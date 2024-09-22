https://crimea.ria.ru/20240922/v-podmoskove-samolet-sovershil-avariynuyu-posadku-iz-za-zadymleniya-1140526323.html

В Подмосковье самолет совершил аварийную посадку из-за задымления

В Подмосковье самолет совершил аварийную посадку из-за задымления - РИА Новости Крым, 22.09.2024

В Подмосковье самолет совершил аварийную посадку из-за задымления

Самолет Cessna совершил аварийную посадку в Воскресенске, в полете произошло задымление. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на... РИА Новости Крым, 22.09.2024

2024-09-22T16:34

2024-09-22T16:34

2024-09-22T16:34

подмосковье

самолет

происшествия

новости

авиация

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Самолет Cessna совершил аварийную посадку в Воскресенске, в полете произошло задымление. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.Командир воздушного судна запросил аварийную посадку. При выполнении посадки самолет получил незначительные повреждения, пострадавших нет, уточнили в ведомстве.По факту аварийной посадки воздушного судна Московским следственным отделом на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России проводится доследственная проверка.Следователем проводится осмотр места происшествия, организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление причин и всех обстоятельств произошедшего.9 сентября в Рузском районе Московской области произошло ЧП – предварительно сообщалось, что разбился самолет Ан-2 и находившиеся на борту члены экипажа погибли. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку по факту крушения самолета.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках иRutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жесткая посадка самолета в Сочи: на борту находились 196 человекПилоты упавшего в Иркутской области Ту-22М3 увели самолет от жилых домовВертолет Ми-8Т врезался в сопку – найдены 17 тел погибших

подмосковье

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подмосковье, самолет, происшествия, новости, авиация