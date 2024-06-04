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Машина сгорела дотла: в Новой Каховке после атаки ВСУ ранен водитель - РИА Новости Крым, 04.06.2024
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Машина сгорела дотла: в Новой Каховке после атаки ВСУ ранен водитель
Машина сгорела дотла: в Новой Каховке после атаки ВСУ ранен водитель - РИА Новости Крым, 04.06.2024
Машина сгорела дотла: в Новой Каховке после атаки ВСУ ранен водитель
Водитель скорой помощи ранен при атаке украинских дронов в Новой Каховке. Об этом сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко. РИА Новости Крым, 04.06.2024
2024-06-04T12:46
2024-06-04T12:49
херсонская область
новая каховка
происшествия
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новые регионы россии
скорая помощь
беспилотник (бпла, дрон)
андрей алексеенко
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Водитель скорой помощи ранен при атаке украинских дронов в Новой Каховке. Об этом сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.Он сообщил, что украинские боевики утром во вторник вели прицельный обстрел с дронов машин во дворах города. Под огнем оказалась и машина скорой помощи. Она сгорела до остова.Ранее омбудсмен по Херсонской области Сергей Георгиев сообщил РИА Новости Крым, что от агрессии украинских боевиков в Херсонской области с начала специальной военной операции погибли семеро детей и почти тридцать получили ранения.22 мая в результате атаки украинского беспилотника в Алешках был тяжело ранен пятилетний мальчик. 27 мая украинские боевики атаковали здание Соцфонда в поселке Нижние Серогозы Херсонской области ракетами HIMARS. В результате этого удара погибла одна мирная жительница.Читайте также на РИА Новости Крым:Женщина ранена при минометном обстреле ВСУ ДнепрянЧП в Белгородской области: погиб секретарь Совбеза района НечипоренкоУдар ВСУ по жилому дому в Херсонской области: ранены мирные жители
херсонская область
новая каховка
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РИА Новости Крым
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96
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херсонская область, новая каховка, происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новые регионы россии, скорая помощь, беспилотник (бпла, дрон), андрей алексеенко, новости
Машина сгорела дотла: в Новой Каховке после атаки ВСУ ранен водитель

Водитель машины скорой помощи ранен при атаке ВСУ в Новой Каховке

12:46 04.06.2024 (обновлено: 12:49 04.06.2024)
 
© Telegram Андрей АлексеенкоПоследствия обстрела ВСУ Новой Каховки
Последствия обстрела ВСУ Новой Каховки
© Telegram Андрей Алексеенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Водитель скорой помощи ранен при атаке украинских дронов в Новой Каховке. Об этом сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.
Он сообщил, что украинские боевики утром во вторник вели прицельный обстрел с дронов машин во дворах города. Под огнем оказалась и машина скорой помощи. Она сгорела до остова.
© Telegram Андрей АлексеенкоПоследствия обстрела ВСУ Новой Каховки
Последствия обстрела ВСУ Новой Каховки
© Telegram Андрей Алексеенко
Последствия обстрела ВСУ Новой Каховки
"Как минимум один пострадавший в скорой все же есть. Водитель получил осколочные ранения средней степени тяжести. Ему оказывается медицинская помощь", - написал он в Telegram-канале.
Ранее омбудсмен по Херсонской области Сергей Георгиев сообщил РИА Новости Крым, что от агрессии украинских боевиков в Херсонской области с начала специальной военной операции погибли семеро детей и почти тридцать получили ранения.
22 мая в результате атаки украинского беспилотника в Алешках был тяжело ранен пятилетний мальчик. 27 мая украинские боевики атаковали здание Соцфонда в поселке Нижние Серогозы Херсонской области ракетами HIMARS. В результате этого удара погибла одна мирная жительница.
© Telegram Андрей АлексеенкоПоследствия обстрела ВСУ Новой Каховки
Последствия обстрела ВСУ Новой Каховки
© Telegram Андрей Алексеенко
Последствия обстрела ВСУ Новой Каховки
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Херсонская областьНовая КаховкаПроисшествияОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Новые регионы РоссииСкорая помощьБеспилотник (БПЛА, дрон)Андрей АлексеенкоНовости
 
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