Рейтинг@Mail.ru
Самолет Ан-2 потерпел крушение в Подмосковье - РИА Новости Крым, 09.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240909/v-podmoskove-razbilsya-samolet-1140229095.html
Самолет Ан-2 потерпел крушение в Подмосковье
Самолет Ан-2 потерпел крушение в Подмосковье - РИА Новости Крым, 09.09.2024
Самолет Ан-2 потерпел крушение в Подмосковье
В Рузском районе Московской области разбился самолет Ан-2, сообщает РИА Новости. Предварительно, экипаж погиб. РИА Новости Крым, 09.09.2024
2024-09-09T13:59
2024-09-09T14:40
московская область
новости
крушение самолета в подмосковье
подмосковье
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111179/03/1111790388_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_e057ba6d4a489bbdb087abc1bb959acd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. В Рузском районе Московской области разбился самолет Ан-2, сообщает РИА Новости. Предварительно, экипаж погиб.По предварительной информации, на борту находились два члена экипажа, они погибли. Обстоятельства происшествия уточняются.Ранее в Северной Осетии самолет Ан-2 совершил аварийную посадку – на борту находились 15 человек. В результате жесткой посадки пострадали семь человек, среди них трое детей.31 августа на Камчатке потерпел крушение вертолет "Ми-8Т". На месте крушения вертолета были найдены тела двадцати погибших. Всего, по предварительным данным, на борту находилось 19 пассажиров и три члена экипажа.Читайте также на РИА Новости Крым:Жесткая посадка Ми-8 в Иркутской области – что известноАн-2 аварийно приземлился с 10 парашютистами и двумя детьми на бортуНа Украине потерпел крушение первый самолет F-16 – СМИ
московская область
подмосковье
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111179/03/1111790388_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_8071a73965cb23fd967834afc20cdae9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московская область, новости, крушение самолета в подмосковье, подмосковье, происшествия
Самолет Ан-2 потерпел крушение в Подмосковье

Самолет Ан-2 с экипажем на борту разбился в Рузском районе Подмосковья

13:59 09.09.2024 (обновлено: 14:40 09.09.2024)
 
© Flickr / Dmitry TerekhovСамолет Ан-2. Архивное фото
Самолет Ан-2. Архивное фото
© Flickr / Dmitry Terekhov
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. В Рузском районе Московской области разбился самолет Ан-2, сообщает РИА Новости. Предварительно, экипаж погиб.

"Поступило сообщение о падении самолета Ан-2 в Рузском районе Подмосковья", – заявил источник агентства в экстренных службах.

По предварительной информации, на борту находились два члена экипажа, они погибли. Обстоятельства происшествия уточняются.
Ранее в Северной Осетии самолет Ан-2 совершил аварийную посадку – на борту находились 15 человек. В результате жесткой посадки пострадали семь человек, среди них трое детей.
31 августа на Камчатке потерпел крушение вертолет "Ми-8Т". На месте крушения вертолета были найдены тела двадцати погибших. Всего, по предварительным данным, на борту находилось 19 пассажиров и три члена экипажа.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Жесткая посадка Ми-8 в Иркутской области – что известно
Ан-2 аварийно приземлился с 10 парашютистами и двумя детьми на борту
На Украине потерпел крушение первый самолет F-16 – СМИ
 
Московская областьНовостиКрушение самолета в ПодмосковьеПодмосковьеПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:53В Законодательное собрание Севастополя прошли четыре партии
14:52Армия России ликвидировала почти 2000 боевиков ВСУ за сутки
14:37Сотрудница военной части задержана за связь с украинской разведкой
14:35Прокуратура начала проверку после крушения самолета в Подмосковье
14:32Шесть населенных пунктов в Крыму остались без света из-за аварии
14:28В Госсовет Крыма пройдут кандидаты от всех партий – Константинов
14:23Шторм снова идет на Крым: полуостров накроют сильные ливни с градом
14:14Очередь на Крымский мост за час выросла в два раза
13:59Самолет Ан-2 потерпел крушение в Подмосковье
13:48Армения передала Азербайджану проект мирного договора
13:33Российские системы ПВО сбили французские и американские бомбы и снаряды
13:02Автобус сбил подростка в Ялте
12:58Российские войска освободили населенный пункт Мемрик в ДНР
12:49Путин выразил соболезнования семье Александра Маслякова
12:31Житель Ялты осужден на пять лет за пьяное смертельное ДТП
12:21На Украине мужчина бросил гранату в людей у входа в магазин
12:00Мотоциклист сорвался со 100-метровой высоты на Чатыр-Даге в Крыму
11:47В РФ появились памятные монеты к 25-летию создания Союзного государства
11:35Смерчи угрожают побережью Черного моря
11:24Военные смогут получить компенсацию за использование личного автомобиля
Лента новостейМолния