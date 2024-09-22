https://crimea.ria.ru/20240922/shest-bomb-hammer-i-shest-snaryadov-himars-sbity-pvo-za-sutki-1140523376.html

106 дронов, бомбы Hammer и снаряды HIMARS сбиты ПВО России за сутки

106 дронов, бомбы Hammer и снаряды HIMARS сбиты ПВО России за сутки - РИА Новости Крым, 22.09.2024

106 дронов, бомбы Hammer и снаряды HIMARS сбиты ПВО России за сутки

Бомбы Hammer и реактивные снаряды HIMARS сбиты Вооруженными силами России в течение суток. Также нанесено поражение объектам энергетики, которые обеспечивали... РИА Новости Крым, 22.09.2024

2024-09-22T13:11

2024-09-22T13:11

2024-09-22T13:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Бомбы Hammer и реактивные снаряды HIMARS сбиты Вооруженными силами России в течение суток. Также нанесено поражение объектам энергетики, которые обеспечивали работу предприятий ОПК Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, по информации военного ведомства, поражены две зенитные управляемые ракеты С-200, переделанные для стрельбы по наземным целям, и 106 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Также уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей 36Д6 оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ."Нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, цехам по производству беспилотных летательных аппаратов, скоплениям живой силы и военной техники противника в 141 районе", - уточняют в Минобороны РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотни взрывов за ночь – на Украине повреждена критическая инфраструктураНа Украине после серии взрывов горят объекты инфраструктурыНа Украине мощными взрывами повреждена критическая инфраструктура

https://crimea.ria.ru/20240922/19-bezuspeshnykh-kontratak-vsu-za-sutki-poteryali-pochti-1800-boevikov-1140523203.html

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2024

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новости сво, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), пво, вооруженные силы россии, новости, министерство обороны рф