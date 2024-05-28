https://crimea.ria.ru/20240528/zapusk-dalnoboynykh-raket-s-udarnykh-vertoletov-chto-eto-dast-vks-rossii-1137654324.html

Запуск дальнобойных ракет с ударных вертолетов: что это даст ВКС России

Запуск дальнобойных ракет с ударных вертолетов: что это даст ВКС России - РИА Новости Крым, 28.05.2024

Запуск дальнобойных ракет с ударных вертолетов: что это даст ВКС России

Запуск высокоточных дальнобойных ракет типа Х59/Х69 с ударных вертолетов повышает возможность скрытно нанести сосредоточенный удар по военным объектам и... РИА Новости Крым, 28.05.2024

2024-05-28T14:53

2024-05-28T14:53

2024-05-28T15:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Запуск высокоточных дальнобойных ракет типа Х59/Х69 с ударных вертолетов повышает возможность скрытно нанести сосредоточенный удар по военным объектам и скоплениям живой силы противника. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразил военный эксперт Алексей Живов.Ранее в сети Интернет появились сообщения, что у ВКС России появилась возможность запускать ракеты типа X59/Х69 со штурмовых вертолетов.Собеседник отметил, что на одном из украинских ТГ-каналов было опубликовано видео, демонстрирующее пуск ракеты с российского штурмового вертолета.Однако, если подобное действительно произошло, можно говорить о ряде позитивных моментов для российской армии. Так как передвижение самолетов и запуски ракет с них противнику легче контролировать, в то время как вертолеты летают низко, их не видно на радарах."До настоящего времени вертолеты никакие дальнобойные ракеты пускать не могли. Для этих целей нужен либо самолет, либо реактивная система залпового огня (РСЗО), – продолжил Живов. – Здесь же вертолет может взять на борт дальнобойную современную ракету и незаметно для противника осуществить пуск. То есть повышается возможность скрытно нанести сосредоточенный удар по скоплениям противника и его военным объектам".Эксперт подчеркнул, что ранее не слышал, чтобы где-то в мире со штурмовых вертолетов удавалось пускать высокоточные дальнобойные ракеты. И если представленное на данном видео найдет подтверждение, можно говорить, что ВКС России удалось то, чего ранее не мог делать никто в мире. И это открывает перед нашей авиацией целый ряд возможностей, резюмировал эксперт.Характеристики ракеты Х59/Х69Х-69 – крылатая ракета для фронтовой авиации, предназначенная для поражения удаленных неподвижных объектов. Несет около 300 килограммов взрывчатки.Заявленная максимальная дальность действия составляет 290 километров. При этом ряд источников указывают дальность действия более 400 километров.Применяется для уничтожения противника на местности и в местах базирования, поражения командной инфраструктуры, различных систем и комплексов на позициях.Ракету X-69 относят к числу так называемых "малозаметных" за счет применения радиопоглощающего покрытия.Летает на предельно низкой – до 20 метров – высоте со скоростью около тысячи километров в час.Отличается предельной точностью – до 3 метров – и маневрирует в полете.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ нанесли 49 групповых ударов по военной инфраструктуре УкраиныПредприятия российского ОПК увеличили производство в десятки раз – ПутинПутин о российской армии: еще многое предстоит сделать

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, алексей живов, авиация, воздушно-космический силы (вкс), вооруженные силы россии, вертолет, новости