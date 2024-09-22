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В Севастополе отбой воздушной тревоги
В Севастополе отбой воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 22.09.2024
В Севастополе отбой воздушной тревоги
В Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 22.09.2024
2024-09-22T15:29
2024-09-22T15:29
2024-09-22T15:30
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воздушная тревога в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Губернатор Севастополя размещает оперативную информацию в своем Telegram-канале и публикует сведения о последствиях атак.Сразу после того, как военные сообщают руководству города о пусках воздушных целей врага и опасности, жители и гости региона посредством общегородской системы оповещения узнают об угрозе воздушной атаки.Власти Севастополя призывают горожан и гостей города проявлять осторожность в связи с возможным обнаружением обломков сбитых ПВО целей, которые могут оставаться на земле. Их категорически запрещено трогать. При обнаружении необходимо незамедлительно звонить по номеру 112 – специалисты оперативно выедут по адресу.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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севастополь, крым, михаил развожаев, срочные новости крыма, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, воздушная тревога в севастополе
В Севастополе отбой воздушной тревоги
Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе
15:29 22.09.2024 (обновлено: 15:30 22.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Отбой воздушной тревоги!" – написал губернатор.
Губернатор Севастополя размещает оперативную информацию в своем Telegram-канале и публикует сведения о последствиях атак.
Сразу после того, как военные сообщают руководству города о пусках воздушных целей врага и опасности, жители и гости региона посредством общегородской системы оповещения узнают об угрозе воздушной атаки.
Власти Севастополя призывают горожан и гостей города проявлять осторожность в связи с возможным обнаружением обломков сбитых ПВО целей, которые могут оставаться на земле. Их категорически запрещено трогать. При обнаружении необходимо незамедлительно звонить по номеру 112 – специалисты оперативно выедут по адресу.