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106 дронов, бомбы Hammer и снаряды HIMARS сбиты ПВО России за сутки - РИА Новости Крым, 22.09.2024
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106 дронов, бомбы Hammer и снаряды HIMARS сбиты ПВО России за сутки
106 дронов, бомбы Hammer и снаряды HIMARS сбиты ПВО России за сутки - РИА Новости Крым, 22.09.2024
106 дронов, бомбы Hammer и снаряды HIMARS сбиты ПВО России за сутки
Бомбы Hammer и реактивные снаряды HIMARS сбиты Вооруженными силами России в течение суток. Также нанесено поражение объектам энергетики, которые обеспечивали... РИА Новости Крым, 22.09.2024
2024-09-22T13:11
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армия и флот
всу (вооруженные силы украины)
пво
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Бомбы Hammer и реактивные снаряды HIMARS сбиты Вооруженными силами России в течение суток. Также нанесено поражение объектам энергетики, которые обеспечивали работу предприятий ОПК Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, по информации военного ведомства, поражены две зенитные управляемые ракеты С-200, переделанные для стрельбы по наземным целям, и 106 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Также уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей 36Д6 оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ."Нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, цехам по производству беспилотных летательных аппаратов, скоплениям живой силы и военной техники противника в 141 районе", - уточняют в Минобороны РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотни взрывов за ночь – на Украине повреждена критическая инфраструктураНа Украине после серии взрывов горят объекты инфраструктурыНа Украине мощными взрывами повреждена критическая инфраструктура
https://crimea.ria.ru/20240922/19-bezuspeshnykh-kontratak-vsu-za-sutki-poteryali-pochti-1800-boevikov-1140523203.html
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новости сво, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), пво, вооруженные силы россии, новости, министерство обороны рф
106 дронов, бомбы Hammer и снаряды HIMARS сбиты ПВО России за сутки

Шесть бомб Hammer и шесть снарядов HIMARS сбили Вооруженные силы РФ за сутки

13:11 22.09.2024 (обновлено: 13:12 22.09.2024)
 
© РИА Новости . Артем Житенев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий в командном пункте центра боевого применения ПВО
Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения ПВО - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© РИА Новости . Артем Житенев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Бомбы Hammer и реактивные снаряды HIMARS сбиты Вооруженными силами России в течение суток. Также нанесено поражение объектам энергетики, которые обеспечивали работу предприятий ОПК Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб "Hammer" производства Франции, шесть реактивных снарядов HIMARS производства США", - говорится в сообщении.
Кроме того, по информации военного ведомства, поражены две зенитные управляемые ракеты С-200, переделанные для стрельбы по наземным целям, и 106 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Также уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей 36Д6 оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.
"Нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, цехам по производству беспилотных летательных аппаратов, скоплениям живой силы и военной техники противника в 141 районе", - уточняют в Минобороны РФ.
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