальдо, удары наносились снарядами с поражающими элементами.Как рассказал РИА Новости Крым Георгиев после посещения больницы, состояние мужчины, который попал в реанимацию в тяжелом состоянии, удалось стабилизировать.Омбудсмен подчеркнул, что все раненые мирные жители получают комплексную медицинскую помощь на высоком профессиональном уровне. Благодаря этому жизням еще двух пострадавших женщин сегодня ничто не угрожает."Две женщины получили различные ранения средней степени тяжести. Сегодня они были доставлены в Геническую центральную районную больницу для дополнительного обследования и консультаций специалистов. Я с ними пообщался, завтра еще раз заеду. Они под наблюдением врачей, и с ними все хорошо", – добавил Георгиев.Читайте также на РИА Новости Крым:Силы ПВО сбили ракету "Нептун" на подлете к КрымуУдары по РФ оружием НАТО: зачем Запад обсуждает снятие запретовВСУ ударили по Соцфонду на Херсонщине снарядами с поражающими элементами

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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