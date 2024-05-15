https://crimea.ria.ru/20240515/putin-o-rossiyskoy-armii-esche-mnogoe-predstoit-sdelat-1137305070.html

Путин о российской армии: еще многое предстоит сделать

Путин о российской армии: еще многое предстоит сделать - РИА Новости Крым, 15.05.2024

Путин о российской армии: еще многое предстоит сделать

В части дальнейшего строительства Вооруженных сил России еще многое предстоит сделать, но быстрая реакция на требования времени вселяет уверенность том, что эти РИА Новости Крым, 15.05.2024

2024-05-15T16:12

2024-05-15T16:12

2024-05-15T16:14

владимир путин (политик)

вооруженные силы россии

армия и флот

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министерство обороны рф

промышленность россии

военно-промышленный комплекс (впк)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. В части дальнейшего строительства Вооруженных сил России еще многое предстоит сделать, но быстрая реакция на требования времени вселяет уверенность том, что эти задачи будут успешно решены. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с командующими войсками военных округов и руководством Минобороны."Да, мы все понимаем, что многое еще нужно сделать. Многие вещи не были понятны до начала боевых действий ни нам, ни всем тем, кто так или иначе в мире имеет дело со строительством своих вооруженных сил, это очевидно. Но то, как быстро мы реагируем на требования времени, это вселяет в нас уверенность в том, что мы все задачи подобного рода безусловно решим", - сказал глава государства.Путин также отметил, что государство, увеличивая расходы на оборону и безопасность, исходит из того, что все социальные обязательства должны быть исполнены перед гражданами. Речь идет о том, что цели национального развития по всем направлениям, включая образование, здравоохранение, поддержку ветеранов, обеспечение пенсионного обслуживания, должны быть достигнуты.Он добавил, что "взаимоотношение между так называемыми пушками и маслом", то есть между расходами на оборону с одной стороны и тратами на развитие других сфер с другой, "должно быть органически вписано в общую стратегию развития государства российского".

https://crimea.ria.ru/20240515/putin-mir-na-ukraine-zavisit-ot-uspekhov-armii-rossii-na-fronte-1137303927.html

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владимир путин (политик), вооруженные силы россии, армия и флот, россия, новости, министерство обороны рф, промышленность россии, военно-промышленный комплекс (впк)