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Удар ВСУ по жилому дому в Херсонской области: ранены мирные жители
Удар ВСУ по жилому дому в Херсонской области: ранены мирные жители - РИА Новости Крым, 31.05.2024
Удар ВСУ по жилому дому в Херсонской области: ранены мирные жители
Два мирных жителя ранены после удара ВСУ по жилому дому в поселка Днепряны Херсонской области. Об этом сообщает администрация Новой Каховки. РИА Новости Крым, 31.05.2024
2024-05-31T14:58
2024-05-31T14:58
2024-05-31T14:58
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происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Два мирных жителя ранены после удара ВСУ по жилому дому в поселка Днепряны Херсонской области. Об этом сообщает администрация Новой Каховки.По информации администрации, минно-взрывные травмы получили мужчина 1955 года рождения и женщина 1988 года рождения. Их доставили в Скадовскую центральную городскую больницу.Ранее в пятницу стало известно, что в результате атаки ВСУ на населенный пункт в Херсонской области погиб мирный житель.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар ВСУ по Кубани: уничтожены пять "Нептунов" и 29 беспилотниковОтражена самая массированная атака на Крымский мост: десять ракет ATACMSБеспилотник сбит над территорией Татарстана – Минобороны
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новая каховка, днепряны, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины)
Удар ВСУ по жилому дому в Херсонской области: ранены мирные жители
Мирные жители ранены после удара дронов ВСУ по жилому дому в Днепрянах Херсонской области