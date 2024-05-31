https://crimea.ria.ru/20240531/aeroporty-kazani-i-nizhnekamska-ne-prinimayut-i-ne-otpravlyayut-samolety-1137741211.html

Аэропорты Казани и Нижнекамска не принимают и не отправляют самолеты

Аэропорты Казани и Нижнекамска не принимают и не отправляют самолеты - РИА Новости Крым, 31.05.2024

Аэропорты Казани и Нижнекамска не принимают и не отправляют самолеты

Временные ограничения на прием и отправку воздушных судов введены в аэропортах Казани и Нижнекамска, сообщает Росавиация. РИА Новости Крым, 31.05.2024

2024-05-31T08:18

2024-05-31T08:18

2024-05-31T08:18

безопасность

новости

россия

аэропорт

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нижнекамск

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Временные ограничения на прием и отправку воздушных судов введены в аэропортах Казани и Нижнекамска, сообщает Росавиация."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов утром 31 мая (пятница) на работу двух аэропортов в Татарстане – Казани (код ICAO: UWKD) и Нижнекамска (UWKE) – введены временные ограничения. Аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет воздушные суда с 05.57 мск, аэропорт Нижнекамска — с 06.24 мск", - говорится в сообщении.Отмечается, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

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нижнекамск

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, новости, россия, аэропорт, казань, нижнекамск