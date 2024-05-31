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Аэропорты Казани и Нижнекамска не принимают и не отправляют самолеты - РИА Новости Крым, 31.05.2024
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Аэропорты Казани и Нижнекамска не принимают и не отправляют самолеты
Аэропорты Казани и Нижнекамска не принимают и не отправляют самолеты - РИА Новости Крым, 31.05.2024
Аэропорты Казани и Нижнекамска не принимают и не отправляют самолеты
Временные ограничения на прием и отправку воздушных судов введены в аэропортах Казани и Нижнекамска, сообщает Росавиация. РИА Новости Крым, 31.05.2024
2024-05-31T08:18
2024-05-31T08:18
безопасность
новости
россия
аэропорт
казань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Временные ограничения на прием и отправку воздушных судов введены в аэропортах Казани и Нижнекамска, сообщает Росавиация."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов утром 31 мая (пятница) на работу двух аэропортов в Татарстане – Казани (код ICAO: UWKD) и Нижнекамска (UWKE) – введены временные ограничения. Аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет воздушные суда с 05.57 мск, аэропорт Нижнекамска — с 06.24 мск", - говорится в сообщении.Отмечается, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
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безопасность, новости, россия, аэропорт, казань, нижнекамск
Аэропорты Казани и Нижнекамска не принимают и не отправляют самолеты

Аэропорты Казани и Нижнекамска временно не принимают и не отправляют самолеты

08:18 31.05.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАэропорт
Аэропорт - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Временные ограничения на прием и отправку воздушных судов введены в аэропортах Казани и Нижнекамска, сообщает Росавиация.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов утром 31 мая (пятница) на работу двух аэропортов в Татарстане – Казани (код ICAO: UWKD) и Нижнекамска (UWKE) – введены временные ограничения. Аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет воздушные суда с 05.57 мск, аэропорт Нижнекамска — с 06.24 мск", - говорится в сообщении.
Отмечается, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
 
БезопасностьНовостиРоссияАэропортКазаньНижнекамск
 
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