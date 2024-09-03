https://crimea.ria.ru/20240903/zhestkaya-posadka-mi-8-v-irkutskoy-oblasti--chto-izvestno-1140081485.html

Жесткая посадка Ми-8 в Иркутской области – что известно

Жесткая посадка Ми-8 в Иркутской области – что известно - РИА Новости Крым, 03.09.2024

Жесткая посадка Ми-8 в Иркутской области – что известно

Вертолет Ми-8 во вторник совершил жесткую посадку в Иркутской области. Двое из шести находившихся на борту людей пострадали. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 03.09.2024

2024-09-03T11:25

2024-09-03T11:25

2024-09-03T11:25

иркутская область

иркутск

происшествия

авиация

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авиакатастрофа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Вертолет Ми-8 во вторник совершил жесткую посадку в Иркутской области. Двое из шести находившихся на борту людей пострадали. Об этом сообщил губернатор Республики Бурятия Алексей Цыденов.По данным губернатора, вертолет совершал санитарный рейс. Сейчас на месте проходят поисковые мероприятия.На борту вертолета, предположительно, находились шесть человек, пишут в СМИ.Связь с вертолетом Ми-8Т, который следовал с посадочной площадки в районе вулкана Вачкажец в поселок Николаевку Елизовского района Камчатского края, была утеряна 31 августа.1 сентября МЧС России сообщило, что на Камчатке при обследовании территории с воздуха обнаружены обломки вертолета Ми-8Т. Накануне на месте крушения вертолета Ми-8Т в Камчатском крае были найдены тела 20 человек. Среди погибших - финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин и его жена.Читайте также на РИА Новости Крым: Ан-2 аварийно приземлился с 10 парашютистами и двумя детьми на бортуЖесткая посадка самолета в Сочи: на борту находились 196 человекПилоты упавшего в Иркутской области Ту-22М3 увели самолет от жилых домов

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иркутская область, иркутск, происшествия, авиация, новости, авиакатастрофа