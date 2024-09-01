https://crimea.ria.ru/20240901/naydeny-oblomki-propavshego-vertoleta-mi-8t--sudba-lyudey-poka-neizvestna-1140036962.html

Найдены обломки пропавшего вертолета Ми-8Т – судьба людей пока неизвестна

Найдены обломки пропавшего вертолета Ми-8Т – судьба людей пока неизвестна - РИА Новости Крым, 01.09.2024

Найдены обломки пропавшего вертолета Ми-8Т – судьба людей пока неизвестна

На Камчатке при обследовании территории с воздуха обнаружены обломки вертолета Ми-8Т, связь с которым была потеряна 31 августа. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 01.09.2024

2024-09-01T10:47

2024-09-01T10:47

2024-09-01T11:08

новости

камчатка

вертолет

авиакатастрофа

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. На Камчатке при обследовании территории с воздуха обнаружены обломки вертолета Ми-8Т, связь с которым была потеряна 31 августа. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС России.Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел на место крушения воздушного судна. На борту ведомственного судна восемь сотрудников поисково-спасательного отряда МЧС России. С собой у специалистов необходимое оборудование для проведения аварийно-спасательных работ, уточнили в ведомстве.На борту находились три члена экипажа и 19 пассажиров. Поисковая операция осложнялась низкой облачностью, поэтому облет территории 31 августа никаких результатов не дал.Воздушное судно совершало перелет с площадки в районе Вулкана Вачкажец на площадку Николаевка (17 км юго-западнее аэропорта Елизово). В назначенное время, около 07:15 мск, экипаж вертолета не вышел на связь, сообщили в Росавиации.Как сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России, следствие проводит проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).Читайте также на РИА Новости Крым:Ан-2 аварийно приземлился с 10 парашютистами и двумя детьми на бортуЖесткая посадка самолета в Сочи: на борту находились 196 человекПилоты упавшего в Иркутской области Ту-22М3 увели самолет от жилых домов

камчатка

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, камчатка, вертолет, авиакатастрофа, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)