50 боевиков на танках пытались прорваться через границу России
ВСУ потеряли 50 боевиков в трех попытках прорваться через границу России в Курской области
15:27 25.09.2024 (обновлено: 15:36 25.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. За минувшие сутки боевики ВСУ трижды пытались прорваться через российскую границу в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны.
Отмечается, что враг пытался проникнуть на российскую территорию в направлении населенного пункта Новый Путь. Боевики были уничтожены подразделениями группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии.
"Потери противника составили до 50 человек личного состава убитыми и ранеными, три танка, боевая машина пехоты, боевая бронированная машина и автомобиль", - говорится в сводке военного ведомства.
Накануне российские силы отразили пять попыток ВСУ прорваться в Курскую область в направлении населенных пунктов Медвежье и Новый Путь. Враг потерял 40 солдат.
6 августа подразделения ВСУ прорвались через российскую границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).
12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области президент РФ Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории страны. Глава российского государства исключил переговоры с киевскими властями, сказав, что с атакующими мирных людей и объекты ядерной энергетики ни о чем договариваться нельзя.
Также глава государства заявил, что киевский режим предпринял в Курской области провокацию, целью которой является попытка остановить наступление российских войск в Донбассе. Однако этой цели курская провокация не достигла, подчеркнул российский лидер.
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