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В Подмосковье самолет совершил аварийную посадку из-за задымления - РИА Новости Крым, 22.09.2024
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В Подмосковье самолет совершил аварийную посадку из-за задымления
В Подмосковье самолет совершил аварийную посадку из-за задымления - РИА Новости Крым, 22.09.2024
В Подмосковье самолет совершил аварийную посадку из-за задымления
Самолет Cessna совершил аварийную посадку в Воскресенске, в полете произошло задымление. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на... РИА Новости Крым, 22.09.2024
2024-09-22T16:34
2024-09-22T16:34
подмосковье
самолет
происшествия
новости
авиация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Самолет Cessna совершил аварийную посадку в Воскресенске, в полете произошло задымление. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.Командир воздушного судна запросил аварийную посадку. При выполнении посадки самолет получил незначительные повреждения, пострадавших нет, уточнили в ведомстве.По факту аварийной посадки воздушного судна Московским следственным отделом на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России проводится доследственная проверка.Следователем проводится осмотр места происшествия, организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление причин и всех обстоятельств произошедшего.9 сентября в Рузском районе Московской области произошло ЧП – предварительно сообщалось, что разбился самолет Ан-2 и находившиеся на борту члены экипажа погибли. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку по факту крушения самолета.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках иRutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жесткая посадка самолета в Сочи: на борту находились 196 человекПилоты упавшего в Иркутской области Ту-22М3 увели самолет от жилых домовВертолет Ми-8Т врезался в сопку – найдены 17 тел погибших
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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подмосковье, самолет, происшествия, новости, авиация
В Подмосковье самолет совершил аварийную посадку из-за задымления

Самолет из-за задымления совершил аварийную посадку в Подмосковье

16:34 22.09.2024
 
© Официальный канал Западного МСУТ СК РоссииВ Московской области следователем устанавливаются обстоятельства аварийной посадки воздушного судна
В Московской области следователем устанавливаются обстоятельства аварийной посадки воздушного судна
© Официальный канал Западного МСУТ СК России
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Самолет Cessna совершил аварийную посадку в Воскресенске, в полете произошло задымление. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
"Днем 22.09.2024 на посадочной площадке Воскресенск воздушное судное Cessna-182 RA3119G совершило аварийную посадку. Предварительно, в полете была выявлена неисправность электросистемы, образовалось задымление кабины", – говорится в сообщении.
Командир воздушного судна запросил аварийную посадку. При выполнении посадки самолет получил незначительные повреждения, пострадавших нет, уточнили в ведомстве.
По факту аварийной посадки воздушного судна Московским следственным отделом на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России проводится доследственная проверка.
Следователем проводится осмотр места происшествия, организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление причин и всех обстоятельств произошедшего.
9 сентября в Рузском районе Московской области произошло ЧП – предварительно сообщалось, что разбился самолет Ан-2 и находившиеся на борту члены экипажа погибли. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку по факту крушения самолета.
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ПодмосковьеСамолетПроисшествияНовостиАвиация
 
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Заголовок открываемого материала
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