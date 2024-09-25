https://crimea.ria.ru/20240925/50-boevikov-na-tankakh-pytalis-prorvatsya-cherez-granitsu-rossii-1140611514.html

50 боевиков на танках пытались прорваться через границу России

50 боевиков на танках пытались прорваться через границу России - РИА Новости Крым, 25.09.2024

50 боевиков на танках пытались прорваться через границу России

За минувшие сутки боевики ВСУ трижды пытались прорваться через российскую границу в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 25.09.2024

2024-09-25T15:27

2024-09-25T15:27

2024-09-25T15:36

ситуация в курской области после нападения всу

курская область

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граница

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вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. За минувшие сутки боевики ВСУ трижды пытались прорваться через российскую границу в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что враг пытался проникнуть на российскую территорию в направлении населенного пункта Новый Путь. Боевики были уничтожены подразделениями группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии.Накануне российские силы отразили пять попыток ВСУ прорваться в Курскую область в направлении населенных пунктов Медвежье и Новый Путь. Враг потерял 40 солдат.6 августа подразделения ВСУ прорвались через российскую границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области президент РФ Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории страны. Глава российского государства исключил переговоры с киевскими властями, сказав, что с атакующими мирных людей и объекты ядерной энергетики ни о чем договариваться нельзя.Также глава государства заявил, что киевский режим предпринял в Курской области провокацию, целью которой является попытка остановить наступление российских войск в Донбассе. Однако этой цели курская провокация не достигла, подчеркнул российский лидер.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выплаты бойцам в Курской области: в чем сложности и как решается вопросБолее 360 боевиков уничтожены в боях в Курской области за суткиБоевики ВСУ удерживают в Судже до 120 мирных жителей – МИД России

курская область

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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