https://crimea.ria.ru/20240922/tri-naselennykh-punkta-kryma-bez-vody-kogda-vozobnovyat-vodosnabzhenie-1140518595.html
Три населенных пункта Крыма без воды: когда возобновят водоснабжение
Три населенных пункта Крыма без воды: когда возобновят водоснабжение - РИА Новости Крым, 22.09.2024
Три населенных пункта Крыма без воды: когда возобновят водоснабжение
Ограничение водоснабжения произошло в воскресенье в трех населенных пунктах Крыма. Об этом сообщает предприятие "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 22.09.2024
2024-09-22T10:03
2024-09-22T10:03
2024-09-22T10:04
вода крыма
вода в крыму
крым
новости крыма
жкх
жкх крыма и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/12/1124206601_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fce7a55795c080ae89fec75712f582c9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Ограничение водоснабжения произошло в воскресенье в трех населенных пунктах Крыма. Об этом сообщает предприятие "Вода Крыма".Ориентировочно до 13:00 не будет воды в селе Вилино Бахчисарайского района: ул. Ленина, ул. Белоусова, ул. Спортивная, ул. Комарова, ул. Лазо, ул. Щорса, ул. Крупской, ул. Котовского, ул. Пархоменко, ул. Дзержинского, ул. Малиновского, ул. Донецкая, ул. Толбухона, ул. Луговая, ул. Клубная, ул. Шевченко, ул. Тепличная, ул. Южная, ул. Севастопольская, ул. Кошевого, ул. Зои Космодемьянской, ул. Пирогова, пер. Новый, пер. Тихий, пер. Почтовый, пер. Советский, пер. Больничный.В Керчи в Кировском и Ленинском районах водоснабжение планируют возобновить к 15:00.Также до 15:00 воды не будет в Феодосии на улицах Галерейная и Советская.До 17:00 23 сентября подачу воды должны возобновить в городе по адресам: ул. Джемиль-Оджа, ул. Абдураимова, ул. Османова.По информации "Воды Крыма", силами местных филиалов предприятия будет организован подвоз воды.Ранее "Вода Крыма" предупреждала, что в Феодосии ухудшится качество воды из-за временного перехода на резервные источники водоснабжения. До 10 октября вода в город будет подаваться из Феодосийского и Фронтового водохранилищ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вода для Крыма без Каховской ГЭС: ученый предложил альтернативуВ Крыму в ближайшие месяцы обеспечат водой еще восемь селНовая сеть водоотведения появится в Старом городе Симферополя
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/12/1124206601_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_4478d30789ac53f23fbc5100f43f71f6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вода крыма, вода в крыму, крым, новости крыма, жкх, жкх крыма и севастополя
Три населенных пункта Крыма без воды: когда возобновят водоснабжение
Жители трех населенных пунктов Крыма остались без воды в воскресенье
10:03 22.09.2024 (обновлено: 10:04 22.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Ограничение водоснабжения произошло в воскресенье в трех населенных пунктах Крыма. Об этом сообщает предприятие "Вода Крыма".
"22 сентября в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение", - говорится в сообщении Telegram-канала.
Ориентировочно до 13:00 не будет воды в селе Вилино Бахчисарайского района: ул. Ленина, ул. Белоусова, ул. Спортивная, ул. Комарова, ул. Лазо, ул. Щорса, ул. Крупской, ул. Котовского, ул. Пархоменко, ул. Дзержинского, ул. Малиновского, ул. Донецкая, ул. Толбухона, ул. Луговая, ул. Клубная, ул. Шевченко, ул. Тепличная, ул. Южная, ул. Севастопольская, ул. Кошевого, ул. Зои Космодемьянской, ул. Пирогова, пер. Новый, пер. Тихий, пер. Почтовый, пер. Советский, пер. Больничный.
В Керчи в Кировском и Ленинском районах водоснабжение планируют возобновить к 15:00.
Также до 15:00 воды не будет в Феодосии на улицах Галерейная и Советская.
До 17:00 23 сентября подачу воды должны возобновить в городе по адресам: ул. Джемиль-Оджа, ул. Абдураимова, ул. Османова.
По информации "Воды Крыма", силами местных филиалов предприятия будет организован подвоз воды.
Ранее "Вода Крыма" предупреждала, что в Феодосии ухудшится качество воды
из-за временного перехода на резервные источники водоснабжения. До 10 октября вода в город будет подаваться из Феодосийского и Фронтового водохранилищ.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: