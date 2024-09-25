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50 боевиков на танках пытались прорваться через границу России - РИА Новости Крым, 25.09.2024
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50 боевиков на танках пытались прорваться через границу России
50 боевиков на танках пытались прорваться через границу России - РИА Новости Крым, 25.09.2024
50 боевиков на танках пытались прорваться через границу России
За минувшие сутки боевики ВСУ трижды пытались прорваться через российскую границу в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 25.09.2024
2024-09-25T15:27
2024-09-25T15:36
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
министерство обороны рф
новости сво
граница
потери всу
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
группировка войск "север"
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. За минувшие сутки боевики ВСУ трижды пытались прорваться через российскую границу в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что враг пытался проникнуть на российскую территорию в направлении населенного пункта Новый Путь. Боевики были уничтожены подразделениями группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии.Накануне российские силы отразили пять попыток ВСУ прорваться в Курскую область в направлении населенных пунктов Медвежье и Новый Путь. Враг потерял 40 солдат.6 августа подразделения ВСУ прорвались через российскую границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области президент РФ Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории страны. Глава российского государства исключил переговоры с киевскими властями, сказав, что с атакующими мирных людей и объекты ядерной энергетики ни о чем договариваться нельзя.Также глава государства заявил, что киевский режим предпринял в Курской области провокацию, целью которой является попытка остановить наступление российских войск в Донбассе. Однако этой цели курская провокация не достигла, подчеркнул российский лидер.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выплаты бойцам в Курской области: в чем сложности и как решается вопросБолее 360 боевиков уничтожены в боях в Курской области за суткиБоевики ВСУ удерживают в Судже до 120 мирных жителей – МИД России
курская область
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ситуация в курской области после нападения всу, курская область, министерство обороны рф, новости сво, граница, потери всу , вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), группировка войск "север", россия
50 боевиков на танках пытались прорваться через границу России

ВСУ потеряли 50 боевиков в трех попытках прорваться через границу России в Курской области

15:27 25.09.2024 (обновлено: 15:36 25.09.2024)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкУничтоженный танк ВСУ
Уничтоженный танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. За минувшие сутки боевики ВСУ трижды пытались прорваться через российскую границу в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны.
Отмечается, что враг пытался проникнуть на российскую территорию в направлении населенного пункта Новый Путь. Боевики были уничтожены подразделениями группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии.
"Потери противника составили до 50 человек личного состава убитыми и ранеными, три танка, боевая машина пехоты, боевая бронированная машина и автомобиль", - говорится в сводке военного ведомства.
Накануне российские силы отразили пять попыток ВСУ прорваться в Курскую область в направлении населенных пунктов Медвежье и Новый Путь. Враг потерял 40 солдат.
6 августа подразделения ВСУ прорвались через российскую границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).
12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области президент РФ Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории страны. Глава российского государства исключил переговоры с киевскими властями, сказав, что с атакующими мирных людей и объекты ядерной энергетики ни о чем договариваться нельзя.
Также глава государства заявил, что киевский режим предпринял в Курской области провокацию, целью которой является попытка остановить наступление российских войск в Донбассе. Однако этой цели курская провокация не достигла, подчеркнул российский лидер.
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Ситуация в Курской области после нападения ВСУКурская областьМинистерство обороны РФНовости СВОГраницаПотери ВСУВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Группировка войск "Север"Россия
 
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