Рейтинг@Mail.ru
Жесткая посадка Ми-8 в Иркутской области – что известно - РИА Новости Крым, 03.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240903/zhestkaya-posadka-mi-8-v-irkutskoy-oblasti--chto-izvestno-1140081485.html
Жесткая посадка Ми-8 в Иркутской области – что известно
Жесткая посадка Ми-8 в Иркутской области – что известно - РИА Новости Крым, 03.09.2024
Жесткая посадка Ми-8 в Иркутской области – что известно
Вертолет Ми-8 во вторник совершил жесткую посадку в Иркутской области. Двое из шести находившихся на борту людей пострадали. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 03.09.2024
2024-09-03T11:25
2024-09-03T11:25
иркутская область
иркутск
происшествия
авиация
новости
авиакатастрофа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/19/1139112371_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a63d92f6348503d36630b3346a9bcc7e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Вертолет Ми-8 во вторник совершил жесткую посадку в Иркутской области. Двое из шести находившихся на борту людей пострадали. Об этом сообщил губернатор Республики Бурятия Алексей Цыденов.По данным губернатора, вертолет совершал санитарный рейс. Сейчас на месте проходят поисковые мероприятия.На борту вертолета, предположительно, находились шесть человек, пишут в СМИ.Связь с вертолетом Ми-8Т, который следовал с посадочной площадки в районе вулкана Вачкажец в поселок Николаевку Елизовского района Камчатского края, была утеряна 31 августа.1 сентября МЧС России сообщило, что на Камчатке при обследовании территории с воздуха обнаружены обломки вертолета Ми-8Т. Накануне на месте крушения вертолета Ми-8Т в Камчатском крае были найдены тела 20 человек. Среди погибших - финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин и его жена.Читайте также на РИА Новости Крым: Ан-2 аварийно приземлился с 10 парашютистами и двумя детьми на бортуЖесткая посадка самолета в Сочи: на борту находились 196 человекПилоты упавшего в Иркутской области Ту-22М3 увели самолет от жилых домов
иркутская область
иркутск
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/19/1139112371_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_e037f74490ab0e65f40f03a3b88f25ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
иркутская область, иркутск, происшествия, авиация, новости, авиакатастрофа
Жесткая посадка Ми-8 в Иркутской области – что известно

Два человека пострадали при жесткой посадке вертолета Ми-8 в Иркутской области

11:25 03.09.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВертолет Ми-28
Вертолет Ми-28 - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Вертолет Ми-8 во вторник совершил жесткую посадку в Иркутской области. Двое из шести находившихся на борту людей пострадали. Об этом сообщил губернатор Республики Бурятия Алексей Цыденов.
По данным губернатора, вертолет совершал санитарный рейс. Сейчас на месте проходят поисковые мероприятия.
"Вертолет совершил жесткую посадку в 85 км от Иркутска. На борту медики и экипаж, экипаж вышел на связь, все живы, у двоих, предварительно, незначительные травмы, остальные не пострадали", - написал он в своем Telegram-канале.
На борту вертолета, предположительно, находились шесть человек, пишут в СМИ.
Связь с вертолетом Ми-8Т, который следовал с посадочной площадки в районе вулкана Вачкажец в поселок Николаевку Елизовского района Камчатского края, была утеряна 31 августа.
1 сентября МЧС России сообщило, что на Камчатке при обследовании территории с воздуха обнаружены обломки вертолета Ми-8Т.
Накануне на месте крушения вертолета Ми-8Т в Камчатском крае были найдены тела 20 человек. Среди погибших - финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин и его жена.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ан-2 аварийно приземлился с 10 парашютистами и двумя детьми на борту
Жесткая посадка самолета в Сочи: на борту находились 196 человек
Пилоты упавшего в Иркутской области Ту-22М3 увели самолет от жилых домов
 
Иркутская областьИркутскПроисшествияАвиацияНовостиАвиакатастрофа
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:31Непогода не уходит: на Крым надвигаются ливни и град
12:13Крымчане отдали мошенникам больше ста миллионов рублей за месяц
11:50Смерчи будут бушевать три дня на Черноморском побережье
11:25Жесткая посадка Ми-8 в Иркутской области – что известно
11:16Россия увеличит квоты для студентов из Монголии – Путин
11:09Готовил теракт в Крыму – севастополец приговорен к 16 годам заключения
10:52ВТБ: начался важный этап интеграции РНКБ
10:48В Симферополе прошла акция ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом
10:33Крымчанина будут судить за попытку подкупить сотрудника ГАИ за 500 евро
10:11Суд вынес приговор участнику попытки высадки десанта ВСУ в Крыму
09:50Отношения России и Монголии развиваются по всем направлениям – Путин
09:26Крымский мост сейчас: очередь со стороны Тамани выросла в три раза
09:17ВСУ ударили по храму Святителя Николая в Белгородской области
09:11Крым более 10 лет противостоит терроризму со стороны Украины
09:10Какие исследования севастопольских ученых в Африке пригодятся в Крыму
08:36Курение вейпов и электронных сигарет может привести к смерти
08:15Авария на сетях обесточила часть Ленинского района Крыма
07:59Пострадавшая после атаки дрона ВСУ на жилой комплекс в Саратове умерла
07:43Загоревшийся электросамокат унес жизни двух женщин в Ставрополье
07:19Способ выявить вызывающих рак паразитов разработают ученые из Севастополя
Лента новостейМолния