https://crimea.ria.ru/20240928/ukrainskie-voyska-v-kurskoy-oblasti-poteryali-bolee-370-boevikov-za-sutki-1140704871.html

Украинские войска в Курской области потеряли более 370 боевиков за сутки

Украинские войска в Курской области потеряли более 370 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 28.09.2024

Украинские войска в Курской области потеряли более 370 боевиков за сутки

Вооруженные силы Украины за сутки в Курской области потеряли более 370 боевиков и восемь единиц бронетехники, включая танк и две БМП Bradley. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 28.09.2024

2024-09-28T15:27

2024-09-28T15:27

2024-09-28T15:27

ситуация в курской области после нападения всу

курская область

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

новости

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ 28 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины за сутки в Курской области потеряли более 370 боевиков и восемь единиц бронетехники, включая танк и две БМП Bradley. Об этом сообщает Минобороны России.По данным ведомства, Вооруженные силы РФ ударами авиации и артиллерии нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Гуево, Дарьино, Кубаткин, Кругленькое, Княжий 1-й, Любимовка, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Медвежье, Меловый, Новый Путь, Орловка, Плехово, Правда, Русское Поречное, Толстый Луг и Черкасское Поречное.Кроме того, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по районам сосредоточения украинских войск и резервам в районах 17 населенных пунктов Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 18130 военнослужащих, 132 танка, 64 боевые машины пехоты, 97 бронетранспортеров, 842 боевые бронированные машины.6 августа подразделения ВСУ прорвались через российскую границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области президент РФ Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории страны. Глава российского государства исключил переговоры с киевскими властями, сказав, что с атакующими мирных людей и объекты ядерной энергетики ни о чем договариваться нельзя.Также глава государства заявил, что киевский режим предпринял в Курской области провокацию, целью которой является попытка остановить наступление российских войск в Донбассе. Однако этой цели курская провокация не достигла, подчеркнул российский лидер.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.

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курская область

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ситуация в курской области после нападения всу, курская область, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости, новости сво