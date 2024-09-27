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Ситуация в Курской области: ВСУ за неделю потеряли более 3 тысяч боевиков
Ситуация в Курской области: ВСУ за неделю потеряли более 3 тысяч боевиков - РИА Новости Крым, 27.09.2024
Ситуация в Курской области: ВСУ за неделю потеряли более 3 тысяч боевиков
Вооруженные силы Украины за неделю боев в Курской области потеряли 3270 боевиков и 10 танков, включая два немецких танка Leopard, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.09.2024
2024-09-27T14:47
2024-09-27T14:47
2024-09-27T14:47
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины за неделю боев в Курской области потеряли 3270 боевиков и 10 танков, включая два немецких танка Leopard, сообщили в Минобороны РФ.Также уничтожены шесть реактивных систем залпового огня, в том числе пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, 53 орудия полевой артиллерии, а также восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.По данным ведомства, российские военные в Курской области нанесли удары по районам сосредоточения личного состава и техники пяти механизированных, танковой, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ и пяти бригад теробороны пресечены попытки проведения контратак и ввода резервов противника.Кроме того, на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и националистического формирования "Кракен"*.*запрещенная в России террористическая организацияГлавные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:50 боевиков на танках пытались прорваться через границу РоссииВыплаты бойцам в Курской области: в чем сложности и как решается вопросВ Курской области более 770 человек пропали без вести с начала августа
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ситуация в курской области после нападения всу, курская область, всу (вооруженные силы украины), потери всу , вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новости
Ситуация в Курской области: ВСУ за неделю потеряли более 3 тысяч боевиков
ВСУ в Курской области потеряли более 3200 военных за неделю – Минобороны
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины за неделю боев в Курской области потеряли 3270 боевиков и 10 танков, включая два немецких танка Leopard, сообщили в Минобороны РФ.
"За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 3270 военнослужащих, 10 танков, из них два танка Leopard производства ФРГ, 66 боевых бронированных машин и 81 автомобиль", - говорится в сообщении.
Также уничтожены шесть реактивных систем залпового огня, в том числе пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, 53 орудия полевой артиллерии, а также восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.
По данным ведомства, российские военные в Курской области нанесли удары по районам сосредоточения личного состава и техники пяти механизированных, танковой, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ и пяти бригад теробороны пресечены попытки проведения контратак и ввода резервов противника.
Кроме того, на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и националистического формирования "Кракен"*.
*запрещенная в России террористическая организация
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