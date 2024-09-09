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Прокуратура начала проверку после крушения самолета в Подмосковье - РИА Новости Крым, 09.09.2024
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Прокуратура начала проверку после крушения самолета в Подмосковье
Прокуратура начала проверку после крушения самолета в Подмосковье - РИА Новости Крым, 09.09.2024
Прокуратура начала проверку после крушения самолета в Подмосковье
Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку по факту крушения самолета в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости Крым, 09.09.2024
2024-09-09T14:35
2024-09-09T14:36
россия
новости
подмосковье
крушение самолета в подмосковье
транспортная прокуратура
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку по факту крушения самолета в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.ЧП произошло в понедельник днем в Рузском районе Московской области. Предварительно сообщалось, что разбился самолет Ан-2, и находившиеся на борту члены экипажа погибли.Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.Читайте также на РИА Новости Крым:Жесткая посадка самолета в Сочи: на борту находились 196 человекПилоты упавшего в Иркутской области Ту-22М3 увели самолет от жилых домовВертолет Ми-8Т врезался в сопку – найдены 17 тел погибших
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россия, новости, подмосковье, крушение самолета в подмосковье, транспортная прокуратура
Прокуратура начала проверку после крушения самолета в Подмосковье

Прокуратура выясняет обстоятельства крушения самолета в Подмосковье

14:35 09.09.2024 (обновлено: 14:36 09.09.2024)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкФрагмент вывески на здании Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве
Фрагмент вывески на здании Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку по факту крушения самолета в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
ЧП произошло в понедельник днем в Рузском районе Московской области. Предварительно сообщалось, что разбился самолет Ан-2, и находившиеся на борту члены экипажа погибли.

"По предварительным данным, сегодня, 9 сентября 2024 года, неподалеку от аэродрома Ватулино в городе Руза Московской области потерпел крушение самолет-амфибия RA1240G. На место происшествия выехал заместитель Московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте", - говорится в сообщении.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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РоссияНовостиПодмосковьеКрушение самолета в ПодмосковьеТранспортная прокуратура
 
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