https://crimea.ria.ru/20240909/v-podmoskove-razbilsya-samolet-1140229095.html

Самолет Ан-2 потерпел крушение в Подмосковье

Самолет Ан-2 потерпел крушение в Подмосковье - РИА Новости Крым, 09.09.2024

Самолет Ан-2 потерпел крушение в Подмосковье

В Рузском районе Московской области разбился самолет Ан-2, сообщает РИА Новости. Предварительно, экипаж погиб. РИА Новости Крым, 09.09.2024

2024-09-09T13:59

2024-09-09T13:59

2024-09-09T14:40

московская область

новости

крушение самолета в подмосковье

подмосковье

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. В Рузском районе Московской области разбился самолет Ан-2, сообщает РИА Новости. Предварительно, экипаж погиб.По предварительной информации, на борту находились два члена экипажа, они погибли. Обстоятельства происшествия уточняются.Ранее в Северной Осетии самолет Ан-2 совершил аварийную посадку – на борту находились 15 человек. В результате жесткой посадки пострадали семь человек, среди них трое детей.31 августа на Камчатке потерпел крушение вертолет "Ми-8Т". На месте крушения вертолета были найдены тела двадцати погибших. Всего, по предварительным данным, на борту находилось 19 пассажиров и три члена экипажа.Читайте также на РИА Новости Крым:Жесткая посадка Ми-8 в Иркутской области – что известноАн-2 аварийно приземлился с 10 парашютистами и двумя детьми на бортуНа Украине потерпел крушение первый самолет F-16 – СМИ

московская область

подмосковье

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область, новости, крушение самолета в подмосковье, подмосковье, происшествия