Рейтинг@Mail.ru
Скалолазы из Севастополя взяли золото на чемпионате России по альпинизму - РИА Новости Крым, 28.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240928/skalolazy-iz-sevastopolya-vzyali-zoloto-na-chempionate-rossii-po-alpinizmu-1140706110.html
Скалолазы из Севастополя взяли золото на чемпионате России по альпинизму
Скалолазы из Севастополя взяли золото на чемпионате России по альпинизму - РИА Новости Крым, 28.09.2024
Скалолазы из Севастополя взяли золото на чемпионате России по альпинизму
Севастопольские спортсмены вернулись с победой с Чемпионата России по альпинизму в скальном классе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 28.09.2024
2024-09-28T15:58
2024-09-28T16:03
новости
новости крыма
севастополь
михаил развожаев
спорт
крым
альпинизм
соревнования
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1c/1140705400_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_6222bad327c537b5684409e98bfc448f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Севастопольские спортсмены вернулись с победой с Чемпионата России по альпинизму в скальном классе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его информации, соревнования проходили в Кабардино-Балкарской республике. За награды боролось 23 связки спортсменов из Севастополя, Санкт-Петербурга, Москвы, Красноярского и Пермского краев, Кабардино-Балкарской республики, Воронежской, Самарской, Иркутской, Ростовской, Томской и Нижегородской областей. Чемпионат проходил сразу на нескольких скальных массивах вблизи Тырныауза. Мужчины и женщины соревновались отдельно в формате "Марафон" — за восемь часов необходимо преодолеть максимальное количество маршрутов, каждый из них оценивался баллами в зависимости от его сложности и протяженности — сумма набранных баллов и определила победителя. Связка из Севастополя в составе Павла Левина и Константина Комарова заняла третье место, - написал Развожаев в своих соцсетях.По информации Михаила Развожаева, все победители и призеры — воспитанники Спортивной школы №7, члены Федерации альпинизма и скалолазания, входят в состав спортивной сборной команды города Севастополь, а Елена Левина и Мария Звягина — действующие члены сборной России по альпинизму.Важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупнейший в Крыму скалодром открылся в БахчисараеВиа феррата: "железный путь" в НадкрымьеЛучше гор могут быть только Крымские горы: ТОП-5 популярных вершин
https://crimea.ria.ru/20230910/10-chasov-na-shturm-gory-v-sevastopole-proshel-kubok-rossii-po-alpinizmu-1131302673.html
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1c/1140705400_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_292a4794c856e624bee996c1f9e9bd0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, новости крыма, севастополь, михаил развожаев, спорт, крым, альпинизм, соревнования
Скалолазы из Севастополя взяли золото на чемпионате России по альпинизму

Скалолазы из Севастополя завоевали золото на чемпионате России по альпинизму

15:58 28.09.2024 (обновлено: 16:03 28.09.2024)
 
© Telegram Михаил РазвожаевСевастопольские скалолазы
Севастопольские скалолазы
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Севастопольские спортсмены вернулись с победой с Чемпионата России по альпинизму в скальном классе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
По его информации, соревнования проходили в Кабардино-Балкарской республике. За награды боролось 23 связки спортсменов из Севастополя, Санкт-Петербурга, Москвы, Красноярского и Пермского краев, Кабардино-Балкарской республики, Воронежской, Самарской, Иркутской, Ростовской, Томской и Нижегородской областей.
© Telegram Михаил РазвожаевСевастопольские скалолазы
Севастопольские скалолазы
© Telegram Михаил Развожаев
Севастопольские скалолазы
Чемпионат проходил сразу на нескольких скальных массивах вблизи Тырныауза. Мужчины и женщины соревновались отдельно в формате "Марафон" — за восемь часов необходимо преодолеть максимальное количество маршрутов, каждый из них оценивался баллами в зависимости от его сложности и протяженности — сумма набранных баллов и определила победителя. Связка из Севастополя в составе Павла Левина и Константина Комарова заняла третье место, - написал Развожаев в своих соцсетях.
© Telegram Михаил РазвожаевСевастопольские скалолазы
Севастопольские скалолазы
© Telegram Михаил Развожаев
Севастопольские скалолазы
"На Чемпионате России подвели итоги этапов Кубка России по альпинизму в скальном классе за 2024 год — связки представителей Севастополя заняли первые места среди мужчин и женщин: Павел Левин и Константин Комаров; Елена Левина и Мария Звягина", - говорится в сообщении.
По информации Михаила Развожаева, все победители и призеры — воспитанники Спортивной школы №7, члены Федерации альпинизма и скалолазания, входят в состав спортивной сборной команды города Севастополь, а Елена Левина и Мария Звягина — действующие члены сборной России по альпинизму.
Важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крупнейший в Крыму скалодром открылся в Бахчисарае
Виа феррата: "железный путь" в Надкрымье
Лучше гор могут быть только Крымские горы: ТОП-5 популярных вершин
В Севастополе завершился пятый этап Кубка России по альпинизму в скальном классе
10 сентября 2023, 17:29
10 часов на штурм горы: в Севастополе прошел Кубок России по альпинизму
 
НовостиНовости КрымаСевастопольМихаил РазвожаевСпортКрымАльпинизмСоревнования
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:08Су-34 сбросил корректируемые авиабомбы на ВСУ в курском приграничье
16:56Трубы и понтоны: что происходит в Голубой бухте Севастополя
16:17Гибель лидера "Хезболлы": как отреагировали на Ближнем Востоке и в Европе
15:58Скалолазы из Севастополя взяли золото на чемпионате России по альпинизму
15:27Украинские войска в Курской области потеряли более 370 боевиков за сутки
15:12Огнеборцы отстояли Симферополь от лесного пожара
14:46ВСУ пять раз за сутки пытались прорвать границу России
14:18В Севастополе горит баня на 200 "квадратах"
14:13Архитектор предложил установить высоту заборов и цвет крыш домов в Крыму
13:50Минуc 2000 боевиков: ВСУ несут колоссальные суточные потери
13:30В ДНР установлен силовой рекорд в честь Дня воссоединения с Россией
13:00Армия России нанесла удар "Кинжалами" по аэродромам ВСУ
12:51Взрыв в Махачкале: криминалисты не обнаружили следов взрывчатки
12:17В Севастополе закрыли рейд
12:04Дроны атаковали многоэтажки в Шебекино – один человек погиб и двое ранены
11:41Число жертв взрыва в Дагестане увеличилось до 13 человек
11:24Ликвидирован лидер "Хезболлы" Хасан Насрулла
11:06В Керчи установили имена девяти поднятых на воинском кладбище бойцов
10:53"Искандер" уничтожил три склада с ракетами для ВСУ в Днепропетровске
10:24Взрывы прогремели в Киеве и еще семи областях Украины
Лента новостейМолния