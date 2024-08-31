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На Камчатке пропал вертолет Ми-8 – на нем могут находиться 22 человека
На Камчатке пропал вертолет Ми-8 – на нем могут находиться 22 человека - РИА Новости Крым, 31.08.2024
На Камчатке пропал вертолет Ми-8 – на нем могут находиться 22 человека
В Камчатском крае ведутся поиски вертолета Ми-8Т авиакомпании "Витязь-Аэро", на борту которого, по предварительной информации, находятся 22 человека. Об этом... РИА Новости Крым, 31.08.2024
2024-08-31T10:11
2024-08-31T10:11
2024-08-31T10:14
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росавиация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. В Камчатском крае ведутся поиски вертолета Ми-8Т авиакомпании "Витязь-Аэро", на борту которого, по предварительной информации, находятся 22 человека. Об этом сообщает Росавиация.Предварительно, на борту вертолета находятся 22 человека: три члена экипажа и 19 пассажиров. На поиски пропавшего воздушного судно вылетел другой вертолет Ми-8, добавили в ведомстве. Как сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России, следствие проводит проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). "Проводятся поисково-спасательные мероприятия, направленные на установление местонахождения воздушного судна. Следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, на направленных устанавливание обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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происшествия, камчатка, росавиация, крушение вертолета, вертолет, новости
На Камчатке пропал вертолет Ми-8 – на нем могут находиться 22 человека
Пропавший вертолет Ми-8 с тремя членами экипажа и 19 пассажирами ищут на Камчатке
10:11 31.08.2024 (обновлено: 10:14 31.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. В Камчатском крае ведутся поиски вертолета Ми-8Т авиакомпании "Витязь-Аэро", на борту которого, по предварительной информации, находятся 22 человека. Об этом сообщает Росавиация.
"Воздушное судно совершало перелет с площадки в районе Вулкана Вачкажец на площадку Николаевка (17 км юго-западнее аэропорта Елизово). В назначенное время, около 07:15 мск, экипаж вертолета не вышел на связь", - говорится в сообщении.
Предварительно, на борту вертолета находятся 22 человека: три члена экипажа и 19 пассажиров.
На поиски пропавшего воздушного судно вылетел другой вертолет Ми-8, добавили в ведомстве.
Как сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России, следствие проводит проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
"Проводятся поисково-спасательные мероприятия, направленные на установление местонахождения воздушного судна. Следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, на направленных устанавливание обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.