https://crimea.ria.ru/20240531/udar-vsu-po-zhilomu-domu-v-khersonskoy-oblasti-raneny-mirnye-zhiteli-1137755829.html

Удар ВСУ по жилому дому в Херсонской области: ранены мирные жители

Удар ВСУ по жилому дому в Херсонской области: ранены мирные жители - РИА Новости Крым, 31.05.2024

Удар ВСУ по жилому дому в Херсонской области: ранены мирные жители

Два мирных жителя ранены после удара ВСУ по жилому дому в поселка Днепряны Херсонской области. Об этом сообщает администрация Новой Каховки. РИА Новости Крым, 31.05.2024

2024-05-31T14:58

2024-05-31T14:58

2024-05-31T14:58

новая каховка

днепряны

новости

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Два мирных жителя ранены после удара ВСУ по жилому дому в поселка Днепряны Херсонской области. Об этом сообщает администрация Новой Каховки.По информации администрации, минно-взрывные травмы получили мужчина 1955 года рождения и женщина 1988 года рождения. Их доставили в Скадовскую центральную городскую больницу.Ранее в пятницу стало известно, что в результате атаки ВСУ на населенный пункт в Херсонской области погиб мирный житель.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар ВСУ по Кубани: уничтожены пять "Нептунов" и 29 беспилотниковОтражена самая массированная атака на Крымский мост: десять ракет ATACMSБеспилотник сбит над территорией Татарстана – Минобороны

новая каховка

днепряны

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новая каховка, днепряны, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины)