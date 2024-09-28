https://crimea.ria.ru/20240928/skalolazy-iz-sevastopolya-vzyali-zoloto-na-chempionate-rossii-po-alpinizmu-1140706110.html

Скалолазы из Севастополя взяли золото на чемпионате России по альпинизму

Скалолазы из Севастополя взяли золото на чемпионате России по альпинизму - РИА Новости Крым, 28.09.2024

Скалолазы из Севастополя взяли золото на чемпионате России по альпинизму

Севастопольские спортсмены вернулись с победой с Чемпионата России по альпинизму в скальном классе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 28.09.2024

2024-09-28T15:58

2024-09-28T15:58

2024-09-28T16:03

новости

новости крыма

севастополь

михаил развожаев

спорт

крым

альпинизм

соревнования

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1c/1140705400_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_6222bad327c537b5684409e98bfc448f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Севастопольские спортсмены вернулись с победой с Чемпионата России по альпинизму в скальном классе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его информации, соревнования проходили в Кабардино-Балкарской республике. За награды боролось 23 связки спортсменов из Севастополя, Санкт-Петербурга, Москвы, Красноярского и Пермского краев, Кабардино-Балкарской республики, Воронежской, Самарской, Иркутской, Ростовской, Томской и Нижегородской областей. Чемпионат проходил сразу на нескольких скальных массивах вблизи Тырныауза. Мужчины и женщины соревновались отдельно в формате "Марафон" — за восемь часов необходимо преодолеть максимальное количество маршрутов, каждый из них оценивался баллами в зависимости от его сложности и протяженности — сумма набранных баллов и определила победителя. Связка из Севастополя в составе Павла Левина и Константина Комарова заняла третье место, - написал Развожаев в своих соцсетях.По информации Михаила Развожаева, все победители и призеры — воспитанники Спортивной школы №7, члены Федерации альпинизма и скалолазания, входят в состав спортивной сборной команды города Севастополь, а Елена Левина и Мария Звягина — действующие члены сборной России по альпинизму.Важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупнейший в Крыму скалодром открылся в БахчисараеВиа феррата: "железный путь" в НадкрымьеЛучше гор могут быть только Крымские горы: ТОП-5 популярных вершин

https://crimea.ria.ru/20230910/10-chasov-na-shturm-gory-v-sevastopole-proshel-kubok-rossii-po-alpinizmu-1131302673.html

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, новости крыма, севастополь, михаил развожаев, спорт, крым, альпинизм, соревнования