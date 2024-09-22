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106 дронов, бомбы Hammer и снаряды HIMARS сбиты ПВО России за сутки
106 дронов, бомбы Hammer и снаряды HIMARS сбиты ПВО России за сутки - РИА Новости Крым, 22.09.2024
106 дронов, бомбы Hammer и снаряды HIMARS сбиты ПВО России за сутки
Бомбы Hammer и реактивные снаряды HIMARS сбиты Вооруженными силами России в течение суток. Также нанесено поражение объектам энергетики, которые обеспечивали... РИА Новости Крым, 22.09.2024
2024-09-22T13:11
2024-09-22T13:11
2024-09-22T13:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Бомбы Hammer и реактивные снаряды HIMARS сбиты Вооруженными силами России в течение суток. Также нанесено поражение объектам энергетики, которые обеспечивали работу предприятий ОПК Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, по информации военного ведомства, поражены две зенитные управляемые ракеты С-200, переделанные для стрельбы по наземным целям, и 106 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Также уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей 36Д6 оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ."Нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, цехам по производству беспилотных летательных аппаратов, скоплениям живой силы и военной техники противника в 141 районе", - уточняют в Минобороны РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотни взрывов за ночь – на Украине повреждена критическая инфраструктураНа Украине после серии взрывов горят объекты инфраструктурыНа Украине мощными взрывами повреждена критическая инфраструктура
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новости сво, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), пво, вооруженные силы россии, новости, министерство обороны рф
106 дронов, бомбы Hammer и снаряды HIMARS сбиты ПВО России за сутки
Шесть бомб Hammer и шесть снарядов HIMARS сбили Вооруженные силы РФ за сутки
13:11 22.09.2024 (обновлено: 13:12 22.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Бомбы Hammer и реактивные снаряды HIMARS сбиты Вооруженными силами России в течение суток. Также нанесено поражение объектам энергетики, которые обеспечивали работу предприятий ОПК Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб "Hammer" производства Франции, шесть реактивных снарядов HIMARS производства США", - говорится в сообщении.
Кроме того, по информации военного ведомства, поражены две зенитные управляемые ракеты С-200, переделанные для стрельбы по наземным целям, и 106 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Также уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей 36Д6 оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.
"Нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, цехам по производству беспилотных летательных аппаратов, скоплениям живой силы и военной техники противника в 141 районе", - уточняют в Минобороны РФ.
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