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Найдены обломки пропавшего вертолета Ми-8Т – судьба людей пока неизвестна - РИА Новости Крым, 01.09.2024
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Найдены обломки пропавшего вертолета Ми-8Т – судьба людей пока неизвестна
Найдены обломки пропавшего вертолета Ми-8Т – судьба людей пока неизвестна - РИА Новости Крым, 01.09.2024
Найдены обломки пропавшего вертолета Ми-8Т – судьба людей пока неизвестна
На Камчатке при обследовании территории с воздуха обнаружены обломки вертолета Ми-8Т, связь с которым была потеряна 31 августа. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 01.09.2024
2024-09-01T10:47
2024-09-01T11:08
новости
камчатка
вертолет
авиакатастрофа
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. На Камчатке при обследовании территории с воздуха обнаружены обломки вертолета Ми-8Т, связь с которым была потеряна 31 августа. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС России.Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел на место крушения воздушного судна. На борту ведомственного судна восемь сотрудников поисково-спасательного отряда МЧС России. С собой у специалистов необходимое оборудование для проведения аварийно-спасательных работ, уточнили в ведомстве.На борту находились три члена экипажа и 19 пассажиров. Поисковая операция осложнялась низкой облачностью, поэтому облет территории 31 августа никаких результатов не дал.Воздушное судно совершало перелет с площадки в районе Вулкана Вачкажец на площадку Николаевка (17 км юго-западнее аэропорта Елизово). В назначенное время, около 07:15 мск, экипаж вертолета не вышел на связь, сообщили в Росавиации.Как сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России, следствие проводит проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).Читайте также на РИА Новости Крым:Ан-2 аварийно приземлился с 10 парашютистами и двумя детьми на бортуЖесткая посадка самолета в Сочи: на борту находились 196 человекПилоты упавшего в Иркутской области Ту-22М3 увели самолет от жилых домов
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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новости, камчатка, вертолет, авиакатастрофа, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Найдены обломки пропавшего вертолета Ми-8Т – судьба людей пока неизвестна

Обломки ранее пропавшего на Камчатке вертолета Ми-8Т нашли на высоте 900 метров

10:47 01.09.2024 (обновлено: 11:08 01.09.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВертолет Ми-28
Вертолет Ми-28 - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. На Камчатке при обследовании территории с воздуха обнаружены обломки вертолета Ми-8Т, связь с которым была потеряна 31 августа. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС России.

"С воздуха обнаружены обломки пропавшего ранее вертолета. Находятся на высоте 900 метров вблизи места, где последний раз выходили на связь", – говорится в сообщении.

Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел на место крушения воздушного судна. На борту ведомственного судна восемь сотрудников поисково-спасательного отряда МЧС России. С собой у специалистов необходимое оборудование для проведения аварийно-спасательных работ, уточнили в ведомстве.
На борту находились три члена экипажа и 19 пассажиров. Поисковая операция осложнялась низкой облачностью, поэтому облет территории 31 августа никаких результатов не дал.
Воздушное судно совершало перелет с площадки в районе Вулкана Вачкажец на площадку Николаевка (17 км юго-западнее аэропорта Елизово). В назначенное время, около 07:15 мск, экипаж вертолета не вышел на связь, сообщили в Росавиации.
Как сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России, следствие проводит проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
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НовостиКамчаткаВертолетАвиакатастрофаМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)
 
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