https://crimea.ria.ru/20240922/aviatsiya-rossii-nanesla-udary-po-vsu-v-rayonakh-20-sel-v-kurskoy-oblasti-1140523931.html
Авиация России нанесла удары по ВСУ в районах 20 сел в Курской области
Авиация России нанесла удары по ВСУ в районах 20 сел в Курской области - РИА Новости Крым, 22.09.2024
Авиация России нанесла удары по ВСУ в районах 20 сел в Курской области
Российская авиация нанесла удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах 20 населённых пунктов в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 22.09.2024
2024-09-22T14:15
2024-09-22T14:15
2024-09-22T14:15
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
новости сво
новости
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0f/1128733592_0:30:3072:1758_1920x0_80_0_0_46c3729bc799bb5f372cd57c18aac0cd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Российская авиация нанесла удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах 20 населённых пунктов в Курской области, сообщили в Минобороны РФ."Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 1-й бригады нацгвардии, а также 103-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Гуево, Козачая Локня, Колмаков, Любимовка, Михайловка, Малая Локня, Меловой, Малая Обуховка, Медвежье, Новый Путь, Новая Сорочина, Новоивановка, Орловка, Плехово, Русское Поречное, Свердликово, Правда, Толстый Луг, Черкасская Конопелька и Южный", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотни взрывов за ночь – на Украине повреждена критическая инфраструктураНа Украине после серии взрывов горят объекты инфраструктурыНа Украине мощными взрывами повреждена критическая инфраструктура
курская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0f/1128733592_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_545f17cfa3e10a5d6d884e56d4ab573c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в курской области после нападения всу, курская область, новости сво, новости, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии
Авиация России нанесла удары по ВСУ в районах 20 сел в Курской области
Авиация РФ нанесла удары по ВСУ в районах 20 сел в Курской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Российская авиация нанесла удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах 20 населённых пунктов в Курской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 1-й бригады нацгвардии, а также 103-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Гуево, Козачая Локня, Колмаков, Любимовка, Михайловка, Малая Локня, Меловой, Малая Обуховка, Медвежье, Новый Путь, Новая Сорочина, Новоивановка, Орловка, Плехово, Русское Поречное, Свердликово, Правда, Толстый Луг, Черкасская Конопелька и Южный", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: