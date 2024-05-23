https://crimea.ria.ru/20240523/ukrainskiy-bespilotnik-samoletnogo-tipa-sbit-nad-tatarstanom-1137522677.html

Украинский беспилотник самолетного типа сбит над Татарстаном

Украинский беспилотник самолетного типа сбит над Татарстаном - РИА Новости Крым, 23.05.2024

Украинский беспилотник самолетного типа сбит над Татарстаном

Дежурные средства российской ПВО над Татарстаном сбили украинский беспилотник, сообщили в четверг в Минобороны России. РИА Новости Крым, 23.05.2024

2024-05-23T14:41

2024-05-23T14:41

2024-05-23T15:18

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беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО над Татарстаном сбили украинский беспилотник, сообщили в четверг в Минобороны России.Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Татарстан, уточнили в оборонном ведомстве.Утром в четверг украинские боевики нанесли удар по территории детских лагерей в Белгороде, пострадала хозпостройка и футбольное поле. Один человек ранен в результате удара БПЛА в Брянской области.22 мая в Белгородской области ударом украинского беспилотника разрушен частный дом. Под завалами обнаружено тело женщины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Беспилотник самолетного типа сбит также над селом Красный Восток в Яковлевском городском округе, уточнил он.Читайте также на РИА Новости Крым:Пятилетний ребенок тяжело ранен при атаке дрона ВСУ в АлешкахСемилетний ребенок подорвался на боеприпасе в Белгородской областиЖитель Белгородской области погиб при очередном ударе ВСУ

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татарстан, новости, министерство обороны рф, происшествия, пво, безопасность, беспилотник (бпла, дрон)