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Удары по РФ оружием НАТО: зачем Запад обсуждает снятие запретов - РИА Новости Крым, 28.05.2024
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Удары по РФ оружием НАТО: зачем Запад обсуждает снятие запретов
Удары по РФ оружием НАТО: зачем Запад обсуждает снятие запретов - РИА Новости Крым, 28.05.2024
Удары по РФ оружием НАТО: зачем Запад обсуждает снятие запретов
Киев уже использует оружие НАТО для ударов по территории России, и разговоры о том, что возможность этого только обсуждается Западом – лицемерная попытка понять РИА Новости Крым, 28.05.2024
2024-05-28T19:56
2024-05-28T20:16
радио "спутник в крыму"
нато
россия
оружие
поставки западного оружия украине
мнения
андрей никифоров
безопасность
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Киев уже использует оружие НАТО для ударов по территории России, и разговоры о том, что возможность этого только обсуждается Западом – лицемерная попытка понять реакцию Москвы на случай, если разрешение обстреливать ее территорию дадут официально. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог Андрей Никифоров.Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее сообщил, что министры обороны стран Евросоюза обсудят возможность снятия ограничений на удары Киева западным оружием по российской территории во вторник, 28 мая.По словам Никифорова, удары вглубь России с применением западного вооружения и средств наведения наносятся ВСУ уже достаточно давно. И разговоры о снятии ограничений, которых фактически нет, свидетельствуют о лицемерии противника."Были удары по стратегическим объектам на территории России, которые находятся очень далеко от линии соприкосновения. И там явно без участия западных средств наведения, разведки не обошлось ни в одном из этих случаев", – отметил Никифоров.По мнению эксперта, публично заявляя, что возможность ударов по РФ оружием НАТО сегодня только обсуждается, Запад хотел бы на официальном уровне разрешить это. Но не знает точно, насколько серьезно отреагирует Москва, и анализирует ее реакцию на каждое свое высказывание по этой теме.Аналогичная лицемерная игра связана с обсуждением отправки французских инструкторов на Украину, добавил он."Это из той же оперы. На самом деле эти французские инструкторы уже из Украины возвращаются во Францию – в цинке. А вдогонку этому они сейчас якобы обсуждают, как их пребывание на территории Украины узаконить", – сказал Никифоров.По его мнению, заявления Запада на тему ударов по РФ и ответы на них России являются репутационной войной – противостоянием, "которое непосредственно к боевым действиям отношения не имеет, но может изменить их характер"."И здесь мы балансируем", – отметил Никифоров.Эксперт подчеркнул, что в России не может использоваться логика Запада с ее разделением на новые и старые территории РФ, о чем не раз говорил президент. А потому ждать, что отношение к обстрелам территорий будет отличаться, не приходится.Ранее директор Центра военно-политических исследований МГИМО, профессор Алексей Подберезкин дал оценку начавшимся у границ с Россией учениям НАТО с отработкой нанесение ядерных ударов по территории РФ. Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров: острая фаза противостояния РФ и Запада находится в полном разгаре Европа готовится вступить в войну с Россией – Орбан Запуск дальнобойных ракет с ударных вертолетов: что это даст ВКС России
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нато, россия, оружие, поставки западного оружия украине, мнения, андрей никифоров, безопасность, политика
Удары по РФ оружием НАТО: зачем Запад обсуждает снятие запретов

Запад изучает реакцию РФ на возможное официальное разрешение ударов его оружием – эксперт

19:56 28.05.2024 (обновлено: 20:16 28.05.2024)
 
© AP Photo Sgt. 1st Class Andrew DicksonПогрузка армейской тактической ракетной системы (ATACMS) на высокомобильную артиллерийскую ракетную систему (HIMARS)
Погрузка армейской тактической ракетной системы (ATACMS) на высокомобильную артиллерийскую ракетную систему (HIMARS) - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© AP Photo Sgt. 1st Class Andrew Dickson
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Киев уже использует оружие НАТО для ударов по территории России, и разговоры о том, что возможность этого только обсуждается Западом – лицемерная попытка понять реакцию Москвы на случай, если разрешение обстреливать ее территорию дадут официально. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог Андрей Никифоров.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее сообщил, что министры обороны стран Евросоюза обсудят возможность снятия ограничений на удары Киева западным оружием по российской территории во вторник, 28 мая.
По словам Никифорова, удары вглубь России с применением западного вооружения и средств наведения наносятся ВСУ уже достаточно давно. И разговоры о снятии ограничений, которых фактически нет, свидетельствуют о лицемерии противника.
"Были удары по стратегическим объектам на территории России, которые находятся очень далеко от линии соприкосновения. И там явно без участия западных средств наведения, разведки не обошлось ни в одном из этих случаев", – отметил Никифоров.
По мнению эксперта, публично заявляя, что возможность ударов по РФ оружием НАТО сегодня только обсуждается, Запад хотел бы на официальном уровне разрешить это. Но не знает точно, насколько серьезно отреагирует Москва, и анализирует ее реакцию на каждое свое высказывание по этой теме.
"Речь идет о том, чтобы признать факт того, что на самом деле уже давно имеет место. Они балансируют на грани, высчитывая, какая реакция со стороны России может последовать на официальное уже признание того, что они бьют по российской территории, независимо от того, признают ли они ее Россией или нет", – сказал он.
Аналогичная лицемерная игра связана с обсуждением отправки французских инструкторов на Украину, добавил он.
"Это из той же оперы. На самом деле эти французские инструкторы уже из Украины возвращаются во Францию – в цинке. А вдогонку этому они сейчас якобы обсуждают, как их пребывание на территории Украины узаконить", – сказал Никифоров.
По его мнению, заявления Запада на тему ударов по РФ и ответы на них России являются репутационной войной – противостоянием, "которое непосредственно к боевым действиям отношения не имеет, но может изменить их характер".
"И здесь мы балансируем", – отметил Никифоров.
Эксперт подчеркнул, что в России не может использоваться логика Запада с ее разделением на новые и старые территории РФ, о чем не раз говорил президент. А потому ждать, что отношение к обстрелам территорий будет отличаться, не приходится.
"Есть конституционная территория Российской Федерации. И там все: и Крым, и Запорожская, и Херсонская области, и народные республики Донбасса. Это все территория России такая же, как столица нашей родины Москва, вторая столица – Санкт-Петербург. Все – от Калининграда до Чукотки. Это единая территория и она в одинаковой степени для нас должна быть защищена. Так в нашей Конституции прописано", - заключил Никифоров.
Ранее директор Центра военно-политических исследований МГИМО, профессор Алексей Подберезкин дал оценку начавшимся у границ с Россией учениям НАТО с отработкой нанесение ядерных ударов по территории РФ.
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