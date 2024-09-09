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Самолет Ан-2 потерпел крушение в Подмосковье
Самолет Ан-2 потерпел крушение в Подмосковье - РИА Новости Крым, 09.09.2024
Самолет Ан-2 потерпел крушение в Подмосковье
В Рузском районе Московской области разбился самолет Ан-2, сообщает РИА Новости. Предварительно, экипаж погиб. РИА Новости Крым, 09.09.2024
2024-09-09T13:59
2024-09-09T13:59
2024-09-09T14:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. В Рузском районе Московской области разбился самолет Ан-2, сообщает РИА Новости. Предварительно, экипаж погиб.По предварительной информации, на борту находились два члена экипажа, они погибли. Обстоятельства происшествия уточняются.Ранее в Северной Осетии самолет Ан-2 совершил аварийную посадку – на борту находились 15 человек. В результате жесткой посадки пострадали семь человек, среди них трое детей.31 августа на Камчатке потерпел крушение вертолет "Ми-8Т". На месте крушения вертолета были найдены тела двадцати погибших. Всего, по предварительным данным, на борту находилось 19 пассажиров и три члена экипажа.Читайте также на РИА Новости Крым:Жесткая посадка Ми-8 в Иркутской области – что известноАн-2 аварийно приземлился с 10 парашютистами и двумя детьми на бортуНа Украине потерпел крушение первый самолет F-16 – СМИ
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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московская область, новости, крушение самолета в подмосковье, подмосковье, происшествия
Самолет Ан-2 потерпел крушение в Подмосковье
Самолет Ан-2 с экипажем на борту разбился в Рузском районе Подмосковья
13:59 09.09.2024 (обновлено: 14:40 09.09.2024)