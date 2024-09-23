https://crimea.ria.ru/20240923/boeviki-vsu-uderzhivayut-v-sudzhe-do-120-mirnykh-zhiteley--mid-rossii-1140554176.html

Боевики ВСУ удерживают в Судже до 120 мирных жителей – МИД России

Боевики ВСУ удерживают в Судже до 120 мирных жителей – МИД России - РИА Новости Крым, 23.09.2024

Боевики ВСУ удерживают в Судже до 120 мирных жителей – МИД России

Боевики вооруженных сил Украины насильно удерживают в одном из социальных учреждений Суджи в Курской области от 70 до 120 мирных жителей, в том числе до 15... РИА Новости Крым, 23.09.2024

2024-09-23T17:26

2024-09-23T17:26

2024-09-23T17:27

родион мирошник

министерство иностранных дел рф (мид рф)

новости

ситуация в курской области после нападения всу

курская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Боевики вооруженных сил Украины насильно удерживают в одном из социальных учреждений Суджи в Курской области от 70 до 120 мирных жителей, в том числе до 15 детей. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник на пресс-конференции международном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Посол также сообщил, что, по предварительным данным, с начала вторжения ВСУ в Курскую область погибли 56 мирных жителей и ранены 266 человек, в том числе 11 детей."Это лишь малая часть, которая нам достоверна известна. Значительная часть людей находится на той стороне, мы не можем достоверно подтвердить эти данные, мы можем получить эту информацию только от свидетелей", – уточнил дипломат.Он добавил, что достоверно установить все последствия вторжения можно будет только после того, как эта территория будет освобождена и зачищена от украинских боевиков.6 августа подразделения ВСУ прорвались через российскую границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области президент РФ Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории страны. Глава российского государства исключил переговоры с киевскими властями, сказав, что с атакующими мирных людей и объекты ядерной энергетики ни о чем договариваться нельзя.Также глава государства заявил, что киевский режим предпринял в Курской области провокацию, целью которой является попытка остановить наступление российских войск в Донбассе. Однако этой цели курская провокация не достигла, подчеркнул российский лидер.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:106 дронов, бомбы Hammer и снаряды HIMARS сбиты ПВО России за сутки19 безуспешных контратак: ВСУ за сутки потеряли почти 1800 боевиковНа Украине поражены военные аэродромы и объекты энергетики ВПК

курская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

родион мирошник, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, ситуация в курской области после нападения всу, курская область