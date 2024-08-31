https://crimea.ria.ru/20240831/na-kamchatke-propal-vertolet-mi-8--na-nem-mogut-nakhoditsya-22-cheloveka-1140021957.html

На Камчатке пропал вертолет Ми-8 – на нем могут находиться 22 человека

На Камчатке пропал вертолет Ми-8 – на нем могут находиться 22 человека - РИА Новости Крым, 31.08.2024

На Камчатке пропал вертолет Ми-8 – на нем могут находиться 22 человека

В Камчатском крае ведутся поиски вертолета Ми-8Т авиакомпании "Витязь-Аэро", на борту которого, по предварительной информации, находятся 22 человека. Об этом... РИА Новости Крым, 31.08.2024

2024-08-31T10:11

2024-08-31T10:11

2024-08-31T10:14

происшествия

камчатка

росавиация

крушение вертолета

вертолет

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. В Камчатском крае ведутся поиски вертолета Ми-8Т авиакомпании "Витязь-Аэро", на борту которого, по предварительной информации, находятся 22 человека. Об этом сообщает Росавиация.Предварительно, на борту вертолета находятся 22 человека: три члена экипажа и 19 пассажиров. На поиски пропавшего воздушного судно вылетел другой вертолет Ми-8, добавили в ведомстве. Как сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России, следствие проводит проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). "Проводятся поисково-спасательные мероприятия, направленные на установление местонахождения воздушного судна. Следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, на направленных устанавливание обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

камчатка

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, камчатка, росавиация, крушение вертолета, вертолет, новости