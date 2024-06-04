https://crimea.ria.ru/20240604/mashina-sgorela-dotla-v-novoy-kakhovke-posle-ataki-vsu-ranen-voditel-1137835852.html

Машина сгорела дотла: в Новой Каховке после атаки ВСУ ранен водитель

Машина сгорела дотла: в Новой Каховке после атаки ВСУ ранен водитель - РИА Новости Крым, 04.06.2024

Машина сгорела дотла: в Новой Каховке после атаки ВСУ ранен водитель

Водитель скорой помощи ранен при атаке украинских дронов в Новой Каховке. Об этом сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко. РИА Новости Крым, 04.06.2024

2024-06-04T12:46

2024-06-04T12:46

2024-06-04T12:49

херсонская область

новая каховка

происшествия

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

новые регионы россии

скорая помощь

беспилотник (бпла, дрон)

андрей алексеенко

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Водитель скорой помощи ранен при атаке украинских дронов в Новой Каховке. Об этом сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.Он сообщил, что украинские боевики утром во вторник вели прицельный обстрел с дронов машин во дворах города. Под огнем оказалась и машина скорой помощи. Она сгорела до остова.Ранее омбудсмен по Херсонской области Сергей Георгиев сообщил РИА Новости Крым, что от агрессии украинских боевиков в Херсонской области с начала специальной военной операции погибли семеро детей и почти тридцать получили ранения.22 мая в результате атаки украинского беспилотника в Алешках был тяжело ранен пятилетний мальчик. 27 мая украинские боевики атаковали здание Соцфонда в поселке Нижние Серогозы Херсонской области ракетами HIMARS. В результате этого удара погибла одна мирная жительница.Читайте также на РИА Новости Крым:Женщина ранена при минометном обстреле ВСУ ДнепрянЧП в Белгородской области: погиб секретарь Совбеза района НечипоренкоУдар ВСУ по жилому дому в Херсонской области: ранены мирные жители

херсонская область

новая каховка

новые регионы россии

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, новая каховка, происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новые регионы россии, скорая помощь, беспилотник (бпла, дрон), андрей алексеенко, новости