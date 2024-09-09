https://crimea.ria.ru/20240909/prokuratura-nachala-proverku-posle-krusheniya-samoleta-v-podmoskove-1140230376.html

Прокуратура начала проверку после крушения самолета в Подмосковье

Прокуратура начала проверку после крушения самолета в Подмосковье - РИА Новости Крым, 09.09.2024

Прокуратура начала проверку после крушения самолета в Подмосковье

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку по факту крушения самолета в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости Крым, 09.09.2024

2024-09-09T14:35

2024-09-09T14:35

2024-09-09T14:36

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крушение самолета в подмосковье

транспортная прокуратура

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку по факту крушения самолета в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.ЧП произошло в понедельник днем в Рузском районе Московской области. Предварительно сообщалось, что разбился самолет Ан-2, и находившиеся на борту члены экипажа погибли.Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.Читайте также на РИА Новости Крым:Жесткая посадка самолета в Сочи: на борту находились 196 человекПилоты упавшего в Иркутской области Ту-22М3 увели самолет от жилых домовВертолет Ми-8Т врезался в сопку – найдены 17 тел погибших

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, подмосковье, крушение самолета в подмосковье, транспортная прокуратура