Рейтинг@Mail.ru
Авиация России нанесла удары по ВСУ в районах 20 сел в Курской области - РИА Новости Крым, 22.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240922/aviatsiya-rossii-nanesla-udary-po-vsu-v-rayonakh-20-sel-v-kurskoy-oblasti-1140523931.html
Авиация России нанесла удары по ВСУ в районах 20 сел в Курской области
Авиация России нанесла удары по ВСУ в районах 20 сел в Курской области - РИА Новости Крым, 22.09.2024
Авиация России нанесла удары по ВСУ в районах 20 сел в Курской области
Российская авиация нанесла удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах 20 населённых пунктов в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 22.09.2024
2024-09-22T14:15
2024-09-22T14:15
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
новости сво
новости
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0f/1128733592_0:30:3072:1758_1920x0_80_0_0_46c3729bc799bb5f372cd57c18aac0cd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Российская авиация нанесла удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах 20 населённых пунктов в Курской области, сообщили в Минобороны РФ."Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 1-й бригады нацгвардии, а также 103-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Гуево, Козачая Локня, Колмаков, Любимовка, Михайловка, Малая Локня, Меловой, Малая Обуховка, Медвежье, Новый Путь, Новая Сорочина, Новоивановка, Орловка, Плехово, Русское Поречное, Свердликово, Правда, Толстый Луг, Черкасская Конопелька и Южный", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотни взрывов за ночь – на Украине повреждена критическая инфраструктураНа Украине после серии взрывов горят объекты инфраструктурыНа Украине мощными взрывами повреждена критическая инфраструктура
курская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0f/1128733592_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_545f17cfa3e10a5d6d884e56d4ab573c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация в курской области после нападения всу, курская область, новости сво, новости, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии
Авиация России нанесла удары по ВСУ в районах 20 сел в Курской области

Авиация РФ нанесла удары по ВСУ в районах 20 сел в Курской области

14:15 22.09.2024
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкРабота артиллеристов
Работа артиллеристов - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Российская авиация нанесла удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах 20 населённых пунктов в Курской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 1-й бригады нацгвардии, а также 103-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Гуево, Козачая Локня, Колмаков, Любимовка, Михайловка, Малая Локня, Меловой, Малая Обуховка, Медвежье, Новый Путь, Новая Сорочина, Новоивановка, Орловка, Плехово, Русское Поречное, Свердликово, Правда, Толстый Луг, Черкасская Конопелька и Южный", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сотни взрывов за ночь – на Украине повреждена критическая инфраструктура
На Украине после серии взрывов горят объекты инфраструктуры
На Украине мощными взрывами повреждена критическая инфраструктура
 
Ситуация в Курской области после нападения ВСУКурская областьНовости СВОНовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:34В Подмосковье самолет совершил аварийную посадку из-за задымления
16:03Крымский мост: обстановка после открытия движения
15:48Крымский мост открыт после временной остановки движения
15:4010 мирных жителей ранены после удара ВСУ по селу в Белгородской области
15:29В Севастополе отбой воздушной тревоги
15:22Крымский мост закрыли для проезда машин
15:18В Севастополе ракетная опасность – угроза баллистики
15:10Крымский мост сейчас – начала расти очередь
14:41Мужчина напал на охранника ТСН на Кубани
14:34В Тихорецке развернули городок жизнеобеспечения для пострадавших
14:21Ситуация в Курской области: отражены 3 попытки прорыва ВСУ через границу
14:15Авиация России нанесла удары по ВСУ в районах 20 сел в Курской области
14:02Полгода трагедии в "Крокус Сити Холле": в Красногорске прошла панихида
13:22На Украине поражены военные аэродромы и объекты энергетики ВПК
13:11106 дронов, бомбы Hammer и снаряды HIMARS сбиты ПВО России за сутки
12:4519 безуспешных контратак: ВСУ за сутки потеряли почти 1800 боевиков
12:37Ливни с градом и смерчи ждут на Кубани
12:24В Севастополе открыли мастерскую иконописи "Древний Херсонес"
12:06Мать троих погибших от отравления детей - на девятом месяце беременности
11:45В Феодосии выбрали нового председателя городского совета
Лента новостейМолния