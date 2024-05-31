https://crimea.ria.ru/20240531/bespilotnik-sbit-nad-territoriey-tatarstana--minoborony-1137742266.html

Беспилотник сбит над территорией Татарстана – Минобороны

Беспилотник сбит над территорией Татарстана – Минобороны - РИА Новости Крым, 31.05.2024

Беспилотник сбит над территорией Татарстана – Минобороны

Украинский беспилотник сбит над территорией Татарстан. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 31.05.2024

2024-05-31T09:48

2024-05-31T09:48

2024-05-31T09:51

министерство обороны рф

татарстан

казань

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Украинский беспилотник сбит над территорией Татарстан. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.В военном ведомстве уточняют, что дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Татарстан.Украинский дрон также был перехвачен над Татарстаном в четверг. В пятницу Росавиация сообщила, что введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов введены в аэропортах Казани и Нижнекамска.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар ВСУ по Кубани: уничтожены пять "Нептунов" и 29 беспилотниковНад Крымом за ночь уничтожены 51 БПЛА и 6 морских беспилотниковСилы ПВО сбили ракету "Нептун" на подлете к Крыму

https://crimea.ria.ru/20240531/udar-vsu-po-krasnodarskomu-krayu-gorit-neftebaza-i-postradali-lyudi-1137739306.html

татарстан

казань

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, татарстан, казань, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости