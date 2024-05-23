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Украинский беспилотник самолетного типа сбит над Татарстаном
Украинский беспилотник самолетного типа сбит над Татарстаном - РИА Новости Крым, 23.05.2024
Украинский беспилотник самолетного типа сбит над Татарстаном
Дежурные средства российской ПВО над Татарстаном сбили украинский беспилотник, сообщили в четверг в Минобороны России. РИА Новости Крым, 23.05.2024
2024-05-23T14:41
2024-05-23T14:41
2024-05-23T15:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО над Татарстаном сбили украинский беспилотник, сообщили в четверг в Минобороны России.Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Татарстан, уточнили в оборонном ведомстве.Утром в четверг украинские боевики нанесли удар по территории детских лагерей в Белгороде, пострадала хозпостройка и футбольное поле. Один человек ранен в результате удара БПЛА в Брянской области.22 мая в Белгородской области ударом украинского беспилотника разрушен частный дом. Под завалами обнаружено тело женщины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Беспилотник самолетного типа сбит также над селом Красный Восток в Яковлевском городском округе, уточнил он.Читайте также на РИА Новости Крым:Пятилетний ребенок тяжело ранен при атаке дрона ВСУ в АлешкахСемилетний ребенок подорвался на боеприпасе в Белгородской областиЖитель Белгородской области погиб при очередном ударе ВСУ
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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татарстан, новости, министерство обороны рф, происшествия, пво, безопасность, беспилотник (бпла, дрон)
Украинский беспилотник самолетного типа сбит над Татарстаном
Над Татарстаном сбит украинский беспилотник самолетного типа – Минобороны
14:41 23.05.2024 (обновлено: 15:18 23.05.2024)