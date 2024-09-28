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Скалолазы из Севастополя взяли золото на чемпионате России по альпинизму
Скалолазы из Севастополя взяли золото на чемпионате России по альпинизму - РИА Новости Крым, 28.09.2024
Скалолазы из Севастополя взяли золото на чемпионате России по альпинизму
Севастопольские спортсмены вернулись с победой с Чемпионата России по альпинизму в скальном классе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 28.09.2024
2024-09-28T15:58
2024-09-28T15:58
2024-09-28T16:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Севастопольские спортсмены вернулись с победой с Чемпионата России по альпинизму в скальном классе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его информации, соревнования проходили в Кабардино-Балкарской республике. За награды боролось 23 связки спортсменов из Севастополя, Санкт-Петербурга, Москвы, Красноярского и Пермского краев, Кабардино-Балкарской республики, Воронежской, Самарской, Иркутской, Ростовской, Томской и Нижегородской областей. Чемпионат проходил сразу на нескольких скальных массивах вблизи Тырныауза. Мужчины и женщины соревновались отдельно в формате "Марафон" — за восемь часов необходимо преодолеть максимальное количество маршрутов, каждый из них оценивался баллами в зависимости от его сложности и протяженности — сумма набранных баллов и определила победителя. Связка из Севастополя в составе Павла Левина и Константина Комарова заняла третье место, - написал Развожаев в своих соцсетях.По информации Михаила Развожаева, все победители и призеры — воспитанники Спортивной школы №7, члены Федерации альпинизма и скалолазания, входят в состав спортивной сборной команды города Севастополь, а Елена Левина и Мария Звягина — действующие члены сборной России по альпинизму.Важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупнейший в Крыму скалодром открылся в БахчисараеВиа феррата: "железный путь" в НадкрымьеЛучше гор могут быть только Крымские горы: ТОП-5 популярных вершин
https://crimea.ria.ru/20230910/10-chasov-na-shturm-gory-v-sevastopole-proshel-kubok-rossii-po-alpinizmu-1131302673.html
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новости, новости крыма, севастополь, михаил развожаев, спорт, крым, альпинизм, соревнования
Скалолазы из Севастополя взяли золото на чемпионате России по альпинизму
Скалолазы из Севастополя завоевали золото на чемпионате России по альпинизму
15:58 28.09.2024 (обновлено: 16:03 28.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Севастопольские спортсмены вернулись с победой с Чемпионата России по альпинизму в скальном классе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
По его информации, соревнования проходили в Кабардино-Балкарской республике. За награды боролось 23 связки спортсменов из Севастополя, Санкт-Петербурга, Москвы, Красноярского и Пермского краев, Кабардино-Балкарской республики, Воронежской, Самарской, Иркутской, Ростовской, Томской и Нижегородской областей.
Чемпионат проходил сразу на нескольких скальных массивах вблизи Тырныауза. Мужчины и женщины соревновались отдельно в формате "Марафон" — за восемь часов необходимо преодолеть максимальное количество маршрутов, каждый из них оценивался баллами в зависимости от его сложности и протяженности — сумма набранных баллов и определила победителя. Связка из Севастополя в составе Павла Левина и Константина Комарова заняла третье место, - написал Развожаев в своих соцсетях.
"На Чемпионате России подвели итоги этапов Кубка России по альпинизму в скальном классе за 2024 год — связки представителей Севастополя заняли первые места среди мужчин и женщин: Павел Левин и Константин Комаров; Елена Левина и Мария Звягина", - говорится в сообщении.
По информации Михаила Развожаева, все победители и призеры — воспитанники Спортивной школы №7, члены Федерации альпинизма и скалолазания, входят в состав спортивной сборной команды города Севастополь, а Елена Левина и Мария Звягина — действующие члены сборной России по альпинизму.
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