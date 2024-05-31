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Беспилотник сбит над территорией Татарстана – Минобороны - РИА Новости Крым, 31.05.2024
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Беспилотник сбит над территорией Татарстана – Минобороны
Беспилотник сбит над территорией Татарстана – Минобороны - РИА Новости Крым, 31.05.2024
Беспилотник сбит над территорией Татарстана – Минобороны
Украинский беспилотник сбит над территорией Татарстан. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 31.05.2024
2024-05-31T09:48
2024-05-31T09:51
министерство обороны рф
татарстан
казань
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Украинский беспилотник сбит над территорией Татарстан. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.В военном ведомстве уточняют, что дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Татарстан.Украинский дрон также был перехвачен над Татарстаном в четверг. В пятницу Росавиация сообщила, что введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов введены в аэропортах Казани и Нижнекамска.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар ВСУ по Кубани: уничтожены пять "Нептунов" и 29 беспилотниковНад Крымом за ночь уничтожены 51 БПЛА и 6 морских беспилотниковСилы ПВО сбили ракету "Нептун" на подлете к Крыму
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министерство обороны рф, татарстан, казань, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости
Беспилотник сбит над территорией Татарстана – Минобороны

БПЛА самолетного типа перехвачен над территорией Татарстана – Минобороны РФ

09:48 31.05.2024 (обновлено: 09:51 31.05.2024)
 
© РИА Новости КрымБПЛА
БПЛА - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Украинский беспилотник сбит над территорией Татарстан. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
"Утром пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
В военном ведомстве уточняют, что дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Татарстан.
Украинский дрон также был перехвачен над Татарстаном в четверг. В пятницу Росавиация сообщила, что введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов введены в аэропортах Казани и Нижнекамска.
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