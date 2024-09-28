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ВСУ пять раз за сутки пытались прорвать границу России - РИА Новости Крым, 28.09.2024
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ВСУ пять раз за сутки пытались прорвать границу России
ВСУ пять раз за сутки пытались прорвать границу России - РИА Новости Крым, 28.09.2024
ВСУ пять раз за сутки пытались прорвать границу России
Бойцы группировки войск "Север" при поддержке авиации и артиллерии отразили пять попыток украинских боевиков прорваться через российскую границу в Курской... РИА Новости Крым, 28.09.2024
2024-09-28T14:46
2024-09-28T14:56
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
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граница
новости
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Бойцы группировки войск "Север" при поддержке авиации и артиллерии отразили пять попыток украинских боевиков прорваться через российскую границу в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что враг пытался проникнуть на территорию России в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье.Кроме того, бойцы "Севера" уничтожили еще 40 боевиков, отразив атаку в направлении Любимовки и сорвав попытки контратак у населенных пунктов Кремяное, Камышевка и Черкасское Поречное.Накануне были отражены 11 попыток ВСУ прорваться через границу России в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье. Враг лишился 70 солдат.6 августа подразделения ВСУ прорвались через российскую границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области президент РФ Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории страны. Глава российского государства исключил переговоры с киевскими властями, сказав, что с атакующими мирных людей и объекты ядерной энергетики ни о чем договариваться нельзя.Также глава государства заявил, что киевский режим предпринял в Курской области провокацию, целью которой является попытка остановить наступление российских войск в Донбассе. Однако этой цели курская провокация не достигла, подчеркнул российский лидер.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Курской области за сутки ликвидированы свыше 300 боевиков ВСУСитуация в Курской области: ВСУ за неделю потеряли более 3 тысяч боевиковЖурналисты США и Румынии незаконно побывали в Курской области
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РИА Новости Крым
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96
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ситуация в курской области после нападения всу, курская область, новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , граница, новости, россия
ВСУ пять раз за сутки пытались прорвать границу России

В Курской области отражены пять попыток ВСУ прорваться через границу России

14:46 28.09.2024 (обновлено: 14:56 28.09.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВыход снайперской группы в Курской области.
Выход снайперской группы в Курской области. - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Бойцы группировки войск "Север" при поддержке авиации и артиллерии отразили пять попыток украинских боевиков прорваться через российскую границу в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны.
Отмечается, что враг пытался проникнуть на территорию России в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье.
"Потери противника составили более 60 человек личного состава убитыми и ранеными, уничтожены две боевые бронированные машины и два автомобиля", - сказано в сообщении.
Кроме того, бойцы "Севера" уничтожили еще 40 боевиков, отразив атаку в направлении Любимовки и сорвав попытки контратак у населенных пунктов Кремяное, Камышевка и Черкасское Поречное.
Накануне были отражены 11 попыток ВСУ прорваться через границу России в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье. Враг лишился 70 солдат.
6 августа подразделения ВСУ прорвались через российскую границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).
12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области президент РФ Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории страны. Глава российского государства исключил переговоры с киевскими властями, сказав, что с атакующими мирных людей и объекты ядерной энергетики ни о чем договариваться нельзя.
Также глава государства заявил, что киевский режим предпринял в Курской области провокацию, целью которой является попытка остановить наступление российских войск в Донбассе. Однако этой цели курская провокация не достигла, подчеркнул российский лидер.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Ситуация в Курской области после нападения ВСУКурская областьНовости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУГраницаНовостиРоссия
 
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