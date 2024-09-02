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Финдиректор Российского футбольного союза погиб при крушении вертолета
Финдиректор Российского футбольного союза погиб при крушении вертолета - РИА Новости Крым, 02.09.2024
Финдиректор Российского футбольного союза погиб при крушении вертолета
Финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин вместе с женой погиб в результате крушения вертолета Ми-8 на Камчатке, сообщается на... РИА Новости Крым, 02.09.2024
2024-09-02T20:41
2024-09-02T20:41
2024-09-02T20:44
вертолет
российский футбольный союз (рфс)
происшествия
камчатка
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин вместе с женой погиб в результате крушения вертолета Ми-8 на Камчатке, сообщается на сайте РФС.Ранее Камчатский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России возбудил уголовное дело по факту утраты связи с вертолетом МИ-8 по статье 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". Вертолет Ми-8, который следовал с посадочной площадки в районе горного массива Вачкажец в поселок Николаевка Елизовского района Камчатки, 31 августа, не прибыл в пункт назначения.Связь с вертолетом Ми-8Т, который следовал с посадочной площадки в районе вулкана "Вачкажец" в поселок Николаевку Елизовского района Камчатского края, была утеряна 31 августа.1 сентября МЧС России сообщило, что на Камчатке при обследовании территории с воздуха обнаружены обломки вертолета Ми-8Т. Позже стало известно, что на месте крушения вертолета найдены 17 тел погибших.Читайте также на РИА Новости Крым:Ан-2 аварийно приземлился с 10 парашютистами и двумя детьми на бортуЖесткая посадка самолета в Сочи: на борту находились 196 человекПилоты упавшего в Иркутской области Ту-22М3 увели самолет от жилых домов
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вертолет, российский футбольный союз (рфс), происшествия, камчатка, новости
Финдиректор Российского футбольного союза погиб при крушении вертолета
Финансовый директор РФС Замятин с женой погиб при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке
20:41 02.09.2024 (обновлено: 20:44 02.09.2024)