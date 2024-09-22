https://crimea.ria.ru/20240922/tri-naselennykh-punkta-kryma-bez-vody-kogda-vozobnovyat-vodosnabzhenie-1140518595.html

Три населенных пункта Крыма без воды: когда возобновят водоснабжение

Три населенных пункта Крыма без воды: когда возобновят водоснабжение - РИА Новости Крым, 22.09.2024

Три населенных пункта Крыма без воды: когда возобновят водоснабжение

Ограничение водоснабжения произошло в воскресенье в трех населенных пунктах Крыма. Об этом сообщает предприятие "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 22.09.2024

2024-09-22T10:03

2024-09-22T10:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Ограничение водоснабжения произошло в воскресенье в трех населенных пунктах Крыма. Об этом сообщает предприятие "Вода Крыма".Ориентировочно до 13:00 не будет воды в селе Вилино Бахчисарайского района: ул. Ленина, ул. Белоусова, ул. Спортивная, ул. Комарова, ул. Лазо, ул. Щорса, ул. Крупской, ул. Котовского, ул. Пархоменко, ул. Дзержинского, ул. Малиновского, ул. Донецкая, ул. Толбухона, ул. Луговая, ул. Клубная, ул. Шевченко, ул. Тепличная, ул. Южная, ул. Севастопольская, ул. Кошевого, ул. Зои Космодемьянской, ул. Пирогова, пер. Новый, пер. Тихий, пер. Почтовый, пер. Советский, пер. Больничный.В Керчи в Кировском и Ленинском районах водоснабжение планируют возобновить к 15:00.Также до 15:00 воды не будет в Феодосии на улицах Галерейная и Советская.До 17:00 23 сентября подачу воды должны возобновить в городе по адресам: ул. Джемиль-Оджа, ул. Абдураимова, ул. Османова.По информации "Воды Крыма", силами местных филиалов предприятия будет организован подвоз воды.Ранее "Вода Крыма" предупреждала, что в Феодосии ухудшится качество воды из-за временного перехода на резервные источники водоснабжения. До 10 октября вода в город будет подаваться из Феодосийского и Фронтового водохранилищ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вода для Крыма без Каховской ГЭС: ученый предложил альтернативуВ Крыму в ближайшие месяцы обеспечат водой еще восемь селНовая сеть водоотведения появится в Старом городе Симферополя

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